Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia. Defensa

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó la detención de Jesús Abraham N, alias “Talibán”, junto con una célula delictiva del Cártel del Pacífico, en una operación realizada dos días del mes de octubre en municipios de Sinaloa.

Según el comunicado, los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., además del secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México.

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La operación conjunta en Sinaloa

El operativo se originó a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena. Participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con el respaldo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

La acción se coordinó además con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. El despliegue se dividió en dos acciones consecutivas, ejecutadas el 16 y el 17 de octubre, en los municipios de El Rosario y Mazatlán.

Durante los dos operativos se detuvo, en conjunto, a integrantes de una célula delictiva en posesión de armamento y diverso equipo táctico. Los capturados quedaron vinculados a los homicidios de diez mineros y al secuestro de cuatro turistas, ambos hechos ocurridos a inicios de este año.

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Detenciones en El Rosario y Mazatlán

El primer operativo tuvo lugar el 16 de octubre en el municipio de El Rosario. Ahí fueron detenidos cuatro integrantes de una célula delictiva que, de acuerdo con el comunicado, formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano N, alias “Casco” o “el 81”.

Investigaciones retomadas por María Idalia Gómez y José Luis Montenegro señalan que la red criminal en el sur de Sinaloa estaba plenamente documentada años antes del crimen. (Anayeli Tapia/Infobae)

Este último es señalado como jefe regional de la facción “Los Chapitos”, dentro de la organización Cártel de Sinaloa. Entre los cuatro detenidos en este primer evento se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, según precisó la Sedena.

El segundo operativo se realizó al día siguiente, el 17 de octubre, en el municipio de Mazatlán. La Sedena indicó que esta acción derivó directamente de los trabajos de inteligencia obtenidos tras la detención de la célula capturada un día antes.

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En este evento fue finalmente detenido Jesús Abraham N, alias “Talibán”, quien portaba armamento y se encontraba en posesión de un vehículo al momento de su captura. De acuerdo con el comunicado, “Talibán” es persona de confianza de Juan Benito N, alias “Beny 17”, también señalado como jefe regional de la facción “Los Chapitos” dentro del Cártel del Pacífico.

Quiénes son “Casco” y “Beny 17”, los jefes regionales detrás de los detenidos

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, es identificado como jefe regional de “Los Chapitos” en el sur de Sinaloa, con control territorial sobre los municipios de Concordia y El Rosario.

Forma parte del grupo conocido como “Los Hermanos Martínez”, integrado también por Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80” (detenido en junio de este año), y Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, asesinado el pasado 9 de octubre durante una riña armada en el penal “El Castillo” de Mazatlán.

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Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o "El 81", jefe de plaza en Concordia, de Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Originarios de Jalisco pero criados en El Rosario, los hermanos Martínez Larios forman parte de la facción desde hace aproximadamente una década, de acuerdo con El Financiero. “El Casco” es además señalado como implicado en el secuestro y asesinato del grupo de 10 mineros de la empresa Canam en Concordia, cuyos cuerpos comenzaron a ser hallados en una fosa clandestina en la localidad de El Verdee.

Autoridades federales ya habían intentado capturarlo en julio pasado, durante un operativo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional en los poblados de Chametla y Agua Verde, sin éxito. Hasta el momento continúa prófugo.

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En cuanto a “Beny 17”, se trata de un operador señalado por mantener su zona de influencia en el sur de Sinaloa, específicamente en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.

Reportes lo ubican dentro de la estructura de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como jefe de plaza de “Los Chapitos” en Mazatlán, y señalado por ese organismo de dirigir actividades de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y producción de fentanilo en la región.

Vínculo con el secuestro y homicidio de mineros

La Sedena señaló que los detenidos en ambos operativos están relacionados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp. Ese hecho ocurrió el 23 de enero de este año en el municipio de La Concordia, Sinaloa.

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Dos manos sujetan con firmeza dos barrotes de hierro en una celda de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de este caso, las autoridades militares relacionaron a los capturados con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México. Ese hecho se registró el 3 de febrero de este año en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Los dos casos que ligan a los detenidos con violencia contra civiles en Sinaloa

El secuestro de los mineros ocurrió el 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el campamento La Clementina, en el poblado de Pánuco, municipio de Concordia, y sustrajo a 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. que operaba el proyecto minero Pánuco.

Días después, la Fiscalía General de la República confirmó la localización progresiva de los 10 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde. Para el 9 de febrero, cinco de ellos habían sido identificados: Jesús Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez y José Antonio Jiménez Nevárez.

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El entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó el crimen a una célula de “Los Chapitos” que habría confundido a los mineros con integrantes del grupo rival “Los Mayos”. En septiembre, antes de este nuevo operativo, ya habían sido detenidos Ángel Gabriel N, alias “Tronco”, y Milton Yair N, señalados como parte de una célula subordinada a Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”.

Foto: Especial

El segundo caso ocurrió la noche del 3 de febrero, cuando seis integrantes de una misma familia originaria de Santa Ana Ixtlahuaca, Estado de México, fueron interceptados por sujetos armados en la avenida Sábalo-Cerritos, en Mazatlán, tras rentar vehículos tipo Razer para recorrer la zona.

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Una mujer de 28 años y una niña de nueve fueron rescatadas con vida al día siguiente en el poblado de El Habal. Los cuatro hombres restantes (los hermanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, junto con su cuñado Óscar García Hernández) continúan desaparecidos.

En mayo, autoridades federales detuvieron a 22 presuntos integrantes del grupo delictivo señalado por este secuestro, sin lograr localizar a las víctimas. En abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana había reportado ya 10 detenidos por el mismo caso, entre ellos Iván Norberto N, alias “Tito”, identificado como distribuidor de droga en Mazatlán.

Situación jurídica de los detenidos

Tanto los cinco detenidos como el armamento, el vehículo y el equipo táctico asegurado durante ambos operativos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa.

El comunicado precisó que la FGR continuará con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de los detenidos.