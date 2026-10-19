Tras un tiroteo, abaten a "Santos" y a "El Español", operadores de "Los Mezcales" en Colima. @SSPC_COLIMA

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Los Mezcales y la Secretaría de Marina protagonizaron un nuevo enfrentamiento en Colima. Sergio “N”, alias “El Español”, y Francisco “N”, conocido como “Santos”, murieron en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima. El hecho ocurrió en el tramo carretero que conecta Coquimatlán con Villa de Álvarez, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima.

Según el reporte de la instancia, ambos hombres eran identificados como presuntos integrantes del grupo conocido como “Los Mezcales” o Cártel Independiente de Colima (CIC). El Español tenía 26 años y Santos, 27.

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Cómo se produjo el enfrentamiento

Los dos presuntos miembros de Los Mezcales murieron tras enfrentar a tiros a fuerzas de seguridad en Colima. El choque se registró durante un operativo de la Marina y la SSPC estatal en la carretera Coquimatlán-Villa de Álvarez, luego de que los sujetos dispararan contra los elementos, quienes respondieron a la agresión.

El organismo no detalló si hubo bajas o heridos entre los elementos de seguridad participantes en el operativo, ni precisó la hora exacta en que ocurrieron los hechos.

Señalamientos por homicidios recientes

La Mesa de Coordinación Estatal indicó que ambos individuos eran señalados como presuntos generadores de violencia y estarían vinculados con casos de homicidios registrados en las últimas semanas en el estado. Ambos eran considerados presuntos responsables de ordenar los homicidios registrados durante los últimos días en la entidad.

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La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un oficial de policía fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte oficial no detalla cuáles homicidios específicos se les atribuyen ni la cantidad exacta de casos relacionados con los dos hombres abatidos.

El perfil de “El Español”

Según documentos de inteligencia citados por la Mesa de Coordinación, Sergio “N” figuraba como operador logístico y financiero de Los Mezcales. Además, encabezaba una célula de sicarios dentro de la estructura criminal.

La posición de El Español dentro del grupo había adquirido mayor relevancia tras las recientes detenciones de otros liderazgos de la organización. Ese ascenso lo colocó entre los principales mandos operativos del grupo.

“Santos” y sus antecedentes

Francisco “N”, conocido como Santos, era originario de Villa de Álvarez. De acuerdo con la información de inteligencia difundida por la Mesa de Coordinación, era identificado como operador de actividades de narcomenudeo dentro de la misma organización criminal.

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Santos también era señalado por su participación en los homicidios recientes registrados en la entidad, aunque el comunicado no especificó el número de casos ni las fechas de esos hechos.

Santos contaba con un historial policial previo: una detención por robo de vehículo en 2021 y otra por robo a negocio con violencia en 2020 y habría sido detenido anteriormente en Ensenada, Baja California.

Uno de sus antecedentes más relevantes ocurrió el 28 de julio de 2026, cuando fue detenido por delitos contra la salud, presuntamente en posesión de cerca de mil dosis de droga. Tras esa detención quedó en libertad por determinación de un juez federal, quien consideró que la cantidad asegurada correspondía a posesión simple para consumo personal.

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Los Mezcales y su presencia en Colima

Los Mezcales, también identificados oficialmente como Cártel Independiente de Colima (CIC), surgieron como una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización de la que originalmente formaban parte como brazo armado en la entidad. El grupo tomó su nombre del barrio de El Mezcalito, en la capital colimense, uno de los puntos de distribución de droga en la ciudad.

La ruptura con el CJNG se remonta a una riña ocurrida dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Colima, que dejó 10 personas muertas y siete heridas. Ese hecho marcó la separación entre ambas organizaciones y desató una disputa territorial que persiste desde entonces.

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"El Abulón" fue asegurado por elementos de la Marina y de la Fiscalía de Colima (Foto: Gobierno de México)

El fundador del grupo es José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca” o “La Bestia”, detenido en 2022 en la Ciudad de México. Tras su captura, la organización mantuvo su presencia en la capital de Colima y en los municipios de Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo.

A Los Mezcales se les atribuyen homicidios, extorsión, narcomenudeo y cobro de piso como principales actividades delictivas en la región, de acuerdo con reportes de autoridades. La disputa por el control de Colima adquiere relevancia estratégica por el puerto de Manzanillo, señalado como punto de llegada de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas.

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Un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA) indica que una alianza entre el Cártel de Sinaloa y organizaciones criminales de Colima, entre las que se presume están Los Mezcales, les permitiría mantener control sobre ese puerto.

La estructura del grupo ha sufrido golpes significativos en los últimos meses. En agosto de 2026, autoridades detuvieron en Oaxaca a Carlos Miguel “N”, alias “El Abulón”, señalado como segundo al mando de la organización y vinculado a secuestros, extorsiones, trata de personas, narcomenudeo y trasiego de drogas.

Las lonas hacían referencia a un "pacto" para acabar con el Cártel Independiente de Colima (Foto: captura de pantalla/Twitter/@OscarAdrianL)

En mayo de 2026 fue detenido José Luis “N”, alias “Billyboy”, identificado como presunto jefe de sicarios de Los Mezcales, en el marco de la operación conjunta “Goya”, con participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Colima.

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Meses antes, entre el 18 y el 23 de noviembre de 2025, un operativo coordinado por la Marina había culminado en la detención de 45 integrantes de Los Mezcales y el decomiso de armas, drogas y vehículos en cuatro zonas prioritarias de Colima, como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”.