Sendero de las Almas: vive el recorrido gratis entre catrinas, cempasúchil y chinampas en la CDMX

El Sendero de las Almas conecta tres puntos de Xochimilco: Puente de Urrutia, San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de la Ciudad de México organiza el Sendero de las Almas, un recorrido gratuito a pie entre chinampas y campos de cempasúchil en Xochimilco.

La actividad se realiza los sábados y domingos, de 10:00 a 16:00 horas, hasta la primera semana de noviembre, sin necesidad de reservación previa.

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El recorrido conecta tres puntos de la zona chinampera: Puente de Urrutia, San Gregorio Atlapulco y el mercado de San Luis Tlaxialtemalco.

En cada parada los visitantes caminan entre chinampas, observan catrinas monumentales elaboradas por productores locales y compran flores directamente a quienes las cultivan, sin intermediarios.

El recorrido se realiza los sábados y domingos, de 10:00 a 16:00 horas, hasta la primera semana de noviembre. (Foto: Corenadr)

Qué incluye el recorrido guiado por las chinampas de la zona

A diferencia de los sembradíos de cempasúchil, que son propiedad privada y no permiten el acceso libre a cualquier visitante, el Sendero de las Almas ofrece una ruta guiada y autorizada para conocer de cerca el cultivo de la flor sin necesidad de invadir terrenos de trabajo.

Los visitantes aprenden sobre el funcionamiento de las chinampas, construidas sobre armazones de troncos y tierra vegetal que flotan en los canales.

San Gregorio Atlapulco forma parte del suelo de conservación de la Ciudad de México, decretado Área Natural Protegida en 1992. (Foto: Corenadr)

El trayecto permite observar de cerca las catrinas monumentales que los propios productores elaboran con materiales de la región para la temporada de Día de Muertos.

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También es posible fotografiar los campos florecidos y conocer el proceso completo que lleva la flor desde la chinampa hasta los altares de toda la ciudad.

Se puede comprar cempasúchil directamente con los productores durante el recorrido

Quien participa en el Sendero de las Almas puede comprar flores de cempasúchil al mismo productor que las cultiva, sin pasar por intermediarios ni mercados intermedios.

Esta modalidad permite conocer de primera mano el origen de la flor antes de llevarla a casa, además de obtenerla a precio accesible beneficiando directamente a los productores.

Las catrinas que decoran el sendero son elaboradas por productores locales de la zona chinampera. (Foto: Corenadr)

Otras zonas cercanas de Xochimilco también ofrecen esta opción de compra directa, como el Paraje San Juan Tlacoapa, entre Xochimilco y Tláhuac, y el Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco, frente al Parque Ecológico de Xochimilco, que solo acepta pagos en efectivo.

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Cómo llegar a San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco desde el centro

Para llegar a la zona del recorrido, la opción más directa desde el centro de la ciudad es tomar el Tren Ligero en la estación Tasqueña, que conecta con la Línea 2 del Metro, hasta la cabecera de Xochimilco.

Desde ahí es posible trasladarse en transporte local o taxi hacia San Gregorio Atlapulco o San Luis Tlaxialtemalco.

(Facebook/ Adán Peña Fuentes)

Quienes se trasladan en auto particular pueden dirigirse directamente a Puente de Urrutia, en San Gregorio Atlapulco, donde arranca uno de los tramos del sendero.

La zona cuenta con estacionamiento público sin costo cerca del embarcadero de Cuemanco, además de opciones privadas de paga en otros puntos de acceso.

El Sendero de las Almas ofrece acceso guiado a terrenos de cultivo que normalmente son propiedad privada. (Foto: Corenadr)

El sendero atraviesa suelo de tradición prehispánica declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco forman parte del suelo de conservación de la Ciudad de México, una categoría que protege tierras agrícolas y ecosistemas frente al avance urbano.

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Caminar el Sendero de las Almas implica recorrer uno de los últimos vestigios del sistema agrícola prehispánico que alimentó a la cuenca de México durante siglos.

Esta zona está dentro del Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, decretada en mayo de 1992 por el entonces Distrito Federal.

La compra directa con el productor evita intermediarios y acerca al comprador al origen de la flor. (Foto: Corenadr)

El polígono protegido suma 2,507 hectáreas, de las cuales 1,723 corresponden a la zona chinampera activa.

San Gregorio Atlapulco concentra la mayor cantidad de chinampas en operación de toda el área, con 1,530 unidades productivas sobre 484 hectáreas, mientras que San Luis Tlaxialtemalco conserva 430 chinampas en apenas 103 hectáreas, la extensión más pequeña de las tres zonas chinamperas de Xochimilco.

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El reconocimiento internacional se suma a la designación local: la UNESCO declaró a esta región Patrimonio Cultural de la Humanidad, y desde 2004 cuenta también con la categoría de sitio RAMSAR por la conservación de humedales.

El recorrido permite fotografiar los campos de flor en plena floración durante octubre y noviembre. Crédito: REUTERS/Henry Romero

Otras actividades de temporada complementan la visita a la zona chinampera

Quien visite el Sendero de las Almas puede complementar su recorrido con otras actividades de temporada en Xochimilco, como la Ruta del Cempasúchil en trajinera, organizada por Explora Xochimilco, que incluye paseo por los canales, parada en campos monumentales de flores y degustación de comida tradicional.

Esa experiencia requiere reservación previa y tiene costo, a diferencia del sendero gratuito.

El Tren Ligero conecta la estación Tasqueña, Línea 2 del Metro, con la cabecera de Xochimilco. ( X /ClaraBrugadaM)

También es posible visitar mercados cercanos como Acuexcomatl, en San Luis Tlaxialtemalco, abierto todos los días de 7:00 a 19:00 horas, con variedades de cempasúchil naranja, verde limón y clemole cultivadas en la misma zona chinampera que recorre el sendero.

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