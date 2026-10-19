México

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

Se destaparon los precios oficiales para el concierto de U2 en la CDMX; la venta de boletos comienza este lunes 19 de octubre

ARCHIVO - Adam Clayton, de izquierda a derecha, Bono, The Edge y Larry Mullen Jr., de la banda irlandesa U2, llegan a la gala Kennedy Center Honors en Washington el 4 de diciembre de 2022. (Foto Greg Allen/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Adam Clayton, de izquierda a derecha, Bono, The Edge y Larry Mullen Jr., de la banda irlandesa U2, llegan a la gala Kennedy Center Honors en Washington el 4 de diciembre de 2022. (Foto Greg Allen/Invision/AP, archivo)
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U2 confirma dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de The Greatest Show On Earth World Tour, con Beck como invitado especial y boletos que van de 1,597 a 22,800 pesos.

La venta general arranca este viernes 23 de octubre, y las presentaciones serán el martes 23 y el viernes 26 de febrero de 2027, marcando el regreso de la banda irlandesa a la capital mexicana después de nueve años.

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Los precios van de 1,597 a 8,959 pesos en localidades convencionales

Ocesa publicó un mapa con los costos por zona del recinto. La sección más económica, Naranja C, tiene boletos desde 1,597 pesos hasta 2,396 pesos según la fecha. En el otro extremo, la zona GNP alcanza hasta 8,959 pesos, la cifra más alta entre las entradas convencionales.

u2 cdmx
(Instagram)

El resto de las secciones se distribuye así: Verde C va de 2,341 a 3,746 pesos; Coca-Cola, de 3,135 a 4,702 pesos; y Verde B, de 4,375 a 6,562 pesos. Las zonas (RED), Premier A y Premier B tienen un precio fijo de 3,819 pesos cada una, mientras que Golden Circle cuesta 6,051 pesos. Box y PCD (personas con discapacidad) se ofrecen en 1,835 pesos.

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Lista de precios de los boletos convencionales

  • Naranja C: $1,597, $1,917 y $2,396 pesos
  • Verde C: $2,341, $3,044 y $3,746 pesos
  • Coca-Cola: $3,135, $4,076 y $4,702 pesos
  • Verde B: $4,375, $5,688 y $6,562 pesos
  • GNP: $5,270, $7,378 y $8,959 pesos
  • Golden Circle: $6,051 pesos
  • (RED): $3,819 pesos
  • Premier A: $3,819 pesos
  • Premier B: $3,819 pesos
  • Box: $1,835 pesos
  • PCD (personas con discapacidad): $1,835 pesos

Los paquetes VIP superan los 20,000 pesos en la zona Golden Circle

Este es el mapa del Estadio GNP para U2 (redes sociales)
Este es el mapa del Estadio GNP para U2 (redes sociales)

Para quienes buscan una experiencia adicional, Ocesa también puso a la venta paquetes VIP con beneficios especiales. El más costoso corresponde a Golden Circle, con precios de 19,996 y 22,800 pesos según el nivel contratado.

Los paquetes VIP de Premier A y Premier B cuestan 9,903 pesos cada uno, mientras que (RED) ofrece su versión VIP en 9,920 pesos. La zona GNP tiene un paquete VIP de 12,223 pesos. Los organizadores recomiendan revisar las condiciones de cada paquete antes de comprar, ya que los montos finales pueden incluir cargos adicionales de servicio.

Lista de precios de los Paquetes VIP

  • (RED): $9,920 pesos
  • Premier A: $9,903 pesos
  • Premier B: $9,903 pesos
  • GNP: $12,223 pesos
  • Golden Circle: $19,996 y $22,800 pesos

La venta general de boletos arranca este viernes 23 de octubre

U2
U2

El calendario de ventas contempla distintas etapas antes de la apertura al público general. La preventa para suscriptores de U2.com del grupo Feedback comenzó este lunes 19 de octubre a las 10:00 horas, y este martes 20 de octubre a la misma hora se abrió para los suscriptores del grupo The Hype.

La preventa Banamex está programada para este miércoles 21 de octubre a las 10:00 horas. Un día después, el jueves 22 de octubre, se habilita la venta de artista exclusiva para fans que se hayan registrado previamente en Ticketmaster. El registro cerró este domingo 18 de octubre a las 21:59 horas y no garantizó la disponibilidad de boletos.

La venta general para el público inicia este viernes 23 de octubre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Ticketmaster México. Todos los horarios de preventa y venta corresponden al huso horario de la Ciudad de México.

Beck acompaña a U2 como invitado especial en ambas fechas

U2
U2

Ocesa confirmó la participación del músico estadounidense Beck como invitado especial en los dos conciertos programados en el Estadio GNP Seguros. La gira acompaña el lanzamiento de Carnaval de Luz, el nuevo álbum de estudio de U2 previsto para el 13 de noviembre de este año.

México será el punto de partida de The Greatest Show On Earth World Tour a nivel mundial. Tras las fechas en la capital mexicana, la gira continuará en São Paulo, Brasil, los días 10 y 12 de marzo, y en Buenos Aires, Argentina, el 23 y 25 del mismo mes, también con Beck en el cartel.

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