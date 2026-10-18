CONADE y Comité Olímpico México se confrontan por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: exigen 11 mdp

CONADE y Comité Olímpico México se confrontan por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (X/ @Rommel_Pacheco)

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El Comité Olímpico Mexicano (COM) respondió a Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), ante la información difundida que realizó en redes sociales sobre la distribución de los recursos destinados a la participación de las delegaciones mexicanas en competencias internacionales, principalmente durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el organismo dirigido por Mary José Alcalá aclaró el uso de los fondos asignados para los Juegos Santo Domingo 2026 fueron utilizados en su totalidad, por lo que actualmente no existe algún apoyo para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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El COM señaló que los 60 millones de pesos otorgados por la CONADE para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 fueron ejercidos en su totalidad, de acuerdo con los compromisos establecidos en el convenio correspondiente. El organismo precisó que esos recursos se destinaron a cubrir los gastos derivados de la participación de la delegación mexicana en dicha competencia y que su ejercicio pertenece a un proceso presupuestal independiente del correspondiente a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Primera selección en aparecer en la inauguración de Santo Domingo 2026 (X / Comité Olímpico Mexicano )

Respecto de Dakar 2026, el Comité Olímpico Mexicano informó que desde marzo de 2026 comenzó las gestiones ante la CONADE para solicitar un apoyo de 5 millones de pesos, con base en una delegación que inicialmente estaba integrada por 32 atletas. Posteriormente, el número de deportistas clasificados aumentó a 62, situación que, según el comunicado, fue informada personalmente a Rommel Pacheco durante una reunión celebrada el 23 de junio en las instalaciones del COM.

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Ante el crecimiento de la delegación, el COM presentó el 2 de septiembre una solicitud actualizada por 11 millones de pesos para atender las necesidades de la representación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El organismo sostuvo que ambos procesos presupuestales —el de Santo Domingo 2026 y el de Dakar 2026— corresponden a competencias distintas y requieren gestiones y recursos independientes.

COM exige 11 millones de pesos para delegación mexicana que competirá en Dakar 2026

El Comité Olímpico Mexicano afirmó que dio seguimiento a la solicitud de recursos para la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, cuyo plazo para cubrir los compromisos venció el 7 de octubre. Como parte de ese proceso, el organismo sostuvo una reunión el 1 de octubre con Luis Rivera, titular de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con el objetivo de revisar la formalización del apoyo solicitado.

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Durante ese encuentro, de acuerdo con el comunicado, se informó al COM que los recursos todavía no habían sido liberados y que se realizarían las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, el 2 de octubre, el organismo recibió un mensaje de WhatsApp en el que se le comunicó que el apoyo económico no había sido autorizado.

El COM también se refirió a la documentación difundida públicamente. Señaló que la noche del 17 de octubre un mensajero de la CONADE intentó entregar un documento oficial en sus instalaciones. El organismo objetó la diligencia debido a que se realizó en un día y horario inhábiles, y solicitó que la entrega se efectuara conforme a la legislación aplicable y con las formalidades correspondientes.

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El Comité Olímpico Mexicano añadió que la difusión del documento en redes sociales no sustituye, por sí misma, una notificación formal. En el comunicado, sostuvo que su prioridad ha sido y seguirá siendo garantizar las mejores condiciones posibles para que las y los atletas mexicanos representen a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.