Festival Paso de la Mariposa Monarca: dónde, cuándo y actividades para recibirla en México

Asistentes con rostros pintados y adornos temáticos participan en un festival dedicado a la mariposa monarca frente a un escenario al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Paso de la Mariposa Monarca es una intervención artística y cultural que acompaña la migración de la mariposa monarca por Coahuila y se vincula con las tradiciones del Día de Muertos. Lo organiza RUMA, Arte y Comunidad y este año llega a su sexta edición en Saltillo.

Forma parte del Festival de las Ánimas del Desierto 2026. La inauguración está prevista para este jueves 22 de octubre, a las 18:30 horas, en el callejón Santo Rojo, en el Centro Histórico de Saltillo.

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El programa general de Ánimas del Desierto se realiza del 22 de octubre al 3 de noviembre.

Habrá intervenciones en seis puntos del Centro Histórico de Saltillo:

Callejón Santo Rojo

Plaza de Armas

Palacio de Gobierno

Plaza Nueva Tlaxcala

Paseo Capital

Una casona del centro de Saltillo, incorporada este año

Entre las piezas que podrán verse están miles de mariposas artesanales, nueve alebrijes, 28 catrinas y 10 figuras de personajes históricos y de la cultura popular.

Algunas mariposas serán instaladas en el segundo y tercer piso del Palacio de Gobierno.

La muestra busca mantener presentes las tradiciones mexicanas y recuperar el significado simbólico de la monarca, cuya llegada a Michoacán y el Estado de México coincide con el Día de Muertos. En esa región se asocia con el regreso de las almas de familiares fallecidos.

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El dispositivo BlueSeries pesa solo 0.06 gramos, funciona con energía solar y permite un seguimiento preciso de la mariposa monarca durante su migración y hibernación. | (X@SEMANART_mx)

Mariposa monarca inicia su viaje a México para pasar el invierno

La mariposa monarca inició su migración de otoño hacia México el 5 de octubre de 2026, cuando se confirmaron los primeros avistamientos en Coahuila; la generación migratoria avanza hacia los santuarios de Michoacán y el Estado de México, a los que suele llegar en los primeros días de noviembre, cerca de las celebraciones de Día de Muertos.

El Programa Correo Real de la Asociación Profauna validó el ingreso de los primeros ejemplares tras detectar un aumento de avistamientos en territorio coahuilense. Los registros iniciales se concentraron en Acuña, Múzquiz, Monclova y Cuatro Ciénegas.

En Acuña, las mariposas fueron observadas mientras se alimentaban de polocote y flor de granada. En Múzquiz, algunos ejemplares intentaban formar perchas en los árboles, uno de los comportamientos asociados con sus sitios de descanso durante el trayecto.

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El flujo migratorio aumentó hacia mediados de octubre. El sábado 17 se registraron miles de monarcas en Sabinas, luego de que el Programa Correo Real estimara que el mayor paso ocurriría entre 10 y 15 días después de los primeros reportes.

Los vientos del norte asociados con el frente frío número 2 favorecen el desplazamiento de los insectos hacia el sur. También se documentaron monarcas etiquetadas en Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Múzquiz y Palaú.

Un grupo de mariposas monarca y una mariposa cola de golondrina se congregan en un balcón, algunas sobre una barandilla desgastada y otras entre flores rosadas en un macetero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres transmisores siguieron el ingreso de monarcas por Coahuila

El monitoreo tecnológico registró la entrada de tres mariposas equipadas con transmisores, las cuales acumularon trayectos de entre 2,252 y 2,645 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá. Los dispositivos permiten ubicar parte de su ruta, identificar zonas de descanso y seguir su avance hacia los bosques de oyamel.

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Project Monarch localizó ejemplares marcados cerca de Acuña y Múzquiz. La iniciativa emplea pequeños transmisores de radio y tecnología Bluetooth para rastrear en tiempo real a algunas mariposas, sin depender únicamente de los reportes visuales de ciudadanos.

Los transmisores BlūMorpho pesan 60 miligramos, una medida similar a la de un grano de arroz. Se colocan en ciertos ejemplares para obtener información sobre sus rutas migratorias durante el recorrido por México.

La aplicación de seguimiento incrementó sus registros en Ciudad Acuña, Jiménez, San Carlos, Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Múzquiz, Palaú y las inmediaciones de las minas de Barroterán, todas en Coahuila.

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En Nuevo León, el monitoreo identificó dos monarcas con transmisor en Anáhuac. Otro ejemplar permanecía activo en San Pedro Garza García, con lo que se documenta el paso de la especie por el norte del país antes de su llegada al centro.

La coordinadora del Programa Correo Real de Profauna, Rocío Treviño Ulloa, informa que el grueso de la migración ya cruza desde Estados Unidos hacia las zonas de hibernación y apareamiento. Los reportes permiten ubicar el desplazamiento de las colonias y anticipar su avance conforme cambian las condiciones meteorológicas.