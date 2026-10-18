¿Qué estudia Lamine Yamal? La profesión que ahora llama la atención de jóvenes mexicanos REUTERS/Umit Bektas

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Lamine Yamal, futbolista del Barcelona de tan solo 19 años, reveló de forma reciente que “estudia cocina”, de forma amateur, con una chef que acude por las noches a su casa para preparar sus alimentos. Mientras ella lo hace, él observa y participa.

La confesión despiertó conversación entre jóvenes mexicanos que siguen su carrera, pues el delantero busca aprender recetas ligadas a las raíces marroquíes y ecuatoguineanas de su familia, lejos de las canchas.

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El interés por la gastronomía aparece en un momento en que el jugador español amplía la imagen pública que construye fuera del futbol. La formación culinaria que describe no ocurre en un aula ni en una escuela especializada, sino en su propia casa y bajo la guía de una profesional.

La conversación también llega a usuarios mexicanos en redes sociales, de acuerdo con los comentarios compartidos sobre sus declaraciones. Algunos seguidores señalan su sorpresa porque Yamal muestra interés por una actividad distinta a la profesión que lo hizo conocido. Otros relacionan su decisión con la influencia que tiene entre niños, adolescentes y jóvenes.

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Lamine Yamal aprende cocina con una chef en casa

Yamal explicó que el aprendizaje ocurre de forma gradual. El delantero observa la preparación de sus alimentos, realiza algunas tareas y toma como referencia los consejos de la chef que lo acompaña por las noches.

“Estoy estudiando cocina”, dijo el propio jugador en declaraciones para Sport, un diario español de prensa deportiva. “La chef va a mi casa por la noche, me hace la comida y mientras ella hace yo voy mirando y voy haciendo algo”.

Lamine Yamal aprende cocina con una chef en casa (AP Foto/Jose Breton)

El futbolista reconoce que todavía no domina las técnicas necesarias para preparar por sí mismo sus platillos favoritos. “Es difícil, pero voy aprendiendo”, sostiene en el material difundido sobre el documental que explora aspectos de su vida fuera de la cancha.

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La cocina aparece para Yamal como un espacio de aprendizaje familiar. Su madre, Sheila, le transmitió parte de los sabores y preparaciones que recuerda desde niño. Ahora busca sumar esos conocimientos a las clases particulares que recibe en casa.

“Con lo que me enseñó mi madre y lo que estoy haciendo ahora, pues voy aprendiendo, pero poco a poco”, afirma el atacante de Barcelona.

Marruecos y Guinea Ecuatorial marcan los platillos que quiere dominar

Las dos recetas que Yamal quiere aprender están relacionadas con la historia de su familia. Su padre, Mounir, es originario de Marruecos. Su madre, Sheila, procede de Guinea Ecuatorial. Esa mezcla aparece en la comida que recuerda de su infancia.

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El delantero señala que su platillo favorito de Marruecos es el cuscús. También menciona el arroz con cacahuete, una preparación vinculada con Guinea Ecuatorial. “Mi plato favorito de Marruecos es el cuscús, yo creo que es lo que mejor está, y de Guinea, el arroz con cacahuete. Por ahora, no sé elaborarlos”, reconoce.

El arroz con pollo y salsa de cacahuete tiene un valor personal para el jugador. Yamal contó a GQ España que su madre se lo preparaba antes de los partidos para que tuviera energía. La comida familiar también reúne preparaciones marroquíes, ecuatoguineanas y españolas.

La confesión forma parte de un documental sobre el jugador y su entorno. La producción aborda el significado del “304”, número que Yamal muestra durante sus festejos como referencia al código postal de Rocafonda, barrio de Mataró donde creció.

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El codirector Xavi Torres explica que el proyecto también trata temas de racismo, inmigración, igualdad de oportunidades y diversidad social en Cataluña.

Jóvenes mexicanos relacionan la confesión con estudiar Gastronomía

Jóvenes mexicanos relacionan la confesión con estudiar Gastronomía REUTERS/Marcelo Del Pozo

Los comentarios de jóvenes mexicanos alrededor de las declaraciones de Yamal muestran interés por la cocina como actividad profesional y personal. La atención se concentra en que una figura del futbol internacional reconoce que necesita tiempo, práctica y acompañamiento para aprender.

No hay una medición pública que permita establecer que las declaraciones del delantero generen un aumento inmediato en las inscripciones a Gastronomía en México. La conversación en redes sí permite observar que la profesión vuelve a colocarse entre los temas de interés de una audiencia que identifica a Yamal como referente deportivo.

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Estudiar Gastronomía no se limita a cocinar platillos. Los programas universitarios incluyen manejo de alimentos, higiene, costos, administración de restaurantes, inventarios, servicio, técnicas culinarias y desarrollo de negocios.

La academia UVM señala que una licenciatura en Gastronomía suele durar entre cuatro y cuatro años y medio. Su programa tiene una extensión de nueve semestres y contempla formación práctica para el trabajo en restaurantes, hoteles, servicios de banquetes, comedores industriales, desarrollo de productos y emprendimientos.

La formación también requiere una inversión que va más allá de la colegiatura. Uniformes, calzado antiderrapante, cuchillos, utensilios e ingredientes para prácticas forman parte de los gastos que enfrentan los estudiantes.

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Carreras de Gastronomía en México incluyen materiales y prácticas

La academia UNITEC estima que estudiar una licenciatura privada en Gastronomía puede representar entre $70,000 y $180,000 pesos al año, al considerar inscripciones, colegiaturas y materiales de cocina. La cifra cambia según la ciudad, el campus, el programa y las becas disponibles.

La institución también advierte que los gastos pueden aumentar por la compra de equipo especializado, ingredientes, transporte, vivienda, certificaciones y procesos de titulación. Las universidades públicas suelen tener cuotas menores, aunque los lugares disponibles son limitados y los procesos de ingreso son competitivos.

La Secretaría de Economía concentra información pública sobre actividades económicas y ocupaciones mediante Data México, una plataforma que permite consultar datos laborales y sociales del país.

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La demanda de perfiles relacionados con alimentos y bebidas no se reduce a las cocinas de restaurantes. Los egresados pueden incorporarse a hoteles, servicios de catering, comedores institucionales, panadería, repostería, desarrollo de productos, consultoría o proyectos propios.

UNESCO reconoce a la cocina tradicional mexicana desde 2010

México tiene una relación cultural con la cocina que rebasa el ámbito profesional. La UNESCO inscribió en 2010 a la cocina tradicional mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

UNESCO reconoce a la cocina tradicional mexicana desde 2010 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento se refiere a un modelo cultural que incluye agricultura, prácticas rituales, técnicas de preparación, saberes comunitarios y la cadena alimentaria que va de la siembra al consumo. El maíz, el frijol y el chile forman parte de esa base, junto con procesos como la nixtamalización.

La confesión de Yamal coloca la cocina en una conversación que une formación profesional, memoria familiar y referentes culturales. El jugador todavía no prepara cuscús ni arroz con cacahuete por cuenta propia, pero ya identifica los platillos que quiere aprender a cocinar.