México

Manifestantes entran al Palacio de Gobierno de Jalisco durante la marcha por el agua

Los inconformes prendieron fuego a la puerta del Congreso

Durante la mayor parte de la manifestación, la marcha se llevó a cabo sin incidentes. REUTERS/Stringer
Durante la mayor parte de la manifestación, la marcha se llevó a cabo sin incidentes. REUTERS/Stringer
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Durante la manifestación por la crisis hídrica en Jalisco, manifestantes lograron ingresar a la Casa de Gobierno del estado en Guadalajara.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, se reporta que los manifestantes están realizando destrozos y saqueos dentro del Palacio de Gobierno en Jalisco.

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Igualmente, se reporta la presencia de humo dentro de la Casa de Gobierno que provocó que los manifestantes, en su mayoría individuos encapuchados, salieran del recinto.

Encapuchados incendian entrada del Congreso de Jalisco

La segunda movilización dominical reunió a familias y estudiantes en Guadalajara, donde el lanzamiento de artefactos explosivos y cócteles molotov causó afectaciones.
La segunda movilización dominical reunió a familias y estudiantes en Guadalajara, donde el lanzamiento de artefactos explosivos y cócteles molotov causó afectaciones.

La Megamarcha por el agua en Guadalajara terminó este domingo 18 de octubre con incendios y daños en el Congreso de Jalisco y el Palacio de Gobierno, después de que personas encapuchadas lanzaron artefactos explosivos y bombas molotov durante la segunda movilización para exigir mejoras en la calidad y el suministro del servicio en la zona metropolitana.

Esta protesta fue la segunda realizada en dos domingos consecutivos. Los asistentes también expresaron inconformidad por los hechos ocurridos durante la primera marcha, el pasado 11 de octubre, y exigieron respuestas a los problemas relacionados con el agua potable.

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La movilización comenzó por la mañana en el Parque de la Revolución, conocido como Parque Rojo. Cientos de familias, estudiantes y ciudadanos de distintas edades participaron en el recorrido, aunque surgieron diferencias entre quienes buscaban avanzar hacia Palacio de Gobierno y quienes consideraban que no había condiciones de seguridad.

Durante la jornada se escucharon detonaciones de cohetes, petardos y barrenos. También hubo pintas y daños en comercios, mientras algunos asistentes pidieron a las personas con el rostro cubierto que abandonaran la manifestación para evitar agresiones.

Bomba molotov incendió la entrada del Congreso de Jalisco

Pablo Lemus llamó a evitar la violencia durante la segunda marcha por agua limpia en Guadalajara.

Uno de los ataques ocurrió en el acceso principal del Congreso de Jalisco, donde arrojaron artefactos explosivos y una bomba molotov que provocó llamas en la puerta. Videos difundidos en redes sociales muestran fuego en uno de los ingresos del recinto legislativo.

Elementos policiales se desplegaron frente al edificio para impedir que las personas involucradas entraran. En imágenes compartidas durante la tarde se observa a los agentes formados frente al acceso, que presentaba señales del incendio.

Algunos manifestantes señalaron a tres hombres como presuntos responsables de las detonaciones y entregaron a dos de ellos a policías. El equipo de seguridad de los convocantes anunció la suspensión de la marcha hacia Palacio de Gobierno, pero parte de los contingentes retomó el avance después.

Pablo Lemus califica de pacífica la marcha por Agua Limpia pese a destrozos al final de la movilización

Lemus afirmó que los propios asistentes retiraron a personas que buscaban generar disturbios, aunque al concluir la movilización un contingente permaneció para ocasionar daños en distintos inmuebles. @PabloLemusN
Lemus afirmó que los propios asistentes retiraron a personas que buscaban generar disturbios, aunque al concluir la movilización un contingente permaneció para ocasionar daños en distintos inmuebles. @PabloLemusN

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo que la segunda manifestación por Agua Limpia se desarrolló de manera pacífica, después de que los asistentes expulsaron a un grupo de personas que, según su versión, intentó provocar violencia y caos.

Al final de la movilización, 300 personas permanecieron para causar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar cámaras de seguridad y lanzar petardos y bombas molotov. Lemus afirmó que un grupo arrojó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y el Palacio Judicial, por lo que la Policía intervino para controlar los incendios.

El también señaló que cinco personas fueron detenidas cuando viajaban en una camioneta robada con bidones de gasolina. De acuerdo con su versión, los detenidos habrían incendiado las puertas del Congreso y del Poder Judicial; además, aseguró que el grupo violento continuó los ataques contra el Palacio de Gobierno.

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