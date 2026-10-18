México

Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz”

El exparticipante de La Casa de los Famosos México 2026 estuvo en la Plaza de Toros México y esta es la razón por la que no ha recuperado su voz tras un padecimiento

Durante un concierto de la gira de Edén Muñoz en la Monumental Plaza de Toros México, el cantante Yahir subió al escenario como invitado especial. Ambos intérpretes compartieron el escenario frente al público asistente para cantar juntos el tema «No te apartes de mí», entre juegos de luces y pantallas del recinto.

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Yahir fue el invitado sorpresa en el último concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros de México, celebrado el sábado 17 de octubre; y ambos interpretaron la canción “No te apartes de mí”, popularizada por el cantante sonorense.

Los fans señalaron los problemas que tuvo Yahir para interpretar la canción en el concierto, luego de que el propio cantante sonorense reconociera públicamente que padece un problema de reflujo que afecta su rendimiento vocal.

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Estas críticas se generaron desde su estancia en La Casa de los Famosos México 2026, cuando cantó con su amigo Víctor García, y sufrió para alcanzar las notas.

Edén Muñoz invitó a Yahir a cantar “No Te Apartes de Mí”

Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz” (@yahirmusic)
Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz” (@yahirmusic)

El exvocalista de Calibre 50 confirmó la presencia de Yahir como invitado especial en su gira “Como en los viejos tiempos”, que se presentó el 16 y 17 de octubre en la Monumental Plaza de Toros México. Edén Muñoz explicó a cámaras de Televisa que conoció a Yahir en el programa Tu Cara Me Suena, grabado en Miami, y que quedó impresionado con su talento.

Durante el show, los dos artistas sonorenses interpretaron juntos “No Te Apartes de Mí” ante miles de asistentes. Edén Muñoz presentó a Yahir como “el que ganó la casa”, en referencia a su paso reciente por el reality de Televisa, donde Yahir alcanzó el sexto lugar tras 68 días de competencia.

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Yahir explica que su problema es reflujo, no las cuerdas vocales

El propio cantante abordó las dudas sobre su voz en una entrevista reciente. Yahir aseguró que no tiene lesiones en las cuerdas vocales ni pólipos ni quistes, y atribuyó su bajo rendimiento a un reflujo muy fuerte que no ha logrado controlar.

La casa de los famosos - (ViX)
La casa de los famosos - (ViX)

“La verdad, estoy fuera de forma, tengo cuatro meses que no canto, tengo un problema de reflujo muy fuerte, ese es el problema”, declaró Yahir al medio. El cantante reconoció que la falta de práctica, sumada a los efectos del reflujo, explica las dificultades que el público notó en sus presentaciones recientes.

El antecedente: la cancelación de tres conciertos de Yahir

Las críticas por su voz no son nuevas. El 8 de octubre, la representación de Yahir anunció la cancelación de tres conciertos programados en Puebla, Pachuca y Toluca. Las empresas organizadoras, Arta Producciones y Alma Show, hablaron de “circunstancias logísticas” sin confirmar una relación directa con su estado vocal.

El origen de la polémica se remonta al 18 de septiembre, cuando Yahir cantó junto a Víctor García durante una fiesta en vivo dentro de La Casa de los Famosos México. Los internautas señalaron en plataformas como X y TikTok que el cantante lucía desorientado con las tonalidades y con marcadas dificultades para respirar.

(redes sociales)
(redes sociales)

En una entrevista posterior con el programa Hoy, Yahir ofreció una explicación distinta para la cancelación de sus fechas: aseguró que hubo un cambio de management mientras permanecía dentro de la casa, y que la nueva empresa decidió no continuar con esos compromisos por “otras propuestas, otras ideas”.

La reacción de Yahir tras el dueto con Edén Muñoz

Pese a las críticas que circularon en redes sobre su desempeño vocal, Yahir calificó la noche como un momento especial en su carrera. A través de Instagram, el cantante escribió: “Ayer cumplí un sueño familiar”, y agregó que fue “un honor cantar como invitado en uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México”.

El sonorense dedicó elogios a Edén Muñoz en la misma publicación: “Lo admiro como cantante, compositor y como persona; uno de los mejores de la historia de nuestra música”. Cerró el mensaje con una muestra de apoyo hacia su colega: “Síguele rompiendo pa’”.

Yahir, invitado en concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros México
Yahir, invitado en concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros México

Entre los otros invitados que se subieron al escenario de la Plaza de Toros durante las dos fechas de Edén Muñoz figuraron Yuridia, Alfredo Olivas, Emmanuel y Don Cosme Tade.

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