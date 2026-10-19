México

4 plantas rojas que le dan vida a tu casa y son fáciles de cuidar

Para sumar vegetación y contraste a los ambientes domésticos, las plantas de tonos rojos son una alternativa que combina impacto visual con cuidados simples

Una mujer con una regadera metálica y un paño atiende macetas de croton, begonia rex, anthurium y guzmania en un salón.
Las plantas rojas no requieren necesariamente sol directo ni técnicas avanzadas de jardinería. Con una ubicación adecuada y sin excesos de agua, estas cuatro especies pueden mantener su color dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cuatro plantas rojas de interior pueden renovar una casa con color sin requerir conocimientos avanzados de jardinería: el croton, el anthurium rojo, la Guzmania y la begonia rex. La clave está en darles luz indirecta, un sustrato que drene bien, temperaturas templadas y riegos sin excesos durante todo el año.

Estas especies concentran sus tonos intensos en lugares distintos: el croton y la begonia rex destacan por sus hojas, el anthurium por sus espatas y la Guzmania por sus brácteas. Todas proceden de entornos tropicales o subtropicales, por lo que agradecen ambientes cálidos y cierta humedad.

PUBLICIDAD

La facilidad de cuidado no implica que puedan permanecer en cualquier rincón. Las cuatro plantas responden mejor cuando se las mantiene lejos de corrientes frías, calefactores y recipientes sin agujeros de drenaje.

El croton conserva el color en hogares con buena luz

El croton (Codiaeum variegatum) es una planta de follaje persistente con combinaciones de verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura. Sus hojas pueden ser anchas, estrechas, lobuladas o retorcidas, según la variedad.

La Universidad de Wisconsin indica que el croton necesita luz brillante e indirecta para conservar la intensidad de sus colores. Una exposición insuficiente puede hacer que sus hojas pierdan parte de la variegación y se vuelvan más verdes.

PUBLICIDAD

La planta puede colocarse cerca de una ventana orientada al este o al oeste, siempre que el sol fuerte no incida sobre el follaje durante horas. La Royal Horticultural Society recomienda para el cultivar ‘Excellent’ una posición luminosa protegida de la radiación directa intensa.

El riego debe ser regular, aunque sin saturar el sustrato. La recomendación es comprobar la capa superior de la tierra y añadir agua solo cuando comience a secarse.

El exceso de agua puede provocar caída de hojas y problemas en las raíces. La falta de riego prolongada también afecta al follaje, por lo que conviene mantener una rutina estable sin convertir la maceta en un recipiente encharcado.

The Spruce señala que la humedad ambiental influye en la salud y en el color de esta especie. Una bandeja con guijarros húmedos o un humidificador puede ayudar en casas con calefacción central o aire acondicionado.

El croton se desarrolla mejor en temperaturas cálidas. La Universidad de Wisconsin advierte que puede perder hojas cuando permanece expuesto al frío y que las temperaturas inferiores a 10 °C representan un riesgo para la planta.

La NC State Extension también alerta sobre la savia del croton, que puede causar irritación en la piel. La ingestión de partes de la planta puede generar malestar, por lo que conviene ubicarla fuera del alcance de mascotas y niños pequeños.

La araña roja es una de las plagas que requiere vigilancia, sobre todo en ambientes muy secos. Revisar el envés de las hojas permite detectar a tiempo cambios de color, pequeños puntos o pérdida de vigor.

Planta de croton en maceta de terracota sobre una mesa de madera junto a una ventana, con un sillón al fondo.
El croton (Codiaeum variegatum) es una planta de follaje persistente con combinaciones de verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anthurium rojo combina espatas vistosas y cuidados moderados

El anthurium rojo pertenece a un grupo de plantas tropicales apreciadas por sus hojas verdes, brillantes y grandes espatas de larga duración. Muchas de las variedades cultivadas en interiores derivan de Anthurium andraeanum y de sus híbridos.

Las estructuras rojas que llaman la atención no son la flor en sentido estricto. Son espatas, unas hojas modificadas que rodean el espádice central y pueden mantenerse decorativas durante semanas o meses.

La Royal Horticultural Society explica que el anthurium crece mejor con calor, aire húmedo y luz indirecta. Una ventana con una cortina liviana puede ofrecer una ubicación adecuada, ya que filtra la radiación más intensa.

La luz directa de verano puede quemar las hojas. La falta de claridad, en cambio, reduce la producción de espatas y limita el color que distingue a esta planta en la decoración de interiores.

La maceta debe contener una mezcla ácida, abierta y de drenaje rápido. La Royal Horticultural Society recomienda incorporar materiales que aireen el sustrato, como perlita y corteza para orquídeas.

El anthurium necesita humedad, pero sus raíces no toleran el agua acumulada durante largos períodos. Antes de regar, conviene comprobar que el sustrato haya comenzado a secarse bajo la superficie.

La planta agradece una atmósfera húmeda. Agruparla junto a otras especies o colocarla sobre una bandeja con guijarros húmedos puede elevar la humedad del aire sin mojar permanentemente las raíces.

La temperatura también condiciona su desarrollo. La Royal Horticultural Society aconseja mantenerla en espacios cálidos y evitar tanto los cambios bruscos como la cercanía de radiadores o ventanas expuestas al frío.

Todas las partes del anthurium son tóxicas si se ingieren. La institución británica recomienda usar guantes al trasplantarlo, podarlo o manipular sus tallos, ya que la savia puede irritar la piel y los ojos.

Una planta de anthurium con flores rojas y hojas verdes en una maceta sobre una mesa redonda de madera en una habitación.
El anthurium rojo pertenece a un grupo de plantas tropicales apreciadas por sus hojas verdes, brillantes y grandes espatas de larga duración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guzmania necesita un sustrato aireado y agua limpia en su roseta

La Guzmania es una bromelia de hojas verdes dispuestas en roseta, con brácteas rojas, naranjas o amarillas que concentran el atractivo visual en el centro de la planta. Su porte compacto permite usarla sobre mesas, estantes o muebles auxiliares.

La NC State Extension la identifica como una planta epífita. En su ambiente natural puede crecer sobre otras superficies, por lo que sus raíces no están adaptadas a una tierra pesada ni constantemente húmeda.

En casa, necesita una mezcla muy porosa, similar a las preparadas para bromelias u orquídeas. El objetivo es que el agua circule y que las raíces tengan aire, en lugar de quedar atrapadas en un sustrato compacto.

La Guzmania forma una copa central entre sus hojas. Ese depósito puede contener agua, aunque debe renovarse con frecuencia para evitar que se estanque.

The Spruce recomienda regar el sustrato con moderación y dejar que se seque parcialmente entre aportes. La planta funciona mejor cuando las raíces no permanecen húmedas de forma continua.

Esta especie se adapta a la luz indirecta brillante y tolera situaciones de sombra parcial. Esa característica la vuelve útil para habitaciones donde no entra sol directo, aunque el exceso de oscuridad puede reducir el brillo de las brácteas.

La Guzmania necesita temperaturas templadas y humedad ambiental elevada. Baños o cocinas con ventana pueden ser lugares convenientes, siempre que no reciban corrientes frías.

La fertilización debe ser limitada. La NC State Extension aconseja diluir el abono líquido antes de aplicarlo durante la etapa de crecimiento, ya que la acumulación de sales puede afectar la planta.

Tras la floración, la roseta madre comienza a decaer. El proceso forma parte de su ciclo natural y suele dar paso a hijuelos, que pueden conservarse y cultivarse como nuevas plantas.

Planta guzmania de hojas verdes y centro rojo en maceta blanca sobre una repisa de madera junto a una ventana y una ducha.
La Guzmania es una bromelia de hojas verdes dispuestas en roseta, con brácteas rojas, naranjas o amarillas que concentran el atractivo visual en el centro de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La begonia rex requiere precisión para evitar la pudrición

La begonia rex se distingue por sus hojas grandes, asimétricas y con dibujos que combinan verde, plata, púrpura y rojo. Es una alternativa para quienes buscan color en el follaje, sin depender de una floración permanente.

Su margen de error frente al exceso de agua es menor que el de las otras tres especies. La begonia necesita una maceta con drenaje y un sustrato aireado para evitar que las raíces sufran pudrición.

La NC State Extension advierte que la humedad excesiva y una circulación de aire insuficiente pueden favorecer enfermedades fúngicas, entre ellas la botritis y el mildiu. Las manchas bacterianas en las hojas también pueden aparecer en condiciones inadecuadas.

La planta debe permanecer en un sitio luminoso, pero protegida del sol directo. El objetivo es mantener el color de las hojas sin someterlas a una exposición que las queme o las reseque.

El riego requiere observación. Conviene esperar a que el sustrato pierda parte de su humedad antes de añadir agua y evitar mojar constantemente las hojas.

La begonia rex valora una humedad ambiental media o alta, aunque no es conveniente pulverizar su follaje si el aire circula poco. Una bandeja con guijarros húmedos puede ser más segura que dejar agua sobre las hojas.

La NC State Extension también recomienda retirar las hojas secas o deterioradas. Esta medida reduce la acumulación de material vegetal que puede favorecer plagas y enfermedades.

Las cochinillas y los pulgones pueden afectar la planta. Una revisión regular de tallos y reversos de las hojas permite identificar los problemas antes de que se extiendan al resto de las plantas del hogar.

Begonia rex de hojas rojizas y verdes en maceta de cerámica sobre una repisa de madera frente a una ventana.
La begonia rex se distingue por sus hojas grandes, asimétricas y con dibujos que combinan verde, plata, púrpura y rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección depende de la luz, la humedad y la rutina de cada casa

La Guzmania puede ser la opción más práctica para una persona que busca brácteas rojas y no dispone de sol directo. Su cuidado exige entender la diferencia entre mantener agua limpia en la roseta y no empapar el sustrato.

El anthurium rojo funciona bien para quienes quieren una planta compacta, con espatas duraderas y presencia decorativa. Requiere precaución por su toxicidad, aunque sus cuidados resultan manejables con una buena ubicación.

El croton es apropiado para casas luminosas donde sus hojas puedan conservar los tonos rojos, naranjas y amarillos. A cambio, necesita atención frente a los cambios de temperatura, la sequedad ambiental y la araña roja.

La begonia rex es la alternativa más indicada para aficionados que disfrutan observar el estado de las hojas y del sustrato. Su aspecto compensa la necesidad de ser más preciso con el riego y la ventilación.

La Universidad de Missouri recuerda que el principio básico del cuidado de plantas de interior consiste en evitar dos extremos: la sequía prolongada y el agua estancada. Una maceta con drenaje, una revisión de la tierra antes de regar y una ubicación adecuada resuelven buena parte de los problemas.

Estas cuatro especies demuestran que el rojo puede incorporarse a la decoración sin recurrir únicamente a flores de corta duración. Con cuidados simples y repetibles, pueden aportar contraste, textura y vegetación viva a salones, recibidores, dormitorios o espacios de trabajo.

Temas Relacionados

PlantasPlantas De InteriorJardineriaDecoracionHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Saúl Monreal acepta el candado antinepotismo de Morena, aplaza su aspiración por Zacatecas y va por la alcaldía de Fresnillo: “Esto apenas comienza” ahora?

El senador anunció su registro para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Fresnillo en 2027

Saúl Monreal acepta el candado antinepotismo de Morena, aplaza su aspiración por Zacatecas y va por la alcaldía de Fresnillo: “Esto apenas comienza” ahora?

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

Se destaparon los precios oficiales para el concierto de U2 en la CDMX; la venta de boletos comienza este lunes 19 de octubre

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

Vinculan a proceso a un hombre por extorsionar a una adulta mayor en Tláhuac a nombre del CJNG

Las autoridades detuvieron al sospechoso en Tlaxcala tras rastrear transferencias bancarias

Vinculan a proceso a un hombre por extorsionar a una adulta mayor en Tláhuac a nombre del CJNG

Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro a tres meses de su muerte: “Mi corazón se niega a aceptar que ya no estás”

A tres meses del fallecimiento de Mauro Menéndez en Barbados, la actriz compartió un mensaje en redes sociales para expresar la dificultad de asimilar su ausencia

Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro a tres meses de su muerte: “Mi corazón se niega a aceptar que ya no estás”

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia

Efectivos del Ejército también aprehendieron a cuatro miembros vinculados con Oscar Luciano N ”Casco” o el “81”, jefe regional de la facción “Los menores”

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Tras un tiroteo, abaten a “Santos” y a “El Español”, operadores de “Los Mezcales” en Colima

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia

De “la probé en la universidad” al “¿cómo creen que hago esas cosas?”: Anabel Hernández retoma dichos de Sheinbaum

Los Zetas y los kaibiles, a dos décadas de una conexión criminal documentada entre México y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro a tres meses de su muerte: “Mi corazón se niega a aceptar que ya no estás”

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz”

Triciclo Circus Band, Sonido Gallo Negro y Yucatán A Go Go darán conciertos gratuitos por Día de Muertos en el CENART

DEPORTES

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el motivo detrás de la cirugía de urgencia del presidente de Santos Laguna

CONADE y Comité Olímpico México se confrontan por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: exigen 11 mdp

¿Qué estudia Lamine Yamal? La profesión que ahora llama la atención de jóvenes mexicanos

Brian Rodríguez renueva con el América hasta el 2030 y pone fin a los rumores sobre su salida