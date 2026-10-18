De Banda MS a La Arrolladora Banda El Limón: los artistas que serán homenajeados en los HEAT Latin Music Awards

La primera edición mexicana de los HEAT Latin Music Awards tendrá lugar del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2026 en Jalisco, con la gala principal el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

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HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco homenajea a Olga Tañón, Banda MS, Piso 21, Los Ángeles Azules y Don René Camacho de La Arrolladora Banda El Limón el próximo 5 de noviembre de 2026 en Puerto Vallarta, para reconocer trayectorias que han marcado distintos géneros de la música latina. La gala se realizará en el Centro Internacional de Convenciones y se transmitirá en vivo por LosHeat.tv.

La ceremonia forma parte de la edición mexicana de los HEAT Latin Music Awards, creada en alianza con el Gobierno de Jalisco. La Semana HEAT se lleva a cabo del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta.

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Los reconocimientos se entregan durante la noche principal de los premios, que reúne a artistas de Puerto Rico, Sinaloa, Medellín y Ciudad de México. Cada homenaje pone el foco en carreras que suman discos, canciones en listas, conciertos y colaboraciones con intérpretes de distintos géneros.

Las votaciones para las 30 categorías de los HEAT Awards permanecen abiertas hasta este 15 de octubre en la aplicación de LosHeat.tv. Cada usuario puede emitir un voto cada 24 horas.

Don René Camacho mantiene el legado de La Arrolladora Banda El Limón

Don René Camacho recibe uno de los homenajes por su trayectoria como clarinetista, director y fundador de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. El músico sinaloense forma parte de una generación que da forma a la evolución de la banda sinaloense.

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Camacho creció en una familia numerosa y con recursos limitados en Sinaloa. La música le abrió un camino que después se convirtió en una agrupación con presencia en México, Estados Unidos y otros países de América Latina.

La Arrolladora se consolida como una plataforma para varias generaciones de vocalistas. La agrupación suma 23 canciones en el número uno, una marca que respalda su lugar dentro de la música regional mexicana.

De Banda MS a La Arrolladora Banda El Limón: los artistas que serán homenajeados en los HEAT Latin Music Awards (RS)

El reconocimiento en Puerto Vallarta se dirige al trabajo de Camacho como director de una agrupación que sostiene su identidad a través de distintas etapas y voces principales.

Olga Tañón recibe homenaje tras 25 álbumes y 27 éxitos tropicales

La cantante puertorriqueña Olga Tañón llega a Puerto Vallarta como una de las figuras reconocidas en la ceremonia. La llamada Mujer de Fuego suma 25 álbumes y 27 canciones entre los primeros diez lugares de la radio tropical.

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La intérprete reúne además una comunidad de 17 millones de seguidores en redes sociales. Su repertorio la mantiene como una de las voces de referencia de la música tropical en América Latina y entre el público puertorriqueño en Estados Unidos.

En 2025, Tañón lanzó “PR24SIETE Soy de Aquí”, una canción vinculada con el orgullo boricua. Este 2026 abre otra etapa con “Reina No Ruega” y prepara la gira “Soy Volcán”.

El recorrido comenzará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ante su público local. La presentación forma parte de los proyectos que la cantante desarrolla antes de su reconocimiento en los HEAT al Estilo Jalisco.

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Piso 21 supera los 16,000 millones de reproducciones

El grupo colombiano Piso 21 también forma parte de los artistas que reciben un homenaje durante la gala. La agrupación nace en Medellín con cuatro integrantes y, después de más de una década, acumula más de 16,000 millones de reproducciones en plataformas.

Canciones como “Me Llamas”, “Pa’ Olvidarme de Ella” y “Te Vi” forman parte de su catálogo. El grupo mantiene una propuesta de pop latino que se abre paso entre colaboraciones, lanzamientos y giras internacionales.

Este año, Piso 21 presenta el álbum “TRESCENDER”. El proyecto llega acompañado por Tres Sietes, el sello discográfico desde el que la agrupación busca impulsar su siguiente etapa musical.

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Medellín recibió a los HEAT Latin Music Awards en 2025. Ahora, la edición al Estilo Jalisco reconoce a Piso 21 en México por el camino que ha recorrido desde sus primeros años en Colombia.

Banda MS suma 23 años desde Mazatlán

Banda MS recibe el reconocimiento luego de 23 años de carrera. La agrupación originaria de Mazatlán se mantiene como una de las bandas con mayor alcance entre el público mexicano y latino en Estados Unidos.

Temas como “El Color de Tus Ojos”, “Háblame de Ti” y “Mi Mayor Anhelo” ocupan un lugar central dentro de su repertorio. La banda combina baladas y música regional en presentaciones que reúnen a públicos de distintas edades.

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Sergio Lizárraga encabeza el proyecto, acompañado actualmente por las voces de Alan Ramírez, Oswaldo Silvas y David Castro. La agrupación conserva el vínculo con Mazatlán mientras amplía su presencia en arenas de México, Estados Unidos y América Latina.

Banda MS suma 23 años desde Mazatlán FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El reconocimiento de los HEAT Awards se suma a una carrera que coloca a Banda MS entre los nombres de mayor convocatoria dentro de la música regional mexicana.

Los Ángeles Azules llevan la cumbia de Iztapalapa a Coachella

Los hermanos Mejía Avante, integrantes de Los Ángeles Azules, reciben el homenaje por más de cuatro décadas de trayectoria. El grupo construye un sonido ligado a la cumbia mexicana desde Iztapalapa.

“Cómo te voy a olvidar” y “El listón de tu pelo” se mantienen entre las canciones más reconocidas de su repertorio. Sus presentaciones reúnen a generaciones que identifican sus temas como parte de celebraciones, fiestas y encuentros familiares.

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La agrupación lleva su música a escenarios como Coachella y abre su repertorio a colaboraciones con artistas de otros géneros. Ese intercambio permite que su cumbia llegue a nuevas audiencias sin separarse de sus raíces.

Diana Montes, CEO de HEAT Latin Music Awards, señala que los homenajes buscan devolver a los artistas parte del afecto de su público: “En Puerto Vallarta queremos devolverles un poco de todo lo que nos han dado y decirles gracias frente a su público”.

Yeri Mua, Ha*Ash y Eden Muñoz participan en la gala de Puerto Vallarta

La gala también contempla presentaciones de Yeri Mua, Paloma Morphy, Andreina Bravo, Yo Soy Arango, Dayanara, Eden Muñoz, Ha*Ash, Luis Alfonso y Juan Magán, entre otros artistas.

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Los globos HEAT serán entregados por Kim Shantal, Plan de Escape, Lewis Y, Jhon de la Torre, Paola Jara, Arelys Henao, Francy, Guayacán Orquesta, Mala Maña, Little D, Dalex, Pamela López, Marcos Villalobos y Gonzalo Genek.

La ceremonia del 5 de noviembre cierra la Semana HEAT en Puerto Vallarta con los homenajes a Olga Tañón, Don René Camacho, Piso 21, Banda MS y Los Ángeles Azules.