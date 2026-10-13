Esta receta de pan de muerto lleva naranja y anís: así se prepara en casa

El pan de muerto sabe mejor recién horneado, pero también es delicioso tostado al día siguiente con un poco de mantequilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pan de muerto es uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos en México.

Su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte, mientras las tiras que lo decoran simbolizan los huesos de quienes ya partieron.

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Cada 1 y 2 de noviembre, las familias mexicanas colocan este pan en los altares junto con flores de cempasúchil, velas y fotografías de sus seres queridos, como una forma de honrar su memoria.

El pan de muerto tiene variaciones regionales: algunas familias le agregan ajonjolí, otras lo rellenan con crema o chocolate. (YouTube/UNAM Global)

La combinación de naranja y anís es una de las más tradicionales, ya que aporta el aroma cítrico y herbal que caracteriza a esta receta en los hogares de todo el país.

Receta de pan de muerto

El pan de muerto es un pan dulce de masa enriquecida, hecho a base de mantequilla, huevo y azúcar.

La naranja y el anís le dan su perfume característico, mientras la levadura le aporta esa miga suave y esponjosa típica de los panes de fiesta.

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La técnica principal es el amasado largo y los dos levados. Ese doble reposo es el secreto para lograr una textura ligera, casi como de brioche, con una costra cubierta de azúcar y mantequilla derretida.

Para moldear los "huesitos", rueda la masa entre tus manos ejerciendo presión pareja, y pellizca ligeramente a intervalos para simular las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda las 3 horas, aunque gran parte corresponde al reposo de la masa, no a trabajo activo.

Preparación activa: 30 minutos

Reposo (primer y segundo levado): 2 horas con 15 minutos aproximadamente

Cocción en horno : 25 a 30 minutos

Puedes duplicar esta receta sin problema si necesitas más panes para una ofrenda grande o una reunión familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

3 tazas (375 gramos) de harina de trigo todo uso 1/2 taza (100 gramos) de azúcar granulada, más 1 cucharadita para activar la levadura 2 1/4 cucharaditas (1 sobre) de levadura seca activa 1/2 cucharadita de sal 1/2 taza (120 mililitros) de leche tibia (aproximadamente 38℃) 2 huevos grandes yema de huevo (reserva la clara para barnizar) 1/2 taza (115 gramos) de mantequilla sin sal, suavizada 1 1/2 cucharaditas de ralladura de naranja (o agua de azahar) 1/2 cucharadita de anís molido 1 clara de huevo, ligeramente batida (para glasear) 2 cucharadas de mantequilla derretida (para decorar) 1/4 taza de azúcar granulada (para espolvorear)

Si no encuentras agua de azahar, la ralladura de naranja cumple la misma función aromática sin alterar el sabor final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de muerto, paso a paso

En un bol, mezcla la leche tibia con 1 cucharadita de azúcar y la levadura seca. Deja reposar 10 minutos hasta que espume. En otro bol grande, combina la harina, el azúcar restante, la sal, el anís y la ralladura de naranja. Añade la mezcla de levadura ya espumosa, los huevos, la yema y la mantequilla suavizada . Integra hasta formar una masa homogénea. Amasa durante 10 minutos sobre una superficie limpia, hasta que la masa quede lisa y elástica. No agregues harina extra: la humedad es lo que garantiza una miga esponjosa. Coloca la masa en un bol aceitado, cubre con un paño y deja fermentar 1 hora con 30 minutos, hasta que duplique su tamaño. Divide la masa en dos partes: una grande para la base del pan y otra pequeña para los adornos. Forma una bola redonda con la porción grande y aplánala ligeramente. Con la masa restante, crea tiras para simular huesos y una bolita para el centro. Acomoda los “huesos” en cruz sobre la base y coloca la bolita en medio, presionando con firmeza para que no se despeguen. Deja reposar el pan formado 45 minutos más, hasta que casi duplique su volumen de nuevo. Barniza la superficie con la clara de huevo batida para lograr un acabado brillante. Hornea a 175℃ (350°F) durante 25 a 30 minutos, hasta que el pan tenga un color dorado parejo. Al sacarlo del horno, unta mantequilla derretida sobre toda la superficie y espolvorea generosamente con azúcar mientras aún está caliente, para que se adhiera bien. Deja enfriar unos minutos antes de cortar y servir.

Nunca apures el primer levado colocando la masa cerca de una fuente de calor directo, pues la fermentación despareja afecta la textura final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 panes de muerto de tamaño mediano. Cada pan se corta en 4 o 5 rebanadas, así que en total obtienes entre 8 y 10 porciones para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Proteínas: 6 gramos

Carbohidratos: 42 gramos

Grasas: 10 gramos

Azúcares: 15 gramos

Fibra: 1 gramo

Precalienta siempre el horno al menos 15 minutos antes de hornear, para asegurar una temperatura uniforme desde el inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de muerto, preparación clave del Día de Muertos, se conserva a temperatura ambiente, bien tapado con un paño o bolsa de papel, hasta por 3 días.

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Barniza con la clara de huevo justo antes de meter el pan al horno, nunca antes del segundo levado, para no afectar el crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si lo guardas en un recipiente hermético en el refrigerador, dura hasta 1 semana.