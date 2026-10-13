México

Esta receta de pan de muerto lleva naranja y anís: así se prepara en casa

La masa lleva mantequilla, huevo, ralladura de naranja y anís molido, el resultado es un pan esponjoso ideal para Día de Muertos

Panes espolvoreados con azúcar sobre un mantel blanco tejido junto a flores anaranjadas de cempasúchil, rodajas de naranja y anís estrella.
El pan de muerto sabe mejor recién horneado, pero también es delicioso tostado al día siguiente con un poco de mantequilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El pan de muerto es uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos en México.

Su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte, mientras las tiras que lo decoran simbolizan los huesos de quienes ya partieron.

PUBLICIDAD

Cada 1 y 2 de noviembre, las familias mexicanas colocan este pan en los altares junto con flores de cempasúchil, velas y fotografías de sus seres queridos, como una forma de honrar su memoria.

El pan de muerto tiene variaciones regionales: algunas familias le agregan ajonjolí, otras lo rellenan con crema o chocolate. (YouTube/UNAM Global)

La combinación de naranja y anís es una de las más tradicionales, ya que aporta el aroma cítrico y herbal que caracteriza a esta receta en los hogares de todo el país.

Receta de pan de muerto

El pan de muerto es un pan dulce de masa enriquecida, hecho a base de mantequilla, huevo y azúcar.

La naranja y el anís le dan su perfume característico, mientras la levadura le aporta esa miga suave y esponjosa típica de los panes de fiesta.

PUBLICIDAD

La técnica principal es el amasado largo y los dos levados. Ese doble reposo es el secreto para lograr una textura ligera, casi como de brioche, con una costra cubierta de azúcar y mantequilla derretida.

Dos manos moldean una tira de masa sobre una mesa de madera con harina junto a otras piezas con forma de hueso.
Para moldear los "huesitos", rueda la masa entre tus manos ejerciendo presión pareja, y pellizca ligeramente a intervalos para simular las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda las 3 horas, aunque gran parte corresponde al reposo de la masa, no a trabajo activo.

  • Preparación activa: 30 minutos
  • Reposo (primer y segundo levado): 2 horas con 15 minutos aproximadamente
  • Cocción en horno: 25 a 30 minutos
Pan de muerto cubierto de azúcar y abierto por la mitad, colocado sobre un mantel blanco tejido con flores de cempasúchil al fondo.
Puedes duplicar esta receta sin problema si necesitas más panes para una ofrenda grande o una reunión familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 3 tazas (375 gramos) de harina de trigo todo uso
  2. 1/2 taza (100 gramos) de azúcar granulada, más 1 cucharadita para activar la levadura
  3. 2 1/4 cucharaditas (1 sobre) de levadura seca activa
  4. 1/2 cucharadita de sal
  5. 1/2 taza (120 mililitros) de leche tibia (aproximadamente 38℃)
  6. 2 huevos grandes
  7. 1 yema de huevo (reserva la clara para barnizar)
  8. 1/2 taza (115 gramos) de mantequilla sin sal, suavizada
  9. 1 1/2 cucharaditas de ralladura de naranja (o agua de azahar)
  10. 1/2 cucharadita de anís molido
  11. 1 clara de huevo, ligeramente batida (para glasear)
  12. 2 cucharadas de mantequilla derretida (para decorar)
  13. 1/4 taza de azúcar granulada (para espolvorear)
Recipientes con harina, azúcar, leche, huevos, mantequilla, naranjas y pétalos de cempasúchil dispuestos sobre un mantel de encaje blanco.
Si no encuentras agua de azahar, la ralladura de naranja cumple la misma función aromática sin alterar el sabor final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de muerto, paso a paso

  1. En un bol, mezcla la leche tibia con 1 cucharadita de azúcar y la levadura seca. Deja reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. En otro bol grande, combina la harina, el azúcar restante, la sal, el anís y la ralladura de naranja.
  3. Añade la mezcla de levadura ya espumosa, los huevos, la yema y la mantequilla suavizada. Integra hasta formar una masa homogénea.
  4. Amasa durante 10 minutos sobre una superficie limpia, hasta que la masa quede lisa y elástica. No agregues harina extra: la humedad es lo que garantiza una miga esponjosa.
  5. Coloca la masa en un bol aceitado, cubre con un paño y deja fermentar 1 hora con 30 minutos, hasta que duplique su tamaño.
  6. Divide la masa en dos partes: una grande para la base del pan y otra pequeña para los adornos.
  7. Forma una bola redonda con la porción grande y aplánala ligeramente. Con la masa restante, crea tiras para simular huesos y una bolita para el centro.
  8. Acomoda los “huesos” en cruz sobre la base y coloca la bolita en medio, presionando con firmeza para que no se despeguen.
  9. Deja reposar el pan formado 45 minutos más, hasta que casi duplique su volumen de nuevo.
  10. Barniza la superficie con la clara de huevo batida para lograr un acabado brillante.
  11. Hornea a 175℃ (350°F) durante 25 a 30 minutos, hasta que el pan tenga un color dorado parejo.
  12. Al sacarlo del horno, unta mantequilla derretida sobre toda la superficie y espolvorea generosamente con azúcar mientras aún está caliente, para que se adhiera bien.
  13. Deja enfriar unos minutos antes de cortar y servir.
Infografía con ilustraciones de un pan de muerto, ingredientes, un horno y seis cuadros explicativos con los pasos de preparación.
Nunca apures el primer levado colocando la masa cerca de una fuente de calor directo, pues la fermentación despareja afecta la textura final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 panes de muerto de tamaño mediano. Cada pan se corta en 4 o 5 rebanadas, así que en total obtienes entre 8 y 10 porciones para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Proteínas: 6 gramos
  • Carbohidratos: 42 gramos
  • Grasas: 10 gramos
  • Azúcares: 15 gramos
  • Fibra: 1 gramo
Panadería tradicional, ofrenda festiva, pan dulce mexicano, decoración multicolor, tradición cultural, repostería mexicana, celebración ancestral, altar simbólico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Precalienta siempre el horno al menos 15 minutos antes de hornear, para asegurar una temperatura uniforme desde el inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de muerto, preparación clave del Día de Muertos, se conserva a temperatura ambiente, bien tapado con un paño o bolsa de papel, hasta por 3 días.

Siete piezas de pan de muerto de masa dorada dispuestas sobre una bandeja metálica de horno.
Barniza con la clara de huevo justo antes de meter el pan al horno, nunca antes del segundo levado, para no afectar el crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si lo guardas en un recipiente hermético en el refrigerador, dura hasta 1 semana.

Temas Relacionados

Dia De MuertosRecetasPan De MuertoGastronomia Mexicanamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: trabajadores del IMSS marchan sobre Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: trabajadores del IMSS marchan sobre Paseo de la Reforma

México avanza en representación política femenina, pero solo 46% de las mujeres participa en la economía

La desigualdad económica se refleja en la participación laboral, los ingresos y las condiciones de empleo

México avanza en representación política femenina, pero solo 46% de las mujeres participa en la economía

Muere adolescente tras recibir disparos en la cabeza durante persecución policial en Tepic

Diego permaneció cinco días hospitalizado en estado crítico; su familia acusa a policías estatales de disparar contra la camioneta en la que viajaba con otros cuatro jóvenes

Muere adolescente tras recibir disparos en la cabeza durante persecución policial en Tepic

Así será la vida en el edificio ultraexclusivo de Karl Lagerfeld en México que muy pocos podrán pagar

El objetivo de este proyecto es alcanzar una permanencia similar a la de las prendas icónicas del diseñador, piezas que mantienen su relevancia más allá de las tendencias de cada época

Así será la vida en el edificio ultraexclusivo de Karl Lagerfeld en México que muy pocos podrán pagar

Morena exige la renuncia de Pablo Lemus tras represión policial durante marcha por agua limpia

Morena se posicionó en contra de la represión policial del estado de Jalisco durante la marcha para exigir agua limpia en el estado

Morena exige la renuncia de Pablo Lemus tras represión policial durante marcha por agua limpia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Simulan muerte para cobrar seguro de vida: caen 5 funcionarios de la Fiscalía de Michoacán tras irregularidades en documentación

Simulan muerte para cobrar seguro de vida: caen 5 funcionarios de la Fiscalía de Michoacán tras irregularidades en documentación

Muere adolescente tras recibir disparos en la cabeza durante persecución policial en Tepic

Pistas clandestinas disminuyeron por ley de protección al espacio aéreo nacional y decomisos en altamar, asegura Defensa

Gobierno de México destaca reducción de robos con violencia en tiendas del Oxxo: cae un 15% del delito

“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

ENTRETENIMIENTO

Lista de películas de animación mexicanas para disfrutar el Día de Muertos 2026 en familia y dónde poder verlas

Lista de películas de animación mexicanas para disfrutar el Día de Muertos 2026 en familia y dónde poder verlas

Eiza González y Grigor Dimitrov reaparecen juntos en el Festival de Cine de Londres y sorprenden con beso en la alfombra roja

Japón llega a la Feria del Libro de Chapingo: manga, coleccionables, cosplays y música de ánime en vivo, cerca de CDMX

Fotos con IA de estatua de ‘Baphomet’ en lujosa colonia de la CDMX generan polémica: ¿qué significa esta figura?

Ramón Ayala no respetó los horarios de la Plaza México y los acuerdos de la alcaldía por eso le apagaron las luces, explica Gil Barrera

DEPORTES

CMLL y NFL anuncian “Noche de cascos y máscaras” en la Arena México: cuándo y dónde comprar boletos

CMLL y NFL anuncian “Noche de cascos y máscaras” en la Arena México: cuándo y dónde comprar boletos

Noah Klapp denuncia públicamente al surfista mexicano Alan Cleland por presunto abuso sexual

Mundial Sub 17 Femenil: así fue la mejor actuación de México en la historia del torneo

¿Qué cambia entre América y Chivas? Ricardo Peláez responde desde su experiencia en ambos clubes

Hugo Sánchez se ofrece para trabajar en el VAR tras la polémica del América vs Rayados: “Los exfutbolistas no nos dejamos corromper”