México

Tras petición de Sheinbaum, Zoé Robledo encabeza mesa con el SNTSS para revisar “piso por piso” las necesidades del IMSS

El rechazo de más de 282 mil trabajadores sindicalizados a un incremento global de 6.8% abrió un proceso más amplio, que incluye insumos, plantilla de personal y condiciones de trabajo

El rechazo de más de 282 mil trabajadores sindicalizados a un incremento global de 6.8% abrió un proceso más amplio, que incluye insumos, plantilla de personal y condiciones de trabajo en los hospitales del Instituto
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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, encabeza la mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Ahí se revisan, “una por una”, las necesidades que el personal ha planteado en los hospitales: personal, equipo, insumos y condiciones de trabajo. La mesa se instaló después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió atender las demandas de los trabajadores y de que estos rechazaron en consulta el aumento salarial propuesto.

“Vamos a construir juntos las soluciones”

Zoé Robledo, durante la presentación de la plataforma "Receta completa", la mañana de este martes.
Zoé Robledo, durante la presentación de la plataforma "Receta completa", la mañana de este martes. |Crédito: Cuartoscuro

En un mensaje publicado en X, Robledo explicó que el sindicato escuchó a su base mediante una consulta, mientras que el Instituto optó por recorrer los centros de trabajo con la estrategia “piso por piso”. Ambas formas de escucha, dijo, “se juntan” ahora en la mesa bilateral.

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El funcionario recordó que la presidenta abrió la mesa para discutir el incremento salarial, pero también las condiciones de trabajo y las prioridades del personal. La meta, indicó, es un plan de acción por hospital y por centro de trabajo, con prioridades por tema, soluciones y fechas de cumplimiento. Reconoció que el trabajo es intenso, pero sostuvo que debe hacerse de forma “casi exhaustiva”.

El antecedente: la instrucción de Sheinbaum

Sheinbaum informó que se encuentra en la espera del plan integral de Zoé Robledo, director del IMSS para atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del secot

El 14 de octubre, en su conferencia matutina, Sheinbaum informó que Robledo tenía la “instrucción” de presentar esa misma semana un plan de acción para atender “de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS”. También pidió que la consulta sindical se realizara libre de presiones.

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Al día siguiente, tras conocerse el resultado, Robledo anunció la mesa y dijo que se instalaba “como lo informó la presidenta”. El IMSS indicó que respeta la decisión de los trabajadores, expresada en una consulta libre, directa y secreta.

¿Qué rechazaron los trabajadores?

El vocero Rafael Soto sostiene que las reuniones con autoridades no suspenden las protestas, mientras el grupo también pide un Congreso Nacional Extraordinario y la renuncia del dirigente Rafael Olivos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El vocero Rafael Soto sostiene que las reuniones con autoridades no suspenden las protestas, mientras el grupo también pide un Congreso Nacional Extraordinario y la renuncia del dirigente Rafael Olivos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Consulta Salarial 2026-2027, realizada el 14 de octubre, sometió a votación un incremento global de 6.8%. De ese porcentaje, 2.9% corresponde al tabulador y 3.9% a prestaciones, según reportes que lo vinculan con el Concepto 11, un apoyo para renta de casa habitación. El Congreso Nacional Ordinario del SNTSS lo había aprobado el 11 de septiembre.

Participaron más de 282 mil sindicalizados, cerca del 60%, y ganó el “no”. El secretario general, Rafael Olivos Hernández, reconoció el resultado y dijo que pediría retomar las negociaciones.

¿Qué se revisa en la mesa?

De acuerdo con el IMSS y el SNTSS, las reuniones se realizan en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Los temas son:

  • Abasto de insumos y medicamentos y surtimiento de recetas.
  • Personal y equipo médico.
  • Mobiliario y conservación de instalaciones.
  • Condiciones de trabajo, organización y gestión interna.

El 16 de octubre, Sheinbaum dijo que Robledo evalúa “un programa integral, no solamente de aumento”, siempre “en la medida de lo posible”. Mencionó además la regularización de plazas. No precisó fechas para una nueva propuesta salarial.

Piso por piso: 216 de 277 hospitales

La estrategia ya se aplicó en 216 de los 277 hospitales del Instituto. Sus primeros resultados se revisan en la mesa para definir los problemas prioritarios de cada unidad y los plazos para resolverlos.

Protestas y exigencias políticas

Los trabajadores inconformes demandan un aumento directo de 10%, un Congreso Nacional Extraordinario y la renuncia de Olivos. Su vocero, Rafael Soto, advirtió que la mesa no implica suspender las protestas, y anunciaron una segunda movilización nacional para el 21 de octubre.

En paralelo, legisladores del PAN, como Ricardo Anaya y Federico Döring, pidieron la renuncia de Robledo por el desabasto de medicamentos. Anaya mencionó la muerte de 11 recién nacidos, cifra que atribuyó a presunta negligencia del IMSS.

Este sábado, al ser cuestionada sobre la permanencia de Robledo, Sheinbaum no la confirmó ni anunció cambios. Respondió que ahora hay que resolver el aumento salarial y las demandas de los médicos, y que “lo demás de las personas” ya se verá. Agregó que en la mañanera del lunes se informará sobre las acciones del Gobierno en salud.

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