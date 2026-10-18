Estados Unidos emite alerta por la “Mega Marcha por el Agua” en Guadalajara: policías, cierres viales y el reclamo que regresa a las calles

La representación diplomática recomendó a sus connacionales alejarse del recorrido entre el Parque Revolución y el Palacio de Gobierno, ante bloqueos en Avenida Juárez, tránsito complicado y presencia policial prevista. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

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La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos por la segunda “Mega Marcha por el Agua” en Guadalajara, convocada para este domingo 18 de octubre a las 11:00 horas. La misión diplomática pidió evitar las inmediaciones de la protesta y anticipó una fuerte presencia policial y afectaciones viales.

Ruta y recomendaciones de la Embajada de EU

(Alerta Embajada de EEUU por Mega marcha en Guadalajara)

Según el aviso, publicado el 16 de octubre, los manifestantes marcharán del Parque Rojo (Parque Revolución) al Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad. Se prevén bloqueos y tráfico complicado en la Avenida Juárez, con posibles efectos en otras zonas.

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La Embajada recomendó a sus connacionales:

Evitar las áreas de protesta, porque las manifestaciones pueden ser impredecibles .

Consultar medios locales para conocer actualizaciones.

Seguir las indicaciones de las autoridades y llamar al 911 en caso de emergencia.

Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP).

Una marcha que llega tras la protesta del 11 de octubre

Personas sostienen carteles durante una manifestación ayer domingo, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

La convocatoria no surge de la nada. Los colectivos ciudadanos la lanzaron para exigir mejoras en el suministro de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, justicia para los detenidos del 11 de octubre y sanciones por presuntos abusos policiales.

Aquella jornada marcó un punto de quiebre. Alrededor de 10 mil personas se concentraron en La Minerva y llegaron a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, donde se lanzaron gases y chorros de agua para dispersar la manifestación. El Gobierno de Jalisco informó de 39 personas detenidas. El saldo incluyó además 59 personas lesionadas, según un reporte.

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El problema de fondo: agua turbia y malolientes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita medidas de protección para los manifestantes que reclaman el suministro de agua en Jalisco. (Composición fotográfica)

El detonante es la calidad del líquido. Desde marzo, al menos 320 colonias del área conurbada reciben agua contaminada y con olor a coladera, según denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) tras analizar muestras. Habitantes de distintos municipios realizaron bloqueos el 5 de octubre para exigir una solución a los problemas de agua turbia y con mal olor.

La protesta ha reunido perfiles diversos. Vecinos de varias colonias, estudiantes universitarios e integrantes de colectivos participaron en la movilización del 11 de octubre.

La respuesta del Gobierno de Jalisco

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

Tras los hechos, el gobernador Pablo Lemus pidió investigar la actuación policial. Solicitó a la Fiscalía estatal revisar posibles abusos de autoridad. Después fue más lejos: reconoció que el operativo tuvo graves deficiencias, que se salió de control y que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, además de informar que algunos policías ya fueron identificados.

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En materia de agua, el mandatario sostiene que trabaja en soluciones:

El gobierno estatal dejó de utilizar el sistema antiguo de Chapala que termina en la presa Las Pintas, medida que reducirá temporalmente 30 % el volumen disponible para la ciudad.

El 8 de octubre envió al Congreso local la iniciativa para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

Aseguró que el servicio no será privatizado ni concesionado, y que no habrá incrementos en las tarifas.

No obstante, organizaciones han rechazado el proyecto del acueducto por una presunta privatización del agua, según reportes de medios locales.

¿Qué pasó con los detenidos?

Los últimos siete detenidos del 11 de octubre recuperaron su libertad, aunque dos de ellos fueron vinculados a proceso, y otros cuatro tendrían audiencia el 16 de octubre. Uno de los participantes denunció haber recibido golpes durante su detención.

También hubo pronunciamientos institucionales. La Universidad de Guadalajara pidió esclarecer las detenciones, y el ITESO expresó su preocupación por la respuesta gubernamental. Morena exigió la liberación de los detenidos y planteó que la crisis hídrica se atienda con diálogo y no con represión.

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¿Qué se espera este domingo?

La alerta estadounidense coincide con el ambiente de tensión que dejó la protesta anterior. Los organizadores han sostenido que seguirán movilizándose. Las asociaciones participantes en una marcha previa señalaron que continuarán realizando este tipo de marchas hasta que se refleje una mejoría en la calidad del agua.

Para quienes circulen por el Centro de Guadalajara este domingo, la recomendación es planear rutas alternas, evitar Avenida Juárez durante la mañana y estar al pendiente de los avisos de las autoridades locales.

La Embajada de EU puso a disposición de sus ciudadanos el teléfono (55) 2579-2000 desde México y el canal de WhatsApp para ciudadanos estadounidenses, además de su formulario de contacto.

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