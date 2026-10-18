CNDH pide evitar represión en nueva marcha por el agua en Guadalajara: continúa investigación por violencia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita medidas de protección para los manifestantes que reclaman el suministro de agua en Jalisco. (Composición fotográfica)

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pide al gobierno de Jalisco, a cargo de Pablo Lemus Navarro, evitar actos de represión durante la mega marcha que se lleva a cabo el día de hoy para exigir mejoras en la calidad de agua.

La CNDH señaló a través de un comunicado que su equipo permanece en la entidad desde el 13 de octubre realizando diligencias por los hechos ocurridos el 11 de octubre. Advierte que la fuerza policiaca debe evitar actuaciones innecesarias durante la jornada de hoy.

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Continúa investigación por detenciones y posibles agresiones

La comisión informa que abrió el expediente CNDH/5/2026/8529/Q tras recibir testimonios sobre presuntas detenciones arbitrarias, violencia contra manifestantes y participación coordinada de policías estatales, municipales, bomberos y personas vestidas de civil.

Ha recopilado entrevistas, certificados médicos e imágenes de periodistas para reconstruir los hechos del 11 de octubre en Jalisco, donde se realizó la primera mega marcha por el agua, dichos materiales pretenden ayudar a identificar posibles patrones de actuación durante el operativo desplegado en la protesta.

La CNDH refiere que testimonios recabados entre las personas detenidas —32 personas según la fiscalía estatal— apuntan a que Casa Jalisco habría funcionado como espacio de operación durante el despliegue de seguridad. Esa versión forma parte de las indagatorias que desarrolla el organismo federal.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide a las autoridades de Jalisco respetar el derecho a la manifestación en una marcha ciudadana convocada por la calidad del agua. (@CNDH )

El comunicado plantea que existen señalamientos sobre lesiones, afectaciones físicas y daños psicológicos entre las personas retenidas. La comisión considera necesaria la aplicación del Protocolo de Estambul para esclarecer lo ocurrido mientras permanecieron bajo custodia.

La institución menciona el caso de una persona con fractura en cervicales, quien requiere atención especializada urgente. De acuerdo con el documento, se trata de un estudiante de Derecho cuya vida y funcionalidad corporal estarían en riesgo.

CNDH acredita lesiones físicas y psicológicas en los cuatro detenidos en la marcha del agua en Jalisco

La CNDH expresa preocupación por los procesos penales iniciados contra cuatro personas detenidas. El organismo pide garantizarles derechos humanos, defensa jurídica adecuada y un proceso justo ante posibles inconsistencias en las acusaciones.

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La comisión indica que las condiciones de detención y la violencia extrema denunciada por las personas afectadas deben ser consideradas dentro de los procedimientos. También pide revisar las irregularidades señaladas en la puesta a disposición.

Policía de Jalisco detuvo al joven cuando se encontraba esperando un pedido para entregar. (X/@Trafico_ZMG)

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), así como la Red TDT, exigen al gobierno estatal retirar las imputaciones contra Samuel, Alexis, Juan Dario y Teodoro, los cuatro que fueron vinculados a proceso por presuntas lesiones y delitos cometidos contra autoridades, después de participar en la marcha realizada el 11 de octubre.

Las organizaciones afirman que las acusaciones representan una criminalización de la protesta social. También solicitan la absolución de seis personas relacionadas con la movilización ciudadana.

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Asimismo, CNDH señala que muchas de las personas detenidas y violentadas pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ así como defensores de derechos humanos. . Añade que el contenido de las carpetas de investigación continúa sin conocerse para gran parte de las personas afectadas.