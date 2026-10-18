El creador de contenido Fede Vigevani comunica a través de un video en redes sociales que los productos de la línea de dulces Friks se encuentran agotados

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Los dulces Friks de Fede Vigevani registran escasez en tiendas OXXO de México tras su lanzamiento el pasado 15 de octubre de 2026, debido a la alta demanda de seguidores del youtuber y compras de varias bolsas por cliente.

El producto no está agotado en todo el país, aunque hay sucursales sin inventario o con existencias que se terminan en poco tiempo.

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Fede Vigevani afirmó en sus redes sociales que las primeras piezas se agotaron en menos de 24 horas. El creador de contenido agradeció a quienes acudieron a comprar las gomitas y aseguró que su equipo ya envió nuevas cajas para reabastecer puntos de venta durante esta semana.

“Los Friks están agotados en todo México. No lo puedo creer. Agotados en menos de veinticuatro horas”, dijo Vigevani en un mensaje difundido entre sus seguidores.

La declaración contrasta con reportes de consumidores que aún encuentran bolsas en algunas sucursales de una famosa cadena de tiendas. La disponibilidad cambia según la zona, el horario y la llegada de mercancía a cada tienda.

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Fede Vigevani anuncia reabasto de sus dulces ‘Friks’: cuándo podrían llegar

El youtuber sostuvo que conoce los reportes de personas que no lograron localizar el producto en sus primeras visitas a tiendas. En su mensaje, pidió paciencia ante la falta temporal de inventario y adelantó que habrá nuevos envíos.

“Sé que mucha gente no los encontró, pero créanme que ya mandamos enseguida muchas cajas nuevas a todos los OXXO”, señaló. “Esta semana ya van a llegar”. Por lo que podrían estar disponibles antes del viernes 23 de octubre.

Dulces ‘Friks’ de Fede Vigevani están casi agotados en México: dónde conseguirlos ante alta escasez y desabasto temporal (Instagram: Fede Vigevani)

Los dulces Friks son una línea de gomitas elaborada en colaboración con Warheads, una marca estadounidense conocida por comercializar productos con sabores ácidos. El lanzamiento se concentra inicialmente en tiendas de dicha cadena de México.

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La aparición del producto provocó publicaciones de madres, jóvenes y seguidores que muestran anaqueles vacíos o preguntan en qué sucursal todavía hay bolsas disponibles. En otros casos, usuarios reportan que el producto llega a tienda y desaparece el mismo día.

La demanda también se concentra en establecimientos cercanos a escuelas, zonas habitacionales y avenidas con mayor flujo de familias. Las tiendas ubicadas en carreteras, gasolineras o áreas de oficinas podrían conservar inventario durante más tiempo, de acuerdo con los reportes compartidos en redes sociales.

Tienda donde se venden los ‘Friks’ mantiene venta desigual desde el 15 de octubre de 2026

Friks salió a la venta este 15 de octubre de 2026. Desde entonces, la distribución no ha sido uniforme entre las sucursales de la cadena amarrillo con rojo, pues algunas tiendas todavía no reciben cajas o no las colocan en exhibición al mismo tiempo que otras.

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El producto suele estar en las tiras de impulso cercanas a las cajas de cobro o en la sección de dulces. Antes de recorrer varios puntos de venta, los consumidores pueden preguntar directamente si hay bolsas disponibles o si la sucursal espera una nueva entrega.

Los empleados de cada establecimiento pueden informar cuándo pasa el proveedor encargado de surtir dulces y botanas. Esa fecha puede servir para que los clientes acudan después de la entrega o durante la mañana siguiente, cuando el inventario aún no se agota.

La escasez se explica por una combinación de lanzamiento reciente, difusión en redes sociales y compras de varias unidades. El fenómeno se parece a otros productos virales que generan filas, búsquedas en distintas tiendas y reventa en plataformas digitales durante sus primeros días de comercialización.

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No hay información que confirme un desabasto nacional permanente. Lo que existe es una disponibilidad irregular y una demanda que supera el inventario inicial en determinados puntos de venta.

Tienda donde se venden los ‘Friks’ mantiene venta desigual desde el 15 de octubre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cuestan los dulces ‘Friks’

Las bolsas de Friks tienen un precio aproximado de 35 a 45 pesos en tiendas de autoservicio, con variaciones de acuerdo con la región y el establecimiento. La presentación individual es de 80 gramos.

La línea cuenta con dos presentaciones que se identifican por sus empaques. Arcoíris Pop tiene un diseño multicolor y reúne gomitas frutales con un toque ácido. La otra versión se asocia con sabores de mora azul o sandía azul y utiliza un empaque en tonos azules.

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Vigevani planteó el precio como una opción al alcance de seguidores que buscan comprar el producto en mostrador. La falta de bolsas en algunas sucursales, no obstante, abrió espacio para publicaciones de reventa con costos superiores.

En plataformas de comercio electrónico y grupos locales ya hay ofertas de Friks por montos de 80 a 150 pesos por bolsa. Algunos vendedores también ofrecen paquetes con varias piezas o los acompañan de artículos relacionados con Club Misterio.

Los precios de reventa pueden duplicar o triplicar el costo de tienda. Por esa razón, esperar la llegada de una nueva ruta de distribución puede ser una alternativa para evitar pagar cantidades más altas por el mismo producto.

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Mercado Libre y Facebook Marketplace concentran reventas de Friks

Mercado Libre México reúne publicaciones con nombres como “Friks Gomitas Fede Vigevani”, tanto en unidades individuales como en paquetes. Facebook Marketplace y grupos vecinales también concentran ofertas de personas que adquirieron varias bolsas en OXXO.

Amazon México comienza a mostrar productos de distribuidores externos, aunque la disponibilidad y el costo pueden cambiar entre publicaciones. La venta en esas plataformas no forma parte del canal de lanzamiento anunciado para Friks.

Quienes decidan comprar a un revendedor pueden revisar el precio por pieza, las condiciones de entrega y el estado del empaque. También conviene comparar el costo final con el precio de tienda, sobre todo cuando se agregan cargos por envío.

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Los grupos vecinales de Facebook y WhatsApp se han convertido en una vía para avisar sobre nuevos surtidos. En esas comunidades, usuarios comparten mensajes sobre la llegada de cajas a sucursales específicas de OXXO.

La recomendación para quienes buscan Friks sin recurrir a reventa es revisar tiendas de distintas zonas, preguntar por la próxima ruta de proveedores y acudir después del surtido. La disponibilidad seguirá dependiendo de la reposición anunciada por el equipo de Fede Vigevani y de la demanda en cada sucursal.