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Canelo Álvarez se sincera y confiesa lo que espera de Mbilli en su pelea por el título mundial: “Nuestros estilos son perfectos”

Ambos pugilistas llegan con más de un año de inactividad, aunque en contextos diferentes

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
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Estamos a tan solo unos días de ver la pelea entre el excampeón mexicano Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se celebrará el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, y las expectativas del combate cada vez crecen más.

Ambos pugilistas llegan con más de un año de inactividad, aunque en contextos diferentes. El peleador mexicano perdió sus cuatro cinturones de la división tras caer por decisión unánime ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, mientras que Mbilli llega luego de conseguir un empate polémico contra Lester Martínez durante la misma velada.

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Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)
Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)
Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)
Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

Canelo espera un Mbilli agresivo

Canelo se mostró dispuesto a enfrentar un combate de intercambio ante Christian Mbilli. En entrevista con The Ring, el mexicano consideró que el estilo de su rival favorecerá una pelea atractiva, pues espera que el africano busque presionarlo desde los primeros episodios.

Durante la misma charla, el tapatío afirmó que no le incomoda la posibilidad de que Mbilli intente obligarlo a pelear a corta distancia. Por el contrario, señaló que estará listo para responder a esa estrategia y enfrentar los ataques de su oponente.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Christian Mbilli (black trunks) vs. Lester Martinez box (yellow trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Christian Mbilli (black trunks) vs. Lester Martinez box (yellow trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Álvarez también contrastó a Mbilli con otros rivales que, según dijo, han intentado resistir después de recibir su pegada. Canelo espera que el africano mantenga una postura ofensiva, con volumen de golpes y la intención de buscar la victoria.

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“Me encanta. Me gusta pelear. Creo que nuestros estilos son perfectos para ofrecer una gran pelea. Me gusta la idea de que venga a presionarme porque voy a estar ahí para enfrentarlo. Sí, algunos intentan sobrevivir luego de sentir su pegada, pero espero que Mbilli no haga eso. Creo que su estilo no es así. Él va a venir, lanzará muchos golpes y hará todo lo posible por ganar”.

¿Cómo llegan?

Tras perder el año pasado todos sus cinturones mundiales frente a Terence Crawford y someterse a una operación de codo, Saúl Álvarez demoró su regreso al ring. El mexicano intentará impulsar nuevamente su carrera en la etapa final, luego de consolidarse durante años entre las grandes figuras del boxeo internacional.

El jalisciense disputará por primera vez en cuatro años un combate como retador a un título mundial. Parte como favorito, pero enfrentará una prueba compleja ante Christian Mbilli, quien permanece invicto tras 29 victorias —24 antes del límite—, un empate y ninguna derrota.

Mbilli llega después de empatar con el guatemalteco Lester Martínez tras diez asaltos en la pelea por el campeonato interino del CMB.

Terence Crawford propina un puñetazo al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en un combate por los títulos de los supermedianos, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas (AP Foto/David Becker)
Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

La pelea entre Álvarez y Mbilli, prevista para el 31 de octubre, genera expectativa por el contraste de sus estilos y la situación que atraviesa cada uno. Canelo buscará recuperar protagonismo en el peso supermediano después de casi un año de inactividad, mientras que su adversario se presenta con presión constante y poder de definición.

Álvarez aporta experiencia en escenarios de máxima exigencia y precisión en los golpes al cuerpo, aunque su ritmo y condición física plantean dudas tras su ausencia. Mbilli, de 31 años, podría apostar por una elevada cantidad de golpes desde los primeros asaltos. Quien gane también quedaría bien posicionado para una futura pelea con Martínez, campeón interino del CMB.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Cartelera completa de Canelo vs Mbilli

La cartelera de respaldo contará con Jaime Munguía, quien enfrentará a Zon. También subirá al ring Rafael “Divino” Espinoza, que pondrá en juego el título pluma de la OMB frente a Lorenzo Parra, y Lindolfo Delgado, anunciado para medirse con Arthur Biyarslanov por un campeonato mundial de la IBF en la división superligera.

La lista de funciones incorpora tres peleas por título y coloca a Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado en las funciones (X@ringmagazine)
La lista de funciones incorpora tres peleas por título y coloca a Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado en las funciones (X@ringmagazine)

David Picasso completará la representación mexicana en Arabia Saudita con su pelea ante Carl Jammes, en disputa por los títulos supergallo del CMB y la OMB. La velada reunirá a púgiles mexicanos en los pesos supermediano, pluma, superligero y supergallo, mientras Canelo intentará obtener un triunfo que lo sostenga entre las principales figuras del boxeo mundial.

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