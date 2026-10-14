Jorge Álvarez Máynez acusa lucro electoral con el agua y Ariadna Montiel le responde

Jorge Álvarez Máynez acusó al Gobierno federal de intentar lucrar de manera electoral con la escasez de agua en Guadalajara. (Movimiento Ciudadano)

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Jorge Álvarez Máynez informó este 13 de octubre que Pablo Lemus ordenó la liberación de todas las personas detenidas tras las movilizaciones por la crisis del agua en Guadalajara, una decisión que atribuyó a omisiones, imprecisiones y presuntos excesos de las fuerzas de seguridad durante los arrestos.

El dirigente de Movimiento Ciudadano señaló en un video difundido en sus redes sociales que 32 personas recuperaron su libertad un día antes, luego de que el gobernador de Jalisco instruyó revisar los casos donde no hubiera pruebas que justificaran las detenciones.

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Máynez sostuvo que Lemus amplió la medida al resto de los detenidos después de reconocer que los agentes no se condujeron conforme a los protocolos ni al marco que regula su actuación. Añadió que el gobernador anunció una investigación y posibles sanciones si se acreditan abusos de las corporaciones policiales.

“Los videos y los testimonios que ha aportado la ciudadanía así lo demuestran y creo que es lo mínimo y lo correcto que se debe de hacer en situaciones así”, expresó el excandidato presidencial.

Montiel exige castigo para mandos responsables

Ariadna Montiel exigió consecuencias penales y administrativas para los altos mandos responsables de los arrestos injustificados. (Foto: Morena)

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió más tarde a Máynez y afirmó que liberar a personas detenidas injustamente constituye una obligación de las autoridades, no una concesión. También demandó consecuencias penales y administrativas contra los responsables, incluidos los altos mandos.

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En un mensaje publicado en X, Montiel cuestionó al dirigente emecista por no exigir la destitución del secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González. “Los derechos humanos se defienden siempre, incluso cuando los viola un gobierno de tu partido”, escribió.

La morenista acusó a Movimiento Ciudadano de hablar de libertades mientras sus gobiernos, según dijo, repiten prácticas autoritarias. También afirmó que los gobiernos del partido naranja han sido omisos ante las demandas ciudadanas relacionadas con el acceso al agua en Guadalajara.

Montiel aseguró que Morena respaldará la exigencia de justicia y agua limpia para Jalisco. Rechazó que la defensa del derecho al agua sea una forma de azuzar el conflicto y la calificó como una causa legítima frente a la privatización de ese recurso.

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Máynez acusa al Gobierno federal de aprovechar la crisis

El dirigente de Movimiento Ciudadano recordó que las autoridades federales tienen facultades legales para vigilar la calidad del suministro de agua. Crédito: X/@AlvarezMaynez

El dirigente de Movimiento Ciudadano reprochó al Gobierno federal y a Morena por, según afirmó, intentar “lucrar electoralmente” con la crisis hídrica. También cuestionó que el problema se presente como una responsabilidad exclusivamente estatal.

Máynez sostuvo que la Federación cuenta con facultades constitucionales y legales para proteger los cuerpos de agua y vigilar la calidad del suministro destinado a las ciudades. Añadió que la crisis hídrica se extiende a varias regiones del país.

El político pidió dejar de lado la disputa electoral y atender las causas de las movilizaciones. “¿Qué nos toca a nosotros? Que la gente de Jalisco tenga agua y que esa agua sea limpia”, afirmó.

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También acusó a gobiernos de Morena de no escuchar las manifestaciones relacionadas con la crisis en el IMSS y señaló que la prisión sin juicio habría contribuido a una sobrepoblación penitenciaria de más de 100 mil personas sin sentencia.

Gobierno de Jalisco libera a los detenidos tras protesta

La administración estatal confirmó la excarcelación de quienes fueron asegurados en la manifestación frente a Casa Jalisco. (Cortesía)

El gobierno de Jalisco liberó a las personas detenidas tras la manifestación del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco y ordenó una investigación interna por las deficiencias y los presuntos excesos del operativo policial.

Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado, reconoció que nunca debieron utilizarse agua ni gas contra los asistentes, pues menores de edad y adultos mayores quedaron expuestos a la violencia. También solicitó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañe las indagatorias y garantiza la reparación del daño.

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Lemus afirmó que revisó personalmente decenas de videos y detectó fallas graves en el despliegue, aunque señaló que algunos manifestantes incurrieron en actos violentos. Hasta la tarde de este martes, siete personas habían sido trasladadas al penal de Puente Grande; todas recuperaron su libertad.

La investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de los agentes estatales que habrían cometido excesos y distinguir su actuación de los actos atribuidos a manifestantes. “Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”, declaró el gobernador, quien también negó que el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara implique privatizar el agua potable, contratar deuda, aumentar tarifas o entregar el servicio a una empresa israelí.

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Álvarez Máynez respalda la movilización por agua potable y exige atender el problema de fondo

El político mexicano Jorge Álvarez Máynez ofrece un mensaje en video sobre las manifestaciones por agua limpia en el estado de Jalisco. En la grabación, el representante de Movimiento Ciudadano expresa su apoyo a los ciudadanos que se movilizan de forma pacífica para exigir el acceso al recurso hídrico.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, respaldó el pasado 12 de octubre la movilización por agua potable en Jalisco y sostuvo que la población está en su derecho de exigir un suministro sin contaminación, tras semanas de inconformidad y denuncias de una presunta represión durante la protesta realizada el domingo 11 de octubre.

La marcha reunió a cerca de 10 mil personas, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus. El contingente avanzó durante más de dos horas desde La Minerva hasta Casa Jalisco, antes de que se registraran enfrentamientos al final de la movilización.

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En un video difundido en redes sociales, Álvarez Máynez separó la exigencia ciudadana de los incidentes posteriores y defendió el carácter pacífico de la mayor parte de la protesta. “El agua es un derecho humano y las personas tienen toda la razón en exigir que ese derecho se garantice”, afirmó.