Ex Timbiriche revela la “abusiva” cantidad de dinero que pagaban a los niños por cada show de la banda y la razón por la que no reclamaban

Bioserie no autorizada de Timbiriche revive viejas polémicas (RS)

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Diego Schoening, exintegrante fundador de Timbiriche, asegura que durante sus años en el grupo recibía cantidad bastante abusiva por cada presentación en vivo, mientras los shows se vendían hasta en un millón de pesos. El cantante explica que nunca hubo contratos formales y que todo se manejaba de palabra con la empresa que representaba a la agrupación.

Las declaraciones las hizo en el pódcast de Nayo Escobar, publicado en septiembre de 2026. Schoening calcula que la diferencia entre lo que cobraban los integrantes y lo que generaban las presentaciones alcanzaba cifras de hasta 100 veces su pago real.

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“A nosotros nos daban, creo que eran 10 mil pesos por show y vendían los shows en 1 millón de pesos, bótate de risa, fue un abuso completo donde nunca hubo contratos, todo fue de palabra. Nunca nos han pagado regalías de intérprete”, declaró el cantante.

La amenaza velada que impedía los reclamos para mejorar el salario de los Timbiriches

(Instagram/Archivo)

Schoening explica por qué ni él ni sus compañeros exigían pagos justos durante los años de actividad del grupo. Según su versión, existía una advertencia implícita: quien se quejara arriesgaba que le bloquearan el trabajo, tanto a él como a su familia, dentro de la empresa que manejaba a los intérpretes de Tú y yo somos uno mismo.

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El cantante añade que la presión no solo recaía sobre los integrantes menores de edad, sino también sobre sus padres, quienes trabajaban dentro de la misma estructura corporativa que administraba al grupo.

“También los papás trabajaban en la misma empresa y era de que si querías seguir teniendo trabajo, entonces calladitos nos veíamos más bonitos”, agregó Schoening.

Luis de Llano y las cifras de ventas del grupo

Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

El exintegrante recuerda que Timbiriche, representado por Luis de Llano, alcanzó cifras de ventas considerables con sus distintos álbumes. Por esa razón, Schoening considera que los integrantes originales debieron recibir mayores beneficios económicos de los que en realidad percibieron.

Schoening permaneció en la agrupación desde 1982 hasta 1994, cuando se anunció su retiro. Fue el único miembro que estuvo presente en el grupo desde su formación original hasta ese punto, lo que lo convierte en una de las voces con mayor antigüedad para hablar del funcionamiento interno de la banda.

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El reclamo por el nombre y las regalías del grupo

Más allá de los pagos por presentación, Schoening denuncia que nunca recibió regalías de intérprete pese a las ventas discográficas del grupo. El cantante relató además que intentó registrar el nombre Timbiriche para que perteneciera a los integrantes originales, pero cuando la televisora se enteró, volvió a registrarlo a su nombre.

El cantante considera justo que tanto el nombre de la agrupación como las regalías generadas por su trabajo pertenezcan a quienes construyeron la carrera del grupo desde la infancia. Televisa mantiene hasta la fecha la propiedad de la marca Timbiriche, según confirmó también Erik Rubín, otro de los integrantes históricos.

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El contexto de la serie que reabrió la polémica

Los tres actores detallaron el proceso de seis semanas de ensayos y el rodaje en Uruguay para la producción que llegó a ViX el 9 de octubre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Las declaraciones de Schoening se dan en medio de la controversia por la nueva serie sobre Timbiriche, producida sin la participación de los integrantes originales. Schoening, junto con Alix Bauer, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol, firmó un documento conjunto donde señala que ninguno participó en la creación del proyecto ni fue consultado sobre las historias que se narran.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, se lee en el comunicado.

A esto se suma que ninguno de los cantantes recibirá regalías por las ganancias que genere la producción, según confirmó Rubín, quien también reveló que el grupo necesita negociar acuerdos especiales con Televisa cada vez que quiere usar el nombre Timbiriche en sus giras de reencuentro.

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