México

La diferencia entre atole y champurrado que pocos conocen (y cómo prepararlos)

Aunque suelen confundirse, el atole y el champurrado no son la misma bebida; esta es la diferencia que cambia su sabor, textura y preparación

Dos tazas de barro humeantes con bebidas, rodajas de plátano, canela, granos de cacao y una cuchara de madera sobre una mesa.
Atole y champurrado no son lo mismo: esta es la diferencia que pocos conocen. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A simple vista, el atole y el champurrado pueden parecer la misma bebida, pero tienen diferencias que cambian por completo su sabor y textura.

Ambos forman parte de la tradición mexicana y suelen servirse calientes, aunque no comparten exactamente los mismos ingredientes ni la misma preparación.

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El atole puede prepararse con masa de maíz, pinole, arroz, frutas o semillas. El champurrado es una variedad de atole que incorpora chocolate y piloncillo, ingredientes que le dan un color más oscuro, un sabor intenso y un aroma profundo.

Las 2 bebidas son comunes en desayunos, celebraciones y reuniones familiares, sobre todo durante los meses fríos.

Receta de atole y champurrado

El atole de plátano es una bebida espesa preparada con masa de maíz, canela, pimienta, azúcar y plátano macho frito. Su textura depende de la masa, que debe disolverse antes de incorporarla al agua caliente para evitar grumos.

El champurrado utiliza una base dulce de piloncillo con canela y clavo de olor. En esta versión se prepara con harina de trigo y cocoa, aunque también existen recetas tradicionales con masa o harina de maíz y chocolate de mesa.

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La diferencia principal está en el sabor. El atole puede ser suave, frutal o especiado, mientras que el champurrado destaca por sus notas de chocolate, piloncillo y especias.

Tiempo de preparación

Atole de plátano

  • Tiempo de preparación: 10 minutos
  • Tiempo de cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Champurrado

  • Tiempo de preparación: 10 minutos
  • Tiempo de cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos
Plátanos, masa de maíz, piloncillo, cacao en polvo, canela, especias y recipiente de barro dispuestos sobre una mesa rústica de madera.
El atole puede prepararse con masa de maíz, pinole, arroz, frutas o semillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Atole de plátano

  • 1 l de agua
  • 1 taza de masa de maíz
  • 2 rajas de canela
  • 1 pizca de pimienta
  • 1 plátano macho frito, cortado en rodajas
  • Azúcar al gusto

Champurrado de chocolate

  • 1.25 l de agua
  • 250 g de piloncillo
  • 1 raja de canela
  • 4 clavos de olor
  • 75 g de harina de trigo
  • 100 g de cocoa

Cómo hacer atole y champurrado, paso a paso

Atole de plátano

  1. Coloca 1 l de agua en una olla.
  2. Añade las 2 rajas de canela, la pimienta y azúcar al gusto.
  3. Hierve la mezcla durante algunos minutos para que las especias liberen su aroma.
  4. Disuelve la masa de maíz en un poco de agua fría. Mezcla hasta que no queden grumos.
  5. Incorpora la masa disuelta al agua caliente.
  6. Mueve de forma constante, sobre todo durante los primeros minutos, para evitar que la preparación se pegue.
  7. Cocina a fuego medio hasta que el atole espese y la masa esté bien cocida.
  8. Agrega las rodajas de plátano macho frito.
  9. Mezcla con cuidado y cocina durante algunos minutos más.
  10. Sirve caliente.
Taza de barro con las palabras atole de plátano, una cuchara, rodajas de plátano, canela en polvo y un molcajete sobre madera.
El atole de plátano es una bebida espesa preparada con masa de maíz, canela, pimienta, azúcar y plátano macho frito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Champurrado de chocolate

  1. Coloca 1.25 l de agua en una olla.
  2. Agrega el piloncillo, la canela y los clavos de olor.
  3. Cocina a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva por completo.
  4. Mientras tanto, tuesta la harina en una sartén limpia.
  5. Mueve la harina hasta que adquiera un tono ligeramente dorado.
  6. Añade la cocoa y mezcla para integrar ambos ingredientes.
  7. Disuelve la mezcla de harina y cocoa en 1 taza de agua fría.
  8. Cuela la preparación antes de incorporarla a la olla. Este paso ayuda a reducir los grumos.
  9. Agrega la mezcla poco a poco al agua con piloncillo.
  10. Mueve rápidamente con un batidor o una cuchara de madera para que la harina se integre de manera uniforme.
  11. Cocina a fuego medio hasta que el champurrado espese.
  12. Retira la canela y los clavos de olor antes de servir, si lo deseas.
  13. Sirve caliente en tazas.
Jarro de barro con champurrado de chocolate y canela, sostenido por una mano, junto a un canasto con piezas de pan dulce sobre una mesa.
El champurrado utiliza una base dulce de piloncillo con canela y clavo de olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cada preparación rinde aproximadamente 4 porciones de 250 ml.

El atole y el champurrado pueden servirse como parte del desayuno o acompañarse con tamales, pan dulce, buñuelos o galletas.

El champurrado también combina bien con alimentos de sabor salado, ya que el chocolate y el piloncillo aportan un contraste dulce.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Atole de plátano

  • Calorías: aproximadamente 180 kcal
  • Carbohidratos: 42 g
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 1 g
  • Fibra: 3 g
  • Azúcares: 18 g

Champurrado

  • Calorías: aproximadamente 250 kcal
  • Carbohidratos: 55 g
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 2 g
  • Fibra: 4 g
  • Azúcares: 42 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda el atole y el champurrado en recipientes herméticos dentro del refrigerador.

  • Tiempo de conservación: hasta 3 días
  • Método: refrigeración
  • Recalentado: en una olla a fuego bajo

Estas bebidas suelen espesarse cuando se enfrían. Para recuperar su textura, agrega un poco de agua y mezcla mientras se calientan. Evita dejarlas a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Dos tazas de barro con bebidas calientes de plátano y chocolate decoradas con canela y anís sobre una mesa de madera.
Cada preparación rinde aproximadamente 4 porciones de 250 ml. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el champurrado es un tipo de atole?

La palabra atole identifica a una familia de bebidas espesas elaboradas con una base que aporta cuerpo, como la masa de maíz, la harina, el arroz o algunos cereales. A partir de esa base se pueden añadir frutas, semillas, especias o endulzantes.

El champurrado entra dentro de esta categoría porque conserva la textura espesa del atole, pero incorpora chocolate y piloncillo. Por eso, todo champurrado puede considerarse un tipo de atole, aunque no todos los atoles son champurrados.

Esta diferencia suele pasar desapercibida. Muchas personas utilizan ambos nombres para referirse a cualquier bebida caliente de maíz, pero el chocolate es el elemento que distingue al champurrado de otras variedades.

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