México

Receta de champurrado reducido en azúcar: cómo preparar esta bebida para disfrutar en nublados

Esta versión, que forma parte de la variada tradición de los atoles mexicanos, es para quienes buscan disfrutar de una bebida caliente de manera más saludable

Taza de barro con champurrado, cuchara de madera, plato con pan dulce y varas de canela sobre una mesa de madera rústica.
Una taza de barro contiene champurrado caliente espolvoreado con canela, acompañada por pan dulce y un atado de canela sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El champurrado reducido en azúcar conserva el sabor profundo del cacao, la calidez de la canela y la textura espesa de la masa de maíz, pero con un dulzor más moderado.

Esta bebida mexicana forma parte de la tradición de los atoles. Su base combina maíz, cacao, canela y un endulzante, ingredientes documentados en recetas tradicionales mexicanas.

PUBLICIDAD

Una mujer sostiene una taza de barro con champurrado humeante y una raja de canela sobre una mesa de madera con un molinillo.
Una mujer mayor sostiene una jarra de barro con champurrado humeante y canela sobre una mesa de madera en una cocina tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de champurrado reducido en azúcar

El champurrado es una bebida caliente y espesa. La técnica principal consiste en disolver la masa de maíz en líquido frío y cocerla después con cacao, canela y una pequeña cantidad de azúcar o piloncillo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  1. 1 litro de leche semidesnatada.
  2. 80 g de harina de maíz nixtamalizada o masa de maíz.
  3. 30 g de cacao puro sin azúcar.
  4. 30 g de piloncillo rallado o azúcar moreno.
  5. 1 rama de canela.
  6. 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  7. 1 pizca de sal.
  8. 150 ml de agua fría.

Cómo hacer champurrado reducido en azúcar, paso a paso

  1. Coloca la leche en una cazuela junto con la rama de canela y la pizca de sal.
  2. Calienta a fuego medio durante 5 minutos. Evita que la leche llegue a hervir con fuerza.
  3. En un bol, mezcla la harina de maíz con el agua fría. Remueve hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.
  4. Añade el cacao puro y mezcla hasta integrarlo por completo.
  5. Retira la rama de canela de la leche. Incorpora la mezcla de maíz poco a poco.
  6. Remueve de forma constante con unas varillas para evitar que la masa se pegue al fondo.
  7. Añade el piloncillo o el azúcar moreno. Mantén la cazuela a fuego medio-bajo durante 15 minutos.
  8. No subas demasiado el fuego: el champurrado debe espesar poco a poco para que la masa se cocine bien.
  9. Agrega la vainilla y prueba el punto de dulzor. Si lo prefieres menos dulce, no añadas más azúcar.
  10. Sirve caliente en tazas. Puedes espolvorear un poco de canela por encima.
Infografía con textos e ilustraciones de una cazuela, taza de barro, ingredientes y seis pasos de preparación.
Una infografía de Infobae detalla los seis pasos para preparar champurrado reducido en azúcar con leche, maíz, cacao puro y piloncillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones de aproximadamente 200 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

  • Calorías: 155 kcal.
  • Proteínas: 7 g.
  • Hidratos de carbono: 24 g.
  • Grasas: 4 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Azúcares añadidos: aproximadamente 5 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el champurrado en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 3 días.

Al recalentarlo, hazlo a fuego bajo y añade un poco de leche si ha espesado demasiado. Remueve con frecuencia para recuperar una textura cremosa.

No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Temas Relacionados

champurradogastronomía mexicanabebidamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

La cantante mexicana sorprende al actor y al director Alejandro González Iñárritu con una composición exclusiva dedicada a Digger Rockwell

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

Sorteo Zodiaco Especial 1763 de la Lotería Nacional del domingo 4 de octubre: resultados del premio mayor y números ganadores

Solo los ganadores podrán reclamar el premio, dentro de los 60 días posteriores a la publicación de los resultados

Sorteo Zodiaco Especial 1763 de la Lotería Nacional del domingo 4 de octubre: resultados del premio mayor y números ganadores

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Venustiano Carranza

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Venustiano Carranza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Salina Cruz

El temblor tuvo lugar a las 08:38 horas, a una distancia de 114 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 21.8 km

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Salina Cruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Vinculan a proceso a "El Peli", operador criminal ligado a Los Chapitos en Mazatlán

Pausan la audiencia privada de “El Capitán Sol” por red de huachicol: se reanudará este jueves

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

Tensión antes de la final: equipos de Memo Schutz y Mariana Ochoa se enfrentan con comunicados en redes

El MUNAL recupera la obra de Ángel Zárraga, el pintor mexicano que rompió con el arte de su época: hasta cuándo estará la exposición

Mariana Ochoa recuerda cómo fue su relación con Daniel Bisogno y cuándo lo vio por última vez

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

DEPORTES

Landon Donovan reaparece y se burla de México tras la goleada contra Estados Unidos: “Tres a cero es el nuevo dos a cero”

Landon Donovan reaparece y se burla de México tras la goleada contra Estados Unidos: “Tres a cero es el nuevo dos a cero”

Qué pasó entre el Turco Mohamed y Matías Almeyda: sale a la luz video del encontronazo entre los técnicos

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas del Tala Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México