Receta de champurrado reducido en azúcar: cómo preparar esta bebida para disfrutar en nublados

El champurrado reducido en azúcar conserva el sabor profundo del cacao, la calidez de la canela y la textura espesa de la masa de maíz, pero con un dulzor más moderado.
Esta bebida mexicana forma parte de la tradición de los atoles. Su base combina maíz, cacao, canela y un endulzante, ingredientes documentados en recetas tradicionales mexicanas.
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Receta de champurrado reducido en azúcar
El champurrado es una bebida caliente y espesa. La técnica principal consiste en disolver la masa de maíz en líquido frío y cocerla después con cacao, canela y una pequeña cantidad de azúcar o piloncillo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 1 litro de leche semidesnatada.
- 80 g de harina de maíz nixtamalizada o masa de maíz.
- 30 g de cacao puro sin azúcar.
- 30 g de piloncillo rallado o azúcar moreno.
- 1 rama de canela.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- 150 ml de agua fría.
Cómo hacer champurrado reducido en azúcar, paso a paso
- Coloca la leche en una cazuela junto con la rama de canela y la pizca de sal.
- Calienta a fuego medio durante 5 minutos. Evita que la leche llegue a hervir con fuerza.
- En un bol, mezcla la harina de maíz con el agua fría. Remueve hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.
- Añade el cacao puro y mezcla hasta integrarlo por completo.
- Retira la rama de canela de la leche. Incorpora la mezcla de maíz poco a poco.
- Remueve de forma constante con unas varillas para evitar que la masa se pegue al fondo.
- Añade el piloncillo o el azúcar moreno. Mantén la cazuela a fuego medio-bajo durante 15 minutos.
- No subas demasiado el fuego: el champurrado debe espesar poco a poco para que la masa se cocine bien.
- Agrega la vainilla y prueba el punto de dulzor. Si lo prefieres menos dulce, no añadas más azúcar.
- Sirve caliente en tazas. Puedes espolvorear un poco de canela por encima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones de aproximadamente 200 ml cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por porción:
- Calorías: 155 kcal.
- Proteínas: 7 g.
- Hidratos de carbono: 24 g.
- Grasas: 4 g.
- Fibra: 2 g.
- Azúcares añadidos: aproximadamente 5 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el champurrado en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 3 días.
Al recalentarlo, hazlo a fuego bajo y añade un poco de leche si ha espesado demasiado. Remueve con frecuencia para recuperar una textura cremosa.
No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
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