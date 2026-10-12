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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy lunes 12 de octubre: Huracán Simón se mantiene en categoría 3 a 75 km de Cabo Corrientes, Jalisco

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Este lunes 12 de octubre el huracán Simon sigue causando efectos en el Pacífico mexicano. Sigue aquí la cobertura en vivo con las actualizaciones oficiales de Conagua y Protección Civil sobre su trayectoria, alertas vigentes, lluvias, oleaje y los estados bajo riesgo.

06:13 hsHoy
Varias personas atraviesan una calle inundada mientras el huracán Simón se acerca a la costa del Pacífico de México, trayendo fuertes lluvias y vientos a Manzanillo, México, el 11 de octubre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Varias personas atraviesan una calle inundada mientras el huracán Simón se acerca a la costa del Pacífico de México, trayendo fuertes lluvias y vientos a Manzanillo, México, el 11 de octubre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Huracán Simón se mantiene en categoría 3 a 75 km de Cabo Corrientes, Jalisco

El huracán Simon se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson la madrugada de este lunes 12 de octubre, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 230 km/h, según el reporte de las 00:00 horas de Conagua.

El sistema se ubica a 75 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita, también en territorio jalisciense.

Simon avanza con lentitud, a razón de 7 kilómetros por hora hacia el noroeste, de acuerdo con el corte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional. La cifra representa una ligera disminución respecto al aviso de las 21:30 horas del domingo, cuando el huracán registraba vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h, lo que confirma un debilitamiento gradual del sistema frente a las costas de Jalisco.

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