Huracán Simón deja una persona fallecida en Guerrero; ciclón Rachel una menor sin vida y 10 personas no localizadas en Baja California

Un funcionario expone datos sobre la trayectoria del huracán Simon frente a un mapa satelital de México.

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El paso del huracán Simón dejó una persona fallecida en Guerrero, además de inundaciones, derrumbes y daños en viviendas y comercios. Mientras, en Baja California, las afectaciones relacionadas con Rachel, degradado a ciclón postropical tras ingresar a tierra, dejaron una menor localizada sin vida y 10 personas no localizadas, de acuerdo con el balance presentado este lunes en la conferencia matutina.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que Michoacán, Colima y Jalisco mantenían saldo blanco al momento del reporte por Simón. Las gobernadoras Evelyn Salgado, Indira Vizcaíno Silva y Marina del Pilar Ávila detallaron las afectaciones y los operativos de atención en sus respectivas entidades.

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Las acciones incluyen búsqueda y rescate, habilitación de refugios temporales, limpieza de vialidades, entrega de alimentos y evaluación de daños. Mientras continúan estos trabajos, las autoridades federales mantienen vigilancia sobre el avance de Simón hacia Nayarit y Sinaloa.

Huracán Simón: una persona fallecida y daños en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado confirmó que un adulto mayor, de 71 años, falleció por el colapso de una barda en Chilpancingo, durante las afectaciones asociadas con el huracán Simón.

El reporte estatal incluyó vehículos dañados, locales comerciales inundados y viviendas afectadas. Las principales zonas con daños se ubicaron en Acapulco, Chilpancingo, Costa Grande y la Montaña, donde se desplegaron brigadas, vehículos y maquinaria pesada para atender las emergencias.

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Entre las afectaciones reportadas se encuentran:

Deslizamientos y derrumbes .

Árboles caídos.

Daños en 16 postes de la Comisión Federal de Electricidad .

Afectaciones en siete bardas .

Formación de dos socavones.

Salgado señaló que los postes afectados ya habían sido atendidos y que continuaban las labores de auxilio, limpieza, desazolve y reapertura de vialidades, así como la entrega de alimentos a la población.

La mandataria agregó que permanecían trabajos pendientes en algunas carreteras de la Montaña y en comunidades con afectaciones menores. En estas tareas participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y dependencias federales y estatales.

Colima reporta 71 viviendas y 35 comercios afectados

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que el cambio de trayectoria de Simón evitó un impacto directo sobre el territorio estatal. Sin embargo, las lluvias provocaron inundaciones y derrumbes, además de daños materiales.

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Hasta el corte presentado en la conferencia, las autoridades habían identificado afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, así como daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas.

Vizcaíno precisó que la entidad mantenía saldo blanco, sin personas fallecidas, lesionadas o desaparecidas por este fenómeno. Como parte de las medidas preventivas, se habilitaron 10 refugios temporales, en los que se registraron 177 personas que salieron de zonas de riesgo.

El gobierno estatal continúa con la atención de emergencias, el restablecimiento de caminos y la evaluación de daños. La gobernadora indicó que estos trabajos se desarrollan con el respaldo de Protección Civil, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

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Rachel deja una menor sin vida y 10 personas no localizadas en Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que las mayores afectaciones por Rachel se concentraron en Ensenada. Al momento de su intervención, una menor había sido localizada sin vida y continuaba la búsqueda de 10 personas no localizadas.

De acuerdo con el desglose presentado, ocho personas no localizadas corresponden a Ensenada y dos a San Felipe. La mandataria señaló que los equipos de emergencia mantenían los operativos para encontrarlas.

Sobre las labores en Ensenada, explicó que una comunidad ubicada en una zona elevada, próxima al cauce del río Pípila, no tenía acceso por vía terrestre. Por ello, se requería apoyo aéreo para realizar rescates y recorridos de vigilancia.

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Ávila indicó que estaba previsto el despegue de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional y destacó la participación de la Secretaría de Marina, bomberos y personal de Protección Civil en la atención de las poblaciones afectadas.

El operativo estatal cuenta con más de 14 mil efectivos desplegados, según el reporte de la gobernadora. También se habilitaron seis refugios temporales, donde habían sido recibidas 56 personas, con alojamiento, alimentación y atención médica.

A partir de este lunes, el gobierno estatal instalaría centros de acopio en todos los centros de gobierno de Baja California. Paralelamente, continúan la evaluación de daños, el despeje de vialidades y las tareas para recuperar los servicios, mientras el Comité Estatal de Emergencias permanece en sesión continua.

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Protección Civil mantiene operativos y atención preventiva en Sinaloa

Laura Velázquez Alzúa presentó el balance federal desde la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, donde se mantenía coordinación con los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

La funcionaria informó que se activaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina en las entidades atendidas por el paso de Simón. También señaló que la Comisión Federal de Electricidad había restablecido el 100% del suministro eléctrico afectado en los estados incluidos en su reporte.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes atendía deslaves y caída de materiales en las vías de comunicación.

Velázquez anunció que se trasladaría a Mazatlán, Sinaloa, ante el pronóstico referido durante la reunión de un posible impacto de Simón como huracán categoría 1. El desplazamiento busca apoyar las acciones preventivas que realizan las autoridades estatales y las Fuerzas Armadas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población de la costa del Pacífico, particularmente de Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa, mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar acercarse a las playas.

En el caso de Ensenada, informó que solicitó la intervención de la Comisión Nacional del Agua para atender los problemas de desabasto, mientras continúan las labores de apoyo y acceso a las comunidades afectadas.