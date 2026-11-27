El sonorense canta en inglés un fragmento de "It's the Most Wonderful Time of the Year" mientras recorre la decoración de su casa, adornada con guirnaldas artesanales y figuras luminosas. (@nodal)

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Christian Nodal presume la decoración navideña de su casa de Zacatecas a través de un videoclip publicado en redes sociales, un día después de compartir una captura jugando League of Legends. El cantante atraviesa una etapa de alta exposición mediática tras anunciar una pausa en sus presentaciones en México y abrir seis frentes legales para proteger su nombre artístico.

En el clip, Nodal muestra un árbol decorado con esferas y guirnaldas en colores rosados, pastel, azules y verdes. La pieza central se acompaña de una variedad de focos navideños, un muñeco de nieve luminoso, una galleta de jengibre y estrellas colgantes en tonos plateados distribuidas por toda la estancia.

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La casa pertenece a la pareja que el cantante forma con Ángela Aguilar desde 2024, y es el mismo inmueble que ya había mostrado en ocasiones anteriores, tanto en Halloween, cuando ambos aparecieron decorando calabazas, como en Día de Muertos, con una serie de fotografías de la ofrenda que colocaron en el lugar.

La decoración sigue la tendencia “nostalgia artesanal” de esta temporada

El cantante exhibió el árbol navideño de la residencia que comparte con Ángela Aguilar en Zacatecas. (Captura de pantalla @nodal)

El estilo elegido por la pareja coincide con una de las corrientes decorativas que predomina en la Navidad 2026: el regreso de las cadenas hechas a mano bajo el movimiento de nostalgia artesanal y el llamado whimsymaxxing, una estética expresiva, personal y acogedora.

Esta tendencia se aleja de los adornos industriales uniformes para dar protagonismo a texturas cálidas, materiales reutilizados y acabados imperfectos hechos en casa. El whimsymaxxing lleva al máximo el estilo caprichoso, nostálgico y juguetón, conocido también como whimsy o whimsycore, y combina maximalismo, manualidades DIY y brillo o pedrería.

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En lugar de conjuntos minimalistas y homogéneos, esta corriente prioriza la fantasía, los colores vivos y los detalles artesanales con personalidad propia, un criterio que se refleja en la variedad cromática y de ornamentos visibles en la casa de Zacatecas.

Nodal canta en inglés un clásico navideño en el video

Durante el videoclip, el sonorense interpretó en inglés el verso “Es la época más hermosa del año”, correspondiente al tema “It’s the Most Wonderful Time of the Year”, del cantante Andy Williams.

Un día antes de mostrar la decoración navideña, Nodal había compartido en sus historias de Instagram una captura de pantalla que lo muestra en la misma sala en plena sesión de League of Legends, el videojuego multijugador de Riot Games.

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La imagen corresponde a una pantalla de selección de personajes con varios usuarios conectados a la misma partida. Entre los nombres visibles aparece “forajido”, alias que coincide con el título de la gira musical que el cantante llevó a los escenarios en los últimos años.

Una grabación enfoca la pantalla de una computadora portátil donde se visualiza la pantalla de carga de una partida del videojuego League of Legends. (Christian Nodal/Instagram)

La publicación reavivó el interés por el gusto del intérprete de “Botella tras botella” por los videojuegos, una faceta que ya había mencionado en entrevistas previas.

Las imágenes navideñas y gamer llegan después de que, el domingo 22 de noviembre, Nodal anunciara un retiro temporal de los escenarios mexicanos. Días más tarde, el cantante habría comenzado seis solicitudes legales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar su nombre artístico “CHRSITIAN NODAL”.

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El intérprete mantiene además una disputa legal con su su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por el control comercial de la marca. Pese al revuelo generado por estos movimientos, Nodal ha mostrado mayor actividad en sus redes sociales durante los últimos días, con contenido que alterna entre su vida personal y sus intereses de entretenimiento.