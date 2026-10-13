Huracán Rachel: rescatan a 32 personas atrapadas por las lluvias en un rancho de Ensenada

Para completar el traslado se realizaron cinco viajes en helicóptero y uno de reconocimiento.

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Un operativo aéreo permitió evacuar a 32 personas y tres perros que quedaron incomunicados en el rancho Génesis, en Ensenada, Baja California, debido a las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron las maniobras ante las dificultades para acceder por tierra a la zona afectada.

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Defensa despliega helicóptero para rescatar a familias incomunicadas en Ensenada

El rescate se llevó a cabo el lunes 12 de octubre, luego de que las precipitaciones provocaran afectaciones en los caminos que comunican al rancho Génesis con otras zonas del municipio. Las condiciones impidieron el acceso terrestre, por lo que las autoridades recurrieron a un helicóptero para trasladar a las personas hacia un lugar seguro.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Baja California, la operación contó con el apoyo de la Defensa, tras las gestiones realizadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para completar la evacuación, se efectuaron cinco viajes en helicóptero para trasladar a las personas, además de un vuelo de reconocimiento y apoyo para facilitar el ingreso del personal de rescate.

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¿Cuántas personas fueron rescatadas del rancho Génesis?

Entre las 32 personas evacuadas se encontraban hombres, mujeres y menores de edad que permanecían aislados por las condiciones meteorológicas. También fueron puestos a salvo tres perros que se encontraban en el lugar.

El grupo rescatado estuvo integrado por:

9 hombres que permanecían incomunicados.

10 mujeres que fueron evacuadas de la zona.

13 niñas y niños que quedaron aislados por las lluvias.

3 perros que también fueron trasladados durante el operativo.

La intervención contó con la participación de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California, que colaboró en las acciones de atención a la emergencia.

Tras el traslado, la gobernadora informó que las personas rescatadas recibirían una valoración de su estado de salud y que se facilitaría el contacto con sus familiares.

Lluvias de Rachel provocan afectaciones y mantienen operativos de emergencia

El rescate ocurrió en medio de las afectaciones ocasionadas por Rachel en Baja California, donde Ensenada se encuentra entre las zonas con mayores daños reportados por las lluvias.

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Además de las dificultades de acceso a comunidades, las precipitaciones han generado problemas en caminos y afectaciones que requieren labores de atención por parte de las autoridades.

En este contexto, también se mantienen operativos de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas en el municipio, particularmente en la zona del arroyo El Pípila, en la delegación de Maneadero.

La emergencia ha requerido la intervención de distintas corporaciones para atender los reportes, localizar a personas en riesgo y responder a las consecuencias de las crecidas de arroyos y los daños en las vías de comunicación.

Instalan centros de acopio para apoyar a familias afectadas por Rachel

Como parte de las acciones posteriores a las lluvias, el Gobierno de Baja California informó sobre la habilitación de centros de acopio en las instalaciones del DIF Estatal y los sistemas DIF municipales.

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En estos puntos se recibirán víveres, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal destinados a las familias afectadas por el fenómeno meteorológico.

Las autoridades estatales señalaron que también se mantendrán acciones de asistencia y entrega de ayuda humanitaria en las comunidades que registraron daños, con atención a las necesidades de la población y a la recuperación de viviendas y pertenencias.

Mientras continúan las labores de atención, las instituciones estatales y federales mantienen la coordinación para responder a las afectaciones de Rachel en Baja California. La evaluación de los daños y las necesidades de las comunidades será parte de las acciones posteriores a la emergencia.

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