Baches Edomex Congreso Fondo (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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El Congreso del Estado de México exhortó a las autoridades estatales y municipales a indemnizar a los automovilistas que sufran daños en sus vehículos por baches, socavones y falta de mantenimiento de las vialidades.

La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), también contempla la creación de un fondo económico y una ventanilla digital para que los ciudadanos puedan presentar sus reclamaciones sin enfrentar trámites burocráticos ni procedimientos judiciales.

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El objetivo es establecer un mecanismo mediante el cual los gobiernos asuman la responsabilidad por las afectaciones ocasionadas por el deterioro de las calles y avenidas, además de garantizar que las personas perjudicadas puedan recuperar el dinero que destinaron a reparar sus vehículos.

El punto de acuerdo fue presentado por la bancada panista y leído por el diputado Anuar Roberto Azar, quien planteó la necesidad de establecer procedimientos claros, rápidos y accesibles para atender a quienes resulten afectados por las malas condiciones de la infraestructura vial.

Qué cubriría el Fondo Estatal de Reparación por Daño Vial

dinero mexicano billetes Economía PIB (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Entre las principales propuestas destaca el exhorto a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que, a través de la Secretaría de Finanzas, conforme el Fondo Estatal de Reparación por Daño Vial a partir del Presupuesto de Egresos 2027.

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La iniciativa plantea que este mecanismo cuente con recursos suficientes para indemnizar los daños ocasionados a vehículos particulares, unidades de transporte público y motocicletas que circulen por vialidades de jurisdicción estatal.

Los conceptos que podrían cubrirse incluyen la reparación o sustitución de:

Llantas Rines Sistemas de suspensión y amortiguadores Reembolso de gastos de grúa Reembolso de deducible del seguro

Uno de los planteamientos centrales es que los ciudadanos puedan recibir la indemnización sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial, con lo que se busca reducir los tiempos y costos que actualmente podrían enfrentar para reclamar una reparación.

La propuesta también solicita que el gobierno estatal disponga recursos para atender emergencias relacionadas con las malas condiciones de las vialidades estatales.

Seguros de vida Gastos médicos Daños a terceros

El exhorto extiende esta responsabilidad a los ayuntamientos, para que implementen mecanismos similares en las calles y avenidas bajo su administración.

Ventanilla digital para reportar baches y reclamar daños

Otro de los puntos de la iniciativa consiste en convocar a la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) y a la Secretaría de Movilidad estatal para crear una Ventanilla Única Digital de Reporte y Reclamación por Daño Vial.

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Mediante esta plataforma, los ciudadanos podrían reportar un bache o socavón a través de fotografías, geolocalización y fecha del incidente.

Asimismo, tendrían la posibilidad de adjuntar pruebas de los daños ocasionados a sus vehículos, facturas del taller mecánico y presupuestos de reparación.

Una vez ingresada la documentación, el sistema tendría que generar un folio de seguimiento para que los afectados puedan consultar el avance de su reclamación.

La propuesta establece que las autoridades deberán emitir una respuesta en un plazo máximo de 30 días hábiles, con la finalidad de evitar que los procedimientos se prolonguen o queden sin atención.

También se plantea que la Junta de Caminos emita las reglas de operación del Fondo Estatal de Reparación por Daño Vial y los lineamientos administrativos necesarios para poner en funcionamiento la plataforma digital.

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Exigen a los 125 municipios publicar calendario de bacheo

Así quedó el carro del DIF municipal de Melchor Ocampo, Edomex en avenida Himno Nacional tras caer en un bache de gran dimensión (especial)

El exhorto no se limita a las autoridades estatales. También solicita la participación de los 125 ayuntamientos mexiquenses para establecer mecanismos de atención y reparación de daños en vialidades municipales.

Entre las medidas propuestas se encuentra la publicación de un calendario de bacheo en los portales oficiales de cada municipio, donde se especifique qué calles y colonias serán atendidas, las fechas programadas y los montos ejercidos para estos trabajos.

Además, los gobiernos municipales tendrían que habilitar en sus tesorerías y direcciones de Obras Públicas un procedimiento para recibir reclamaciones e indemnizar a los automovilistas afectados en calles bajo su responsabilidad.

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Otro de los planteamientos consiste en colocar señalización preventiva en los baches que representen un riesgo para conductores, motociclistas y peatones, mientras se realizan las reparaciones correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de la Contraloría estatal sería la encargada de publicar informes trimestrales con el número de reportes recibidos, las indemnizaciones pagadas, el monto total de los recursos utilizados y los municipios donde ocurrieron los incidentes.

Baches, principal problema urbano para mexiquenses

Baches Cuautitlán Izcalli Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La iniciativa panista argumenta que el deterioro de las vialidades representa uno de los problemas más persistentes para la población y tiene consecuencias económicas para quienes utilizan diariamente las calles y avenidas.

Como referencia, cita la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó que en septiembre de 2026 el 83.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró los baches en calles y avenidas como el principal problema de su ciudad.

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De concretarse los mecanismos planteados, los automovilistas mexiquenses contarían con una vía administrativa para reclamar los gastos derivados de daños ocasionados por baches y socavones, además de herramientas para dar seguimiento a sus solicitudes.