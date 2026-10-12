México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Guadalajara este 12 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
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¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Guadalajara.

La probabilidad de lluvia para este 12 de octubre en Guadalajara es de 62% durante el día.

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Por otro lado, la nubosidad será del 100% en el transcurso del día y del 81% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 21.8 grados y un mínimo de 13.4 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 2.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33.3 kilómetros por hora en el día y los 7.4kilómetros por hora por la noche.

¿Cómo es el clima tapatío?

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos esenciales temporadas diferenciadas por la humedad o el clima seco.

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Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha gran ciudad, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro disminuya a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las precipitaciones disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando disminuyó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda caída de nieve en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881

¿Dónde está el mejor clima de México?

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de Guadalajara.

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