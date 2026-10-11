Huracán Simón deja a su paso deslaves y acumulación de basura en Acapulco: Defensa despliega 3 mil efectivos y prepara evacuaciones

Autoridades militares y civiles ofrecen una conferencia de prensa sobre el pronóstico de trayectoria del huracán Simon de categoría cuatro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las lluvias provocadas por el huracán Simón dejaron viviendas dañadas, deslaves, inundaciones y toneladas de residuos acumulados en las playas de Acapulco, Guerrero, antes de que el ciclón avanzara hacia las costas de Colima y Jalisco.

Ante el riesgo de nuevas afectaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 3 mil 230 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, además de preparar aeronaves para realizar evacuaciones, traslados médicos y operaciones de auxilio.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que las autoridades federales y estatales mantienen activos los protocolos de prevención, atención y respuesta.

El organismo pidió a la población evitar zonas inundables, permanecer lejos de ríos y laderas inestables y acudir a los refugios temporales cuando las autoridades locales ordenen una evacuación.

Autoridades de Protección Civil invitan a la población a tomar medidas de prevención ante el impacto del #Huracán #Simón. https://t.co/ZbhI3SLCRR pic.twitter.com/KvYmYm6udT — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 11, 2026

Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado.



Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al… pic.twitter.com/0b7CSK50Nd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2026

Huracán Simón provoca deslaves y daños en viviendas de Acapulco

Las precipitaciones asociadas con Simón provocaron el reblandecimiento del suelo y diversos deslaves en Acapulco, además de inundaciones en vialidades y daños estructurales en viviendas ubicadas cerca de canales pluviales.

Uno de los incidentes ocurrió en la colonia Ciudad Renacimiento, donde colapsó una casa de dos pisos construida junto a un canal. Las autoridades realizaron labores de inspección para determinar los riesgos para las construcciones cercanas y evitar que habitantes permanecieran dentro de inmuebles comprometidos.

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Los escurrimientos también arrastraron tierra, ramas, muebles, envases y otros desperdicios hacia la zona costera. Entre el viernes y el sábado, trabajadores de la Promotora de Playas retiraron alrededor de 100 toneladas de residuos de diferentes puntos del puerto.

Además, los puertos de Acapulco y Puerto Marqués permanecieron cerrados a la navegación debido al oleaje y las condiciones meteorológicas. Al menos 12 embarcaciones menores se hundieron, de acuerdo con reportes difundidos durante el operativo de atención.

Las afectaciones se extendieron a otros puntos de Guerrero. En Chilpancingo murió un adulto mayor después de quedar sepultado por el colapso de un muro de piedra, cuyo terreno habría cedido por la acumulación de agua.

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Defensa despliega más de 3 mil efectivos por el huracán Simón

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que mil 815 elementos se encontraban desplegados en Michoacán para realizar recorridos en zonas vulnerables, difundir medidas preventivas e identificar rutas de evacuación y refugios temporales.

A este personal se sumó una reserva estratégica concentrada en el Valle de México. En conjunto, la dependencia contabilizó 3 mil 230 efectivos disponibles para reforzar las acciones en las entidades afectadas si las capacidades locales resultaban insuficientes.

El despliegue incluyó 12 aeronaves preparadas para transportar personal, insumos y ayuda humanitaria. También se colocaron helicópteros en situación de alerta para funcionar como ambulancias aéreas y efectuar evacuaciones médicas.

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En Lázaro Cárdenas, Michoacán, el personal militar realizó trabajos de poda, desrame y retiro de árboles caídos que obstruían las vialidades. También se habilitaron células de sanidad con integrantes del Hospital Militar de Zona de Apatzingán.

La Guardia Nacional informó por separado que desplegó a más de 500 elementos en Acapulco, donde fueron definidos los caminos que podrían utilizarse para trasladar a habitantes de colonias inundables o cercanas a cuerpos de agua.

Preparan refugios y posibles evacuaciones

En Acapulco se habilitaron 34 refugios temporales para recibir a familias que deban abandonar sus viviendas ante inundaciones, deslaves o daños estructurales.

Las rutas de evacuación ya fueron establecidas y las autoridades mantienen vehículos y personal listos para intervenir si las condiciones empeoran. La población de zonas bajas deberá atender las indicaciones oficiales y no esperar a que el agua ingrese a las viviendas para buscar un lugar seguro.

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El operativo se desarrolla de manera conjunta entre Protección Civil, Defensa, Guardia Nacional, Marina, gobiernos estatales y autoridades municipales. La estrategia contempla vigilancia de ríos, arroyos, barrancas, carreteras y asentamientos ubicados en pendientes.

La Coordinación Nacional de Protección Civil también reportó la activación de un puesto de comando para dar seguimiento al huracán. En una primera etapa, el dispositivo federal y estatal reunió a 6 mil 500 integrantes de instituciones civiles y militares, además de vehículos, maquinaria y equipos de emergencia.

Simón amenaza las costas de Colima y Jalisco

Durante la mañana de este domingo 11 de octubre, Simón se mantenía como un huracán de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 km/h.

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El ciclón se ubicaba muy cerca de Manzanillo, Colima, mientras avanzaba lentamente hacia el nor-noroeste. Su trayectoria mantenía en riesgo a comunidades costeras de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Protección Civil colocó en nivel máximo de alerta a 28 municipios: 22 de Jalisco y seis de Colima. Otros 93 municipios permanecían en alerta alta por el riesgo de lluvias extraordinarias, inundaciones, deslaves, fuertes vientos y oleaje elevado.

Entre las localidades bajo mayor vigilancia se encuentran Manzanillo, Tecomán, Armería, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta. Las autoridades ordenaron suspender actividades no esenciales en las regiones con mayor peligro y recomendaron a la población permanecer en lugares seguros.

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¿Qué hacer ante deslaves e inundaciones?

Protección Civil pidió no caminar ni circular en automóvil por corrientes de agua, debido a que su profundidad y fuerza pueden ser mayores de lo que aparentan. También recomendó evitar cruzar puentes, vados o caminos cubiertos por escurrimientos.

Quienes viven cerca de una ladera deben identificar señales como grietas, inclinación de árboles, caída de piedras, hundimientos o ruidos inusuales. Ante cualquiera de estos indicios, es necesario alejarse inmediatamente y reportar la situación a las autoridades.

La población también debe preparar documentos, medicamentos, agua, alimentos y una lámpara dentro de una mochila de emergencia. En caso de recibir una instrucción de evacuación, la prioridad es trasladarse al refugio temporal más cercano y no regresar hasta que Protección Civil determine que existen condiciones seguras.

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