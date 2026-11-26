El Complejo Cultural Los Pinos alberga el Festival Gastronómico Francés “¡Qué gusto!” con entrada gratuita el 28 y 29 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La celebración por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia tendrá una escala gastronómica en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se reunirán preparaciones, productos y actividades abiertas al público durante el último fin de semana de noviembre.

El Festival Gastronómico Francés “¡Qué gusto!” se realizará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. El acceso será gratuito y la programación combinará cocina en vivo, degustaciones, talleres, charlas, música y un mercado de especialidades.

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El encuentro reunirá cocina francesa y tradiciones mexicanas en Chapultepec

La propuesta convocará a chefs de México y Francia, además de cocineras tradicionales mexicanas. La agenda buscará integrar ingredientes, técnicas y platillos de ambas cocinas en las distintas actividades previstas para las dos jornadas.

El público podrá probar preparaciones elaboradas al momento y recorrer espacios dedicados a la conversación sobre la cultura alimentaria. Las crepas y los croque-monsieur figuran entre las opciones anunciadas para el encuentro.

El festival también dará lugar a expresiones de la gastronomía mexicana. La programación contempla degustaciones de atole y un taller de cacao metateado.

El Festival Gastronómico Francés “¡Qué gusto!” reunirá en Los Pinos productos mexicanos y franceses mediante demostraciones culinarias, degustaciones, talleres y un mercado. La entrada será libre el 28 y 29 de noviembre, y el domingo habrá un picnic en los jardines para quienes lleven su propio mantel.

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La actividad permitirá que los asistentes conozcan distintas formas de preparación y consuman alimentos durante el recorrido. El programa combinará platillos listos para degustar con instancias dedicadas a ingredientes y tradiciones de ambos países.

El Mercado de Sabores ofrece vinos, quesos, panes y mostazas en el Tejabán de Cencalli y la Plaza Jacarandas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mercado de Sabores ofrecerá vinos, quesos, panes y mostazas

Una de las zonas principales será el Mercado de Sabores, donde los visitantes podrán comprar productos e ingredientes franceses. La oferta incluirá vinos, bebidas artesanales sin alcohol, quesos, panes, mostazas tradicionales, lácteos y botanas.

Ese espacio permitirá adquirir alimentos para consumir dentro del complejo cultural o compartir en los jardines. La selección estará integrada a las demostraciones gastronómicas y a las propuestas de cocina en vivo.

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La imagen difundida por el Complejo Cultural Los Pinos presenta a esa área como Mercado El Solar. El punto de venta estará instalado en el Tejabán de Cencalli y la Plaza Jacarandas.

La convocatoria del recinto menciona productos de emprendimientos mexicanos y franceses, entre ellos sidras naturales, pastelería, panadería especializada, mantequilla de leche de vaca, mermeladas caseras y miel.

La propuesta no se limitará a la compra de alimentos. El mercado formará parte de una experiencia que también incluirá talleres y espacios de intercambio sobre los vínculos entre los ingredientes, las técnicas y los platillos de México y Francia.

El picnic del domingo trasladará parte de la experiencia a los jardines

Los jardines de Los Pinos recibirán un picnic el domingo 29 de noviembre. La actividad se realizará únicamente durante el segundo día del festival.

La organización invitó a los asistentes a llevar un mantel para reunirse al aire libre con familiares o amigos. Los alimentos para ese momento podrán comprarse en el Mercado de Sabores.

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La propuesta estará acompañada por música y otras actividades incluidas en la programación. El encuentro en los jardines ofrecerá una forma distinta de disfrutar los productos disponibles dentro del recinto.

El sábado se mantendrán las degustaciones, los talleres, las charlas y el mercado. La jornada siguiente conservará esas opciones y añadirá el picnic como parte de la agenda.

La iniciativa apunta a que el público pueda recorrer el complejo cultural sin pagar por el ingreso. Cada visitante podrá elegir entre asistir a las demostraciones, participar en los talleres, probar los platillos o comprar productos del mercado.

El programa incluye muestras de crepas y croque-monsieur, junto con degustaciones de atole y un taller de cacao metateado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad se integra a la Gran Fiesta Francomexicana

El encuentro gastronómico forma parte de la conmemoración del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia. Durante 2026, ambos países celebran dos siglos de vínculos diplomáticos.

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La agenda de esa celebración incluye la Gran Fiesta Francomexicana, un programa cultural con casi 200 actividades relacionadas con la ciencia, el arte y la cultura. Las propuestas se desarrollarán en 21 ciudades del país.

En la Ciudad de México, el festival será una de las actividades incorporadas a esa programación. La edición en Los Pinos adaptará la iniciativa “¡Qué gusto!” al contexto de la capital mexicana.

La muestra original presenta desde 2015 una selección de cocina mexicana en París. Para esta ocasión, el intercambio se orientará hacia la presentación de productos y preparaciones francesas en México.

La Embajada de Francia en México, el Instituto Francés en América Latina y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México estarán a cargo de la organización del evento.

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Los Pinos abrirá sus puertas durante dos jornadas de noviembre

El festival tendrá lugar en Calzada Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec, primera sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Las actividades generales estarán disponibles de 10:00 a 18:00 horas durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. La difusión del Mercado El Solar indica que ese espacio funcionará de 10:00 a 17:00 horas.

La estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro se encuentra entre las opciones de transporte cercanas al Complejo Cultural Los Pinos. También será posible llegar a través de la estación Los Pinos/Constituyentes de la Línea 3 del Cablebús.

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La entrada será libre durante las dos fechas. El programa reunirá propuestas de cocina, productos para comprar, actividades culturales y el picnic dominical en los jardines.