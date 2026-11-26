FGR confirma entrega a EEUU de tres ordenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont.

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La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la solicitud de extradición de Inés Gómez Mont ante las autoridades de España, luego de confirmar que la conductora llegó a Madrid tras salir de Estados Unidos, donde permaneció detenida por irregularidades migratorias.

En un comunicado emitido este 25 de noviembre, la institución informó que la presentadora, considerada prófuga de la justicia mexicana, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por posible defraudación fiscal equiparada.

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La FGR aseguró que la petición de extradición está sustentada en el tratado bilateral entre México y España, por lo que inició el procedimiento internacional para buscar que Gómez Mont sea trasladada a territorio mexicano y comparezca ante las autoridades judiciales.

Un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República de México informa sobre la solicitud de extradición a España de la ciudadana identificada como Inés "N". (X: FGR)

Inés Gómez Mont llegó a España tras salir voluntariamente de Estados Unidos

De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Mont fue detenida por autoridades migratorias en Florida, pero posteriormente obtuvo autorización para abandonar Estados Unidos de manera voluntaria y dirigirse a España, país cuyo pasaporte habría utilizado para ingresar a territorio estadounidense.

La dependencia confirmó que la conductora arribó a Madrid en un vuelo comercial durante la madrugada del martes, información que corroboró a través de su representación en esa ciudad.

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Su salida ocurrió después de permanecer aproximadamente tres semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el Centro de Detención de Broward, Florida.

La decisión evitó que fuera deportada directamente a México, donde enfrenta las órdenes de aprehensión. Sin embargo, su llegada a España abrió la posibilidad de que las autoridades mexicanas buscaran su entrega mediante un procedimiento de extradición.

La salida de Inés Gómez Mont ocurrió después de permanecer aproximadamente tres semanas bajo custodia del ICE, en el Centro de Detención de Broward, Florida. (Red social X)

¿Cuál es la situación legal de Inés Gómez Mont en España?

Aunque la FGR confirmó su llegada a Madrid, la conductora no fue detenida por las autoridades españolas. La Fiscalía explicó que esto ocurrió después de que INTERPOL retirara de sus registros la ficha roja que previamente había sido emitida en su contra.

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Según el comunicado, en septiembre de este año la organización internacional determinó que mantener los datos de Gómez Mont no era compatible con su Estatuto ni con el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos.

México presentó una nueva solicitud de Notificación Roja, pero en octubre recibió una respuesta negativa.

La FGR cuestionó esta determinación y señaló que la decisión de retirar la ficha impidió que Gómez Mont fuera detenida en España.

No obstante, la ausencia de una alerta internacional no elimina las órdenes de aprehensión vigentes en México ni impide que el país solicite formalmente su extradición.

FGR confirma entrega a EEUU de tres ordenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont. Captura de pantalla

¿De qué delitos acusan a Inés Gómez Mont?

El expediente contra la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se relaciona con un presunto esquema de desvío y lavado de recursos públicos mediante empresas factureras.

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La investigación apunta a contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos relacionados con servicios para centros penitenciarios federales, cuando estos dependían de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las acusaciones contra Gómez Mont incluyen:

Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita: por su presunta participación en una estructura que habría utilizado empresas para obtener y movilizar recursos públicos.

Defraudación fiscal equiparada: derivada de dos investigaciones por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

La conductora ha permanecido fuera de México mientras avanzan las investigaciones. La FGR sostiene que las órdenes de aprehensión continúan vigentes y busca que sean presentadas ante un juez mexicano.

¿España puede extraditar a Inés Gómez Mont?

La solicitud de extradición deberá ser analizada conforme al Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España, vigente desde 1980. Uno de los puntos que podría complicar la entrega de Gómez Mont es su doble nacionalidad, pues también cuenta con ciudadanía española.

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El artículo 7 del acuerdo bilateral establece que ambos países pueden negarse a extraditar a sus propios ciudadanos. Esto significa que España tiene la facultad de rechazar la solicitud si considera que la nacionalidad de la conductora constituye un impedimento, aunque no está obligada a hacerlo.

En caso de que las autoridades españolas rechacen la extradición por ese motivo, el tratado contempla la posibilidad de remitir el caso a sus propios órganos judiciales para determinar si corresponde iniciar un procedimiento penal.

La nacionalidad española tampoco representa inmunidad frente a las acusaciones mexicanas. La decisión dependerá de la valoración de los delitos, las pruebas presentadas y los argumentos jurídicos de ambas partes.

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La FGR confirmó que ya formalizó la petición ante el Reino de España y que continuará con las gestiones para lograr que Gómez Mont enfrente las acusaciones en México.