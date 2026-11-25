Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega del programa social 'Ingreso Ciudadano Universal'. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Guardar

En días recientes la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció una ampliación del programa Ingreso Ciudadano Universal con la cual se tuvo como objetivo agregar a 40 mil nuevos beneficiarios de 57 a 59 años en CDMX, quienes recibirán 2 mil pesos cada dos meses

Las nuevas incorporaciones se suman a los 113 mil capitalinos que ya reciben el respaldo económico y con ello administración busca que el programa llegue a 155 mil personas antes de que termine 2026.

PUBLICIDAD

El anuncio ocurrió durante una entrega de apoyos en el Estadio de Beisbol Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza. El secretario de Bienestar Pablo Yanes Rizo detalló que habrá 15 mil altas iniciales y otras 25 mil el próximo lunes 30 de noviembre.

La meta de cierre de año equivale a cubrir a una de cada dos personas que pertenecen a ese grupo de edad, según las estimaciones presentadas durante el acto.

Es así que durante estos días el gobierno estuvo realizando varios registros y la respectiva entrega de tarjetas.

En este sentido, los nuevos beneficiarios pueden preguntarse cuándo será su primer depósito y cómo saber cuándo lo recibirán.

Una persona sostiene la tarjeta del programa Ingreso Ciudadano Universal emitida por el Gobierno de la Ciudad de México frente a una terminal de pago. (Sebien) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar si ya me depositaron en el programa Ingreso Ciudadano Universal

Durante el mes de noviembre y diciembre, si ya cuentas con tu tarjeta, puedes realizar revisiones periódicas para ver si ya cayó tu deposito.

Es importante recordar que para poder realizar este procedimiento es necesario que ya te hayan entregado tu tarjeta.

El procedimiento es el siguiente:

Para revisar si ya te depositaron el apoyo del Ingreso Ciudadano Universal en Ciudad de México:

Descarga la app Previvale en Google Play o App Store. Abre la aplicación y selecciona “Crear cuenta” o “Regístrate”. Captura los datos que te pida y vincula la tarjeta que recibiste para el programa. En la pantalla principal aparecerá el saldo disponible. Presiona la imagen de la tarjeta para revisar también los movimientos y depósitos.

También puedes verificarlo al hacer una compra en un establecimiento con terminal bancaria o al consultar el saldo en un cajero, si tu tarjeta lo permite.

PUBLICIDAD

Si la app no reconoce tu tarjeta, no tienes saldo o aún no te entregan el plástico, pide orientación a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX: 55 8957 3450, extensiones 103, 104, 105 y 106, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Una infografía detalla el procedimiento para verificar el depósito del Ingreso Ciudadano Universal en Ciudad de México mediante la aplicación Previvale, cajeros y atención telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago del sexto bimestre puede realizarse hasta el 20 de diciembre

Las personas que se registren durante este periodo recibirán los 2 mil pesos junto con quienes ya formaban parte del programa.

El depósito corresponde al sexto bimestre del año, noviembre-diciembre, y puede efectuarse hasta el 20 de diciembre día que es la fecha límite que tiene el gobierno para hacer el deposito y que coincide con la fecha limite para el pago de aguinaldos.

PUBLICIDAD

En los bimestres previos, los pagos se realizan durante los primeros 10 días del primer mes del periodo. El calendario cambia para el cierre del año, por lo que las autoridades pidieron esperar hasta la fecha límite antes de considerar que el depósito no se realizó.

Durante noviembre y diciembre, las personas que ya tengan su tarjeta pueden revisar periódicamente si el recurso ya fue depositado. También pueden verificar el saldo al hacer una compra en un establecimiento con terminal bancaria o consultar un cajero.

La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México detalla el calendario de dispersión bimestral de dos mil pesos del programa Ingreso Ciudadano Universal para el año 2026. (Sebian) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa prioriza a personas de 59 años y a mujeres

El ICU está dirigido a habitantes de CDMX que tengan entre 57 y 59 años. El apoyo es individual y universal, por lo que no depende de los ingresos familiares ni de las condiciones económicas del hogar.

PUBLICIDAD

Las nuevas altas priorizan a quienes tienen 59 años y viven en zonas con índice de desarrollo social bajo o muy bajo. Más de la mitad de los nuevos lugares corresponde a mujeres, de acuerdo con los criterios difundidos.

El trámite es gratuito. Las autoridades recomendaron no entregar dinero ni documentos a gestores.

La administración capitalina prevé destinar 1,280 millones de pesos al programa durante 2026. Brugada señaló que los recursos provienen de la recaudación de impuestos y forman parte del presupuesto para obras, servicios y programas sociales.

La jefa de Gobierno sostuvo que las personas de 57 a 59 años enfrentan menos oportunidades de empleo y mayores gastos de salud y familiares. “Van a tener garantía de que va a ser permanente y que no les vamos a fallar como gobierno”, expresó.

PUBLICIDAD

La administración capitalina también planea solicitar cambios a las reglas de operación de Mercomuna para que, desde 2027, las personas de ese rango de edad puedan acceder al programa de vales. Actualmente entrega vales por 3 mil pesos para compras en mercados públicos, tiendas de barrio y pequeños comercios.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la entrega del programa social 'Ingreso Ciudadano Universal'. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Al cumplir 60 años, las personas pueden incorporarse a Mujeres Bienestar u Hombres Bienestar, según corresponda. A los 65 años pueden registrarse en la pensión federal para adultos mayores si cumplen con los requisitos.