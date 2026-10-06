México

Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dio a conocer que al Tanque se le vincula con huachicol, narcotráfico, extorsión, homicidio y lavado de dinero, entre otros delitos

El Tanque es identificado como cofundador del CJNG. (X @OHarfuch)
El Tanque es identificado como cofundador del CJNG. (X @OHarfuch)
Guardar

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, a quien identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Fue detenido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

PUBLICIDAD

Harfuch dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones, El Tanque es vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en el 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

El sujeto fue detenido en flagrancia y se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

PUBLICIDAD

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Parte de operativo

Detienen a "El Tanque", operador regional del CJNG en cuatro estados

Omar García Harfuch confirma la captura de Iván Cazarín Molina en acción conjunta

Fundador
Rol atribuido dentro del CJNG
4
Estados bajo su presunta operación
2015
Año del ataque al helicóptero militar
3
Tipos de objetos asegurados

Zona de operación señalada por la SSPC

Selecciona un estado para ver el contexto de su presunta actividad.

Selecciona un estado para ver el detalle.

Delitos atribuidos a Iván Cazarín Molina

Despliegue de la operación conjunta

La conexión con el caso de los audios de Latinus

Fuente: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y OFAC

Harfuch reconoció el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y de los agentes de investigación de la SSPC, de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI. Además, agradeció a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, así como a sus respectivos gobernadores, Rocío Nahle y Pablo Lemus, por su apoyo.

“Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad”, concluyó el mensaje.

Relación de El Tanque con los hijos de AMLO

Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, es identificado por Estados Unidos como miembro fundador del CJNG y parte del círculo de confianza de El Mencho, quien fue líder del grupo delictivo, y quien fue abatido el pasado mes de febrero tras un operativo por fuerzas federales para su captura en Tapalpa, Jalisco.

Además, El Tanque estaría ligado a los negocios de balasto que abastecieron al Tren Maya a través de una relación presumida por los hermanos Olán, amigos cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del

Esta conexión quedó expuesta en una serie de audios difundidos en agosto pasado por el medio Latinus, donde Luis Alberto Olán presume conocer a El Tanque y haber usado esa relación para que el CJNG dejara de extorsionar al dueño de una mina de balasto proveedora del clan.

El Tanque es líder regional del CJNG en Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. (X @OHarfuch)
El Tanque es líder regional del CJNG en Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. (X @OHarfuch)

En otra grabación, Amílcar Olán le habla a un empresario proveedor de balasto sobre su hermano Luis Alberto: “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, dice sobre la relación de su hermano con los integrantes del cártel.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo sancionó junto con otras ocho personas y 26 empresas por formar parte de una de las principales redes de robo de combustible del CJNG, una actividad que, según Washington, genera decenas de millones de dólares al año para el cártel.

Temas Relacionados

CJNGOmar García HarfuchIván Cazarín MolinaEl TanqueIván NSSPCDefensaGuardia NacionaldetenciónÚltima Horanarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

Registro de celulares con CURP: ¿Si suspenden mi línea puedo seguir usando WhatsApp y redes sociales?

La línea será suspendida y perderás acceso a llamadas, mensajes y datos móviles desde el primer día de julio; el trámite puede hacerse gratis en línea o presencial en centros de atención de cada operadora

Registro de celulares con CURP: ¿Si suspenden mi línea puedo seguir usando WhatsApp y redes sociales?

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 6 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 6 de septiembre

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

El estratega mexicano también habló sobre las dificultades que enfrenta para conformar su alineación debido a las bajas y las cargas musculares

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre? Se implementa marcha lenta por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre? Se implementa marcha lenta por lluvia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG vinculado a los hijos de AMLO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG vinculado a los hijos de AMLO

Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

En el ojo de la DEA y ligados al CJNG: quiénes son los hermanos Talibán, vinculados al posible atentado contra el gobernador de Nayarit

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

ENTRETENIMIENTO

El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

Festival Internacional del Globo llega hoy a CDMX: así será la ‘Noche Mágica’ en el Monumento a la Revolución

La causa de muerte de Teresita Miranda, esposa de Chabelo, que su familia mantuvo en privado y ahora salió a la luz

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

Así reaccionó Wendy Guevara al tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026

DEPORTES

México gana siete medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic 2026

México gana siete medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic 2026

México ya conoce a su rival para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

Gilberto Mora a nada de ser vendido a un club grande del futbol europeo

Qué pasará con Raúl ‘Tala’ Rangel para el México vs Chile tras errores en la portería ante Estados Unidos