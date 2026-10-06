Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

El Tanque es identificado como cofundador del CJNG. (X @OHarfuch)

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, a quien identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Fue detenido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

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Harfuch dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones, El Tanque es vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en el 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

El sujeto fue detenido en flagrancia y se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

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El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Parte de operativo Detienen a "El Tanque", operador regional del CJNG en cuatro estados Omar García Harfuch confirma la captura de Iván Cazarín Molina en acción conjunta Fundador Rol atribuido dentro del CJNG 4 Estados bajo su presunta operación 2015 Año del ataque al helicóptero militar 3 Tipos de objetos asegurados Zona de operación señalada por la SSPC Selecciona un estado para ver el contexto de su presunta actividad. Selecciona un estado para ver el detalle. Delitos atribuidos a Iván Cazarín Molina Despliegue de la operación conjunta La conexión con el caso de los audios de Latinus Fuente: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y OFAC

Harfuch reconoció el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y de los agentes de investigación de la SSPC, de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI. Además, agradeció a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, así como a sus respectivos gobernadores, Rocío Nahle y Pablo Lemus, por su apoyo.

“Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad”, concluyó el mensaje.

Relación de El Tanque con los hijos de AMLO

Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, es identificado por Estados Unidos como miembro fundador del CJNG y parte del círculo de confianza de El Mencho, quien fue líder del grupo delictivo, y quien fue abatido el pasado mes de febrero tras un operativo por fuerzas federales para su captura en Tapalpa, Jalisco.

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Además, El Tanque estaría ligado a los negocios de balasto que abastecieron al Tren Maya a través de una relación presumida por los hermanos Olán, amigos cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del

Esta conexión quedó expuesta en una serie de audios difundidos en agosto pasado por el medio Latinus, donde Luis Alberto Olán presume conocer a El Tanque y haber usado esa relación para que el CJNG dejara de extorsionar al dueño de una mina de balasto proveedora del clan.

El Tanque es líder regional del CJNG en Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. (X @OHarfuch)

En otra grabación, Amílcar Olán le habla a un empresario proveedor de balasto sobre su hermano Luis Alberto: “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, dice sobre la relación de su hermano con los integrantes del cártel.

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En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo sancionó junto con otras ocho personas y 26 empresas por formar parte de una de las principales redes de robo de combustible del CJNG, una actividad que, según Washington, genera decenas de millones de dólares al año para el cártel.