Receta de bisteces a la mexicana: sabrosos y rápidos para la comida de hoy

El corte de carne más usado para este platillo es la falda o el bistec de res delgado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En México, el bistec guisado con jitomate, cebolla y chile es uno de los platillos caseros más preparados en casa.

Su popularidad se debe a que utiliza ingredientes económicos y de fácil acceso en cualquier mercado o supermercado.

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Esta receta forma parte de la cocina tradicional mexicana que combina carne de res con una salsa fresca cocida al momento.

Se sirve comúnmente con arroz, frijoles o tortillas recién hechas, y es ideal para resolver la comida en poco tiempo.

El término "bistec" proviene del inglés "beef steak", adaptado al español mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de bisteces a la mexicana

Los bisteces a la mexicana son tiras de carne de res guisadas con una mezcla de jitomate, cebolla y chile serrano.

La técnica consiste en sellar la carne y después cocerla junto con las verduras hasta que sueltan su jugo natural.

El resultado es una carne suave bañada en una salsa ligera, lista en menos de 30 minutos.

Este platillo es ideal para quienes buscan una comida casera en menos de 30 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 28 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 18 minutos.

Ingredientes

500 gramos de bistec de res cortado en tiras 2 jitomates picados en cubos 1 chile serrano finamente picado 1/4 de cebolla blanca fileteada diente de ajo picado 2 ramitas de cilantro 1 cucharada de aceite o manteca Sal al gusto Pimienta al gusto

La cebolla blanca es la variedad más utilizada en la cocina tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bisteces a la mexicana, paso a paso

Salpimenta el bistec por ambos lados antes de cocinarlo. Calienta una sartén grande y agrega la cucharada de aceite. Cuando el aceite esté bien caliente, coloca la carne y cuécela a fuego bajo con la tapa puesta. Mantener el fuego bajo evita que la carne se reseque. En cuanto la carne cambie de color, añade la cebolla, el ajo, el jitomate y el chile serrano. Conserva el fuego bajo para que las verduras suelten su jugo poco a poco sin quemarse. Tapa de nuevo la sartén. Una vez que la carne esté completamente cocida, incorpora las ramitas de cilantro y deja reposar 5 minutos para que tome sabor. Rectifica la sazón con sal y pimienta antes de servir. Sirve los bisteces a la mexicana acompañados de arroz, frijoles o tortillas calientes.

Es recomendable no mover demasiado la carne mientras se cocina para evitar que se reseque.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal.

Proteínas : 28 gramos.

Grasas: 16 gramos.

Carbohidratos: 6 gramos.

Fibra: 1.5 gramos.

Sodio: 420 miligramos.

Aunque la versión tradicional lleva chile y jitomate, quienes no consuman picante pueden agregar pimiento morrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bisteces a la mexicana se conservan en refrigeración hasta por 3 días en un recipiente hermético.

Si se vuelve a calentar, se recomienda hacerlo a fuego bajo para que los bisteces no se resequen.

La cantidad de porciones puede ajustarse aumentando proporcionalmente los ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué bebida acompañar los bisteces a la mexicana?

Un agua de limón o agua fresca de horchata combina bien con el sabor picante de la salsa, gracias a su dulzura suave. También refresca el paladar entre bocado y bocado.

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El agua de jamaica es otra opción rápida y popular. Su acidez natural equilibra la grasa de la carne y resalta el sabor del jitomate.

El agua de horchata es una opción ideal y refrescante para acompañar a los bisteces a la mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si prefieres algo sin azúcar, un agua mineral con limón cumple la misma función refrescante. Se prepara en segundos y no resta protagonismo al platillo.

¿Por qué se le llama “a la mexicana” y qué otras preparaciones existen?

El término “a la mexicana” se refiere a cualquier platillo preparado con jitomate, cebolla y chile verde. Esta combinación representa los colores de la bandera de México: rojo, blanco y verde.

Por eso, no solo los bisteces llevan este nombre. El huevo a la mexicana sigue la misma lógica y es uno de los desayunos más populares del país.

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El huevo a la mexicana puede acompañarse con nopal en vez de chile, o usandolos juntos también aporta a un desayuno balanceado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo a la mexicana y el atún a la mexicana también usan esta base de salsa fresca. Cambia la proteína, pero el método y los ingredientes principales se mantienen.

Incluso existen variantes con camarón o filete de pescado. En todos los casos, los ingredientes tricolor y la salsa cruda o ligeramente cocida es la que define el estilo “a la mexicana”.