Foto: Gabriel Monroy /Presidencia

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La sección “Suave patria” ganó el premio Create 2026 a la mejor serie de microespacios divulgativos, reconocimiento otorgado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Al celebrar el galardón, el promotor cultural y divulgador de lenguas originarias Bulmaro Juárez, quien encabeza esta sección todos los viernes durante las conferencias de prensa La Mañanera del Pueblo, reveló lo que integrantes de las comunidades participantes le han dicho sobre la presidenta Claudia Sheinbaum: “Ella nos entiende porque en su otra vida fue indígena, seguramente”.

“Estamos de manteles largos, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas”, declaró Bulmaro Juárez, el presentador de “Suave patria” durante La Mañanera del Pueblo de este 27 de noviembre, quien celebró el reconocimiento y agradeció la participación de las personas que han abierto las puertas de sus hogares y han permitido documentar sus expresiones culturales.

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Búlmaro aseguró que en realidad el reconocimiento de Suave Patria pertenecía a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que han compartido sus historias en la sección, así como al equipo que hace posible su realización.

El divulgador también reconoció a Canal Once, a los sonidistas, camarógrafos, conductores y a las comunidades que han colaborado con la producción. “Muchísimas gracias a todas y a todos ellos”, expresó.

Suave Patria lleva expresiones culturales a La Mañanera del Pueblo

Bulmaro Juárez sostuvo que las comunidades indígenas y afromexicanas cuentan con un espacio dentro de las conferencias realizadas en Palacio Nacional. Según dijo, la sección permite que mujeres y hombres de distintos pueblos compartan sus tradiciones, saberes y formas de vida.

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Como muestra de ello, desde Palacio Nacional se proyectó un video sobre la sección, los temas que aborda sobre divulgación de las tradiciones indígenas y originarias en México.

El material audiovisual explicó que “Suave patria” se transmite cada viernes desde 2024, dentro de las Mañaneras del Pueblo, con contenidos enfocados en la identidad, diversidad cultural y saberes tradicionales de México.