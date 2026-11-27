La segunda amarilla que recibió el atacante tras celebrar su gol encendió las alarmas en Hidalgo, donde todavía existe una vía para intentar cambiar su situación.

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Oussama Idrissi protagonizó una noche de contrastes en el Estadio Hidalgo. El atacante marroquí fue determinante para que Pachuca derrotara 2-1 a Chivas en el primer capítulo de los cuartos de final del Apertura 2026, gracias a dos anotaciones de gran calidad. Sin embargo, su actuación terminó marcada por una expulsión que podría dejarlo fuera del duelo decisivo en Guadalajara.

El futbolista pasó de ser la figura del encuentro a convertirse en una de las principales preocupaciones del conjunto hidalguense. Después de festejar su segundo gol con un gesto que generó molestia entre los integrantes del entorno rojiblanco, el árbitro Fernando Hernández decidió mostrarle una segunda tarjeta amarilla, lo que automáticamente derivó en su salida del terreno de juego.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Pachuca v Guadalajara - Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca, Mexico - November 26, 2026 Pachuca's Oussama Idrissi is shown a red card by referee Fernando Hernandez Gomez REUTERS/Eloisa Sanchez

La determinación abrió el debate entre aficionados y seguidores de los Tuzos, quienes ahora se preguntan si existe algún recurso para evitar que Idrissi cumpla la suspensión en el partido de vuelta, especialmente después de haber sido el responsable de construir la ventaja que mantiene a Pachuca con posibilidades de avanzar a las semifinales.

El antecedente de Nathan Silva que podría ayudar a Pachuca

Jugadores de Santos se dirigen al brasileño tras hacer señas al público (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) cuenta con un mecanismo que permite a los equipos solicitar el análisis de determinadas decisiones arbitrales cuando consideran que existen argumentos para cuestionarlas. Durante el actual torneo, Pumas consiguió utilizar este recurso con resultados favorables.

En la Jornada 12 del Apertura 2026, Nathan Silva fue expulsado durante el enfrentamiento contra Santos Laguna, luego de una acción dentro del área que también provocó la marcación de un penalti.

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La directiva auriazul no estuvo de acuerdo con la decisión y presentó una petición ante las instancias disciplinarias para que se revisara lo sucedido. Después de estudiar los elementos entregados, la Comisión Disciplinaria resolvió retirar la tarjeta roja al defensor brasileño, quien pudo volver a estar disponible para su equipo.

Este episodio se convirtió en una referencia para otros clubes que pudieran verse perjudicados por determinaciones arbitrales, aunque la posibilidad de solicitar una revisión no significa que todas las expulsiones puedan revertirse.

La segunda amarilla, el obstáculo para Idrissi

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Pachuca v Guadalajara - Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca, Mexico - November 26, 2026 Pachuca's Oussama Idrissi remonstrates with referee Fernando Hernandez Gomez REUTERS/Eloisa Sanchez

El escenario del jugador de Pachuca tiene una diferencia importante respecto al de Nathan Silva. Mientras el defensa de Pumas recibió una roja directa, Idrissi abandonó el campo después de acumular dos amonestaciones durante el encuentro contra Chivas.

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El reglamento y los lineamientos internacionales del VAR establecen que una segunda tarjeta amarilla no puede ser revisada mediante la asistencia arbitral en video. Por esa razón, Fernando Hernández no tenía la posibilidad de acudir a esta herramienta para reconsiderar la amonestación que terminó expulsando al atacante.

No obstante, esta limitación corresponde a la intervención del VAR durante el partido y no necesariamente impide que Pachuca presente posteriormente un recurso ante la Comisión Disciplinaria.

Los Tuzos podrían entregar las grabaciones de la celebración y los argumentos que consideren necesarios para intentar modificar la sanción. Sin embargo, será la autoridad correspondiente la que determine si existen fundamentos suficientes para conceder la petición.

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¿Estará disponible para el partido en Guadalajara?

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Pachuca v Guadalajara - Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca, Mexico - November 26, 2026 Pachuca's Oussama Idrissi walks off the pitch after received a red card REUTERS/Eloisa Sanchez

Hasta que exista una resolución oficial que cambie su situación, Idrissi debe considerarse fuera del encuentro de vuelta. El antecedente de Pumas representa una posibilidad para Pachuca, pero no garantiza que el marroquí reciba el mismo tratamiento.

La ausencia del atacante sería un problema considerable para Benjamín Mora, pues fue precisamente su futbolista quien consiguió las dos anotaciones con las que los hidalguenses tomaron ventaja en la serie.

Con el marcador global a favor por 2-1, Pachuca deberá preparar su visita al Estadio Akron con la incertidumbre de saber si podrá contar con su principal referente ofensivo.

La directiva tiene la última palabra sobre la presentación de una solicitud, mientras la Comisión Disciplinaria deberá evaluar si el caso reúne las condiciones necesarias para modificar el castigo. La clasificación sigue abierta y la presencia de Idrissi podría convertirse en uno de los temas determinantes antes del segundo encuentro.

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