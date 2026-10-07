Receta de frijoles aguados con chorizo: ideales para un aperitivo económico y lleno de sabor

Un aperitivo caliente, cremoso y con un ligero toque de picante: así son los frijoles aguados con chorizo un platillo ideal para ofrecer como aperitivo que convierten ingredientes económicos en una cazuela llena de sabor.
La mezcla de legumbres, embutido, chipotle y queso queda perfecta para mojar totopos, tostadas o rebanadas de pan.
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La receta pertenece a la cocina mexicana y se inspira en una preparación al estilo de Culiacán.
Su secreto está en triturar parte de los frijoles con el chorizo y el chipotle para conseguir una textura caldosa, pero con suficiente cuerpo para servir como botana o entrada.
Receta de frijoles aguados con chorizo
Es una preparación de cuchara que combina frijoles cocidos, chorizo dorado, chile chipotle y queso manchego. La técnica principal consiste en triturar los frijoles con parte de su caldo y terminar el plato con una capa gratinada de queso y chorizo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 40 minutos.
Ingredientes
- 6 tazas de frijoles cocidos, con parte de su caldo.
- 600 g de chorizo de cerdo.
- 200 g de queso manchego rallado.
- ½ cebolla blanca.
- 1 chile jalapeño.
- 3 chiles chipotles secos.
- 2 dientes de ajo.
- 90 g de mantequilla.
- 60 ml de aceite de oliva suave o aceite vegetal.
- Sal, al gusto.
- Pimienta negra, al gusto.
- Totopos, tostadas o pan, para servir.
Cómo hacer frijoles aguados con chorizo, paso a paso
- Si utilizas frijoles secos, cuécelos con agua, los dientes de ajo y sal hasta que estén tiernos. Reserva los frijoles y parte de su caldo.
- Retira la piel del chorizo y separa la carne en trozos pequeños.
- Calienta la mantequilla con 2 cucharadas de aceite en una cazuela amplia.
- Añade 400 g de chorizo y cocínalo a fuego medio-bajo hasta que quede bien dorado.
- Incorpora los chiles chipotles y los frijoles con parte de su caldo.
- Cocina la mezcla durante 5 minutos, hasta que empiece a hervir.
- Tritura con cuidado hasta conseguir una crema ligera y caldosa. Añade más caldo si la preparación queda demasiado espesa.
- Devuelve los frijoles a la cazuela y agrega 100 g de queso manchego.
- Remueve a fuego suave hasta que el queso se funda. Prueba y ajusta de sal y pimienta.
- Pica finamente la cebolla y el jalapeño.
- Calienta el resto del aceite en una sartén. Sofríe la cebolla y el jalapeño durante 3 minutos.
- Añade los 200 g de chorizo restantes y cocínalos hasta que estén dorados.
- No dejes que el chorizo se queme, porque puede aportar un sabor amargo al plato.
- Vierte los frijoles en una fuente apta para el horno.
- Reparte por encima los 100 g de queso restantes y cubre con el chorizo dorado.
- Gratina hasta que el queso se derrita y la superficie quede ligeramente tostada.
- Sirve los frijoles bien calientes con totopos, tostadas o pan.
Además de ser usados como entrada, estos frijoles también son ideales para usarse como relleno de burritos.
Un tutorial de cocina muestra la preparación de frijoles con chorizo y burritos en una estufa doméstica. El proceso comienza friendo el chorizo en una sartén blanca, seguido de la adición de frijoles enteros y chiles verdes. Una persona machaca la mezcla hasta obtener una consistencia uniforme. Finalmente, los frijoles cocinados y queso rallado se colocan sobre tortillas de harina en una plancha caliente para formar burritos. (@chikis.kitchen)
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como entrante abundante o aperitivo para compartir.
Si se sirve con más acompañamientos, puede alcanzar para 6 personas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 900-950 kcal.
- Proteínas: 42-48 g.
- Hidratos de carbono: 45-55 g.
- Grasas: 60-68 g.
- Fibra: 12-15 g.
- Sodio: elevado, según el chorizo, el queso y la cantidad de sal.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los frijoles en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Para recalentarlos, caliéntalos a fuego suave y añade un poco de agua o caldo si se han espesado demasiado.
También puedes congelarlos durante 2 meses, aunque es preferible hacerlo antes de añadir la cobertura de queso y chorizo. Descongélalos en la nevera y gratínalos justo antes de servir.
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