Receta de frijoles aguados con chorizo: ideales para un aperitivo económico y lleno de sabor

Una cazuela de barro contiene frijoles con chorizo decorados con queso, chiles verdes, cebolla y cilantro, acompañada por tortillas de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un aperitivo caliente, cremoso y con un ligero toque de picante: así son los frijoles aguados con chorizo un platillo ideal para ofrecer como aperitivo que convierten ingredientes económicos en una cazuela llena de sabor.

La mezcla de legumbres, embutido, chipotle y queso queda perfecta para mojar totopos, tostadas o rebanadas de pan.

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La receta pertenece a la cocina mexicana y se inspira en una preparación al estilo de Culiacán.

Su secreto está en triturar parte de los frijoles con el chorizo y el chipotle para conseguir una textura caldosa, pero con suficiente cuerpo para servir como botana o entrada.

Un guiso tradicional de frijoles con rodajas de chorizo y hierbas picadas se sirve en una cazuela de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de frijoles aguados con chorizo

Es una preparación de cuchara que combina frijoles cocidos, chorizo dorado, chile chipotle y queso manchego. La técnica principal consiste en triturar los frijoles con parte de su caldo y terminar el plato con una capa gratinada de queso y chorizo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 40 minutos.

Ingredientes

6 tazas de frijoles cocidos, con parte de su caldo. 600 g de chorizo de cerdo. 200 g de queso manchego rallado. ½ cebolla blanca. 1 chile jalapeño. 3 chiles chipotles secos. 2 dientes de ajo. 90 g de mantequilla. 60 ml de aceite de oliva suave o aceite vegetal. Sal, al gusto. Pimienta negra, al gusto. Totopos, tostadas o pan, para servir.

Cómo hacer frijoles aguados con chorizo, paso a paso

Si utilizas frijoles secos, cuécelos con agua, los dientes de ajo y sal hasta que estén tiernos. Reserva los frijoles y parte de su caldo. Retira la piel del chorizo y separa la carne en trozos pequeños. Calienta la mantequilla con 2 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Añade 400 g de chorizo y cocínalo a fuego medio-bajo hasta que quede bien dorado. Incorpora los chiles chipotles y los frijoles con parte de su caldo. Cocina la mezcla durante 5 minutos, hasta que empiece a hervir. Tritura con cuidado hasta conseguir una crema ligera y caldosa. Añade más caldo si la preparación queda demasiado espesa. Devuelve los frijoles a la cazuela y agrega 100 g de queso manchego. Remueve a fuego suave hasta que el queso se funda. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Pica finamente la cebolla y el jalapeño. Calienta el resto del aceite en una sartén. Sofríe la cebolla y el jalapeño durante 3 minutos. Añade los 200 g de chorizo restantes y cocínalos hasta que estén dorados. No dejes que el chorizo se queme, porque puede aportar un sabor amargo al plato. Vierte los frijoles en una fuente apta para el horno. Reparte por encima los 100 g de queso restantes y cubre con el chorizo dorado. Gratina hasta que el queso se derrita y la superficie quede ligeramente tostada. Sirve los frijoles bien calientes con totopos, tostadas o pan.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento paso a paso para cocinar frijoles aguados con chorizo y queso manchego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser usados como entrada, estos frijoles también son ideales para usarse como relleno de burritos.

Un tutorial de cocina muestra la preparación de frijoles con chorizo y burritos en una estufa doméstica. El proceso comienza friendo el chorizo en una sartén blanca, seguido de la adición de frijoles enteros y chiles verdes. Una persona machaca la mezcla hasta obtener una consistencia uniforme. Finalmente, los frijoles cocinados y queso rallado se colocan sobre tortillas de harina en una plancha caliente para formar burritos. (@chikis.kitchen)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como entrante abundante o aperitivo para compartir.

Si se sirve con más acompañamientos, puede alcanzar para 6 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 900-950 kcal.

Proteínas: 42-48 g.

Hidratos de carbono: 45-55 g.

Grasas: 60-68 g.

Fibra: 12-15 g.

Sodio: elevado, según el chorizo, el queso y la cantidad de sal.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los frijoles en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlos, caliéntalos a fuego suave y añade un poco de agua o caldo si se han espesado demasiado.

También puedes congelarlos durante 2 meses, aunque es preferible hacerlo antes de añadir la cobertura de queso y chorizo. Descongélalos en la nevera y gratínalos justo antes de servir.

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