Embajada de Canadá emite alerta de viaje para México por el huracán Simón

La noche de este sábado, la Embajada de Canadá en México emitió un mensaje para alertar a sus ciudadanos y pedirles que extremen precauciones por el impacto del huracán Simón en nuestro territorio.
A través de sus redes sociales, las autoridades canadienses dieron a conocer los riesgos que conlleva visitar los estados afectados por el impacto del huracán, clasificado categoría 4 de la escala Saffir-Simpson.
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Embajada de Canadá emite alerta de viaje a México por el huracán Simón
La Embajada canadiense actualizó las secciones sobre el nivel de riesgo de desastres naturales y clima de nuestras recomendaciones de viaje para México debido al huracán Simón.
“Sección de niveles de riesgo: evite los viajes no esenciales a la costa centro-occidental, desde Punta San Telmo hasta El Roblito, incluidas las islas Marías, debido al huracán Simón”, publicó la Embajada en su sitio web.
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