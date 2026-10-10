Huracán Simón afecta vuelos en AICM: advierten sobre cancelaciones y demoras en rutas este fin de semana

(Foto: Twitter/AICM_mx)

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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ‘Benito Juárez’ informó que el huracán Simón, que actualmente se mantiene en categoría 4 y podría tocar tierra este domingo, afectará la operación de diversos vuelos durante hoy y mañana.

“Las condiciones meteorológicas ocasionadas por #huracansimón han afectado la operación de algunos vuelos a destinos del pacífico mexicano, ya sea con cancelaciones o demoras para hoy sábado y mañana domingo.

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“Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo y, de ser el caso, atender las condiciones aplicables respectivas.Infórmate por medios oficiales del estatus del clima y atiende las recomendaciones de protección civil emitidas por las autoridades”, escribió en su cuenta de X.

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