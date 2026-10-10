México

Huracán Simón afecta vuelos en AICM: advierten sobre cancelaciones y demoras en rutas este fin de semana

El aeropuerto intercional informó que se prevén afectaciones a vuelos hacia destinos del pacífico mexicano

(Foto: Twitter/AICM_mx)
(Foto: Twitter/AICM_mx)
Guardar

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ‘Benito Juárez’ informó que el huracán Simón, que actualmente se mantiene en categoría 4 y podría tocar tierra este domingo, afectará la operación de diversos vuelos durante hoy y mañana.

“Las condiciones meteorológicas ocasionadas por #huracansimón han afectado la operación de algunos vuelos a destinos del pacífico mexicano, ya sea con cancelaciones o demoras para hoy sábado y mañana domingo.

PUBLICIDAD

“Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo y, de ser el caso, atender las condiciones aplicables respectivas.Infórmate por medios oficiales del estatus del clima y atiende las recomendaciones de protección civil emitidas por las autoridades”, escribió en su cuenta de X.

Información en desarrollo..

Temas Relacionados

AICMAeropuertoCDMXhuracánmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

El Departamento de Justicia ordenó el decomiso tras condenarlo a 11 años de prisión por liderar una red de extorsión contra empresas transmigrantes

Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Manuel Cantú ‘El Potro’, el influencer que reparaba baches, busca convertirse en gobernador de Nuevo León

El creador de contenido busca convertir la notoriedad que consiguió con su activismo en una candidatura independiente respaldada por el Movimiento del Sombrero

Manuel Cantú ‘El Potro’, el influencer que reparaba baches, busca convertirse en gobernador de Nuevo León

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

El equipo de Las Vegas intentará volver a la senda del triunfo ante unos Patriots que vienen de imponerse a los Buffalo Bills

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

De las tienditas a los ataques: así ‘destapó’ la narcoguerra el negocio de las maquinitas en Culiacán

“Plata o plomo”: la amenaza con una bala que llevó a ‘La Secre’ ante la justicia en Veracruz

“El Serafín” se queda en prisión: vinculan a proceso presunto integrante del Cártel de Sinaloa buscado por homicidio

ENTRETENIMIENTO

Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

Habrá proyección gratis de película del mundo del Señor de los Anillos en CDMX este fin de semana: dónde y a qué hora será

Día de Muertos 2026: Catedral Metropolitana inicia recorridos nocturnos para descubrir sus secretos más profundos

Qué hacer este sábado 10 de octubre en CDMX: actividades gratis en el Zócalo y cartelera cultural

“Éramos parte de esa normalización”: Mariana Garza sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

DEPORTES

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

Fans explotan contra Montse Saldívar por dejar de firmar autógrafos: “Ni Messi es tan mamón”

Pimpinela Escarlata confiesa romance secreto con un luchador casado en La Granja VIP 2026: “Lo conquiste a mi manera”

México brilla en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas 2026 en Nayarit

Claudio Suárez cuenta cómo Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco terminaron a golpes antes de un partido clave para México en Francia 98