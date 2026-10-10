México

Sheinbaum anuncia suspensión de actividades no esenciales por el huracán Simon: estas son las regiones afectadas

Este fenómeno meteorológico tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán

Huracán Simon. REUTERS/Christian Ruano
Huracán Simon. REUTERS/Christian Ruano
Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció la suspensión de actividades no esenciales hoy 10 de octubre a partir de las 16:00 horas debido al paso del huracán Simon categoría 4.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, informó que la trayectoria de este fenómeno meteorológico tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán.

PUBLICIDAD

Estados afectados por el huracán Simon

De acuerdo a la publicación de la mandataria mexicana, Simon afectará las poblaciones de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, regiones donde se suspenderán las actividades no esenciales este sábado.

Asimismo, Sheinbaum exhorto a permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios en las zonas de riesgo. “Atendamos las indicaciones de protección civil. Esta tarde, los vientos se intensificarán en Colima y Jalisco”.

Recordó que en la entidad de Guerrero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el 90.57% del servicio eléctrico en menos de 12 horas desde el inicio de las lluvias, siguiendo con la atención en zonas afectadas en Acapulco.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumhuracanclimafenomeno meteorologicolluviamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millennial, la generación de la terapia

Los millennials normalizaron hablar de salud mental, pero la precariedad laboral, la incertidumbre económica y la hiperconectividad mantienen a esta generación bajo una presión constante

Millennial, la generación de la terapia

Lauren Olivares: el talento mexicano que conquista el golf y apunta a la LPGA

La golfista mexicana brilló en su debut en el Epson Tour durante 2026, conquistó su primer título profesional y aseguró su ascenso a la LPGA para la temporada 2027

Lauren Olivares: el talento mexicano que conquista el golf y apunta a la LPGA

Cine como resistencia: Loco México Mágico en el Festival de Cine “Hola México”

El cine mexicano desafía los estereotipos y reivindica el derecho de México a contar su propia historia frente al mundo

Cine como resistencia: Loco México Mágico en el Festival de Cine “Hola México”

Del Mundial de futbol al Mundial de las ciudades: el reto climático de México

El Foro Urbano Mundial de 2028 pondrá a prueba la capacidad de la Ciudad de México para convertir sus compromisos urbanos y ambientales en mejoras reales para sus habitantes

Del Mundial de futbol al Mundial de las ciudades: el reto climático de México

“Plata o plomo”: la amenaza con una bala que llevó a ‘La Secre’ ante la justicia en Veracruz

La mujer entregaba bolsas de regalo con una bala en su interior y un mensaje intimidatorio para exigir pagos de hasta 50 mil pesos iniciales y cuotas mensuales de 8 mil pesos

“Plata o plomo”: la amenaza con una bala que llevó a ‘La Secre’ ante la justicia en Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Plata o plomo”: la amenaza con una bala que llevó a ‘La Secre’ ante la justicia en Veracruz

“Plata o plomo”: la amenaza con una bala que llevó a ‘La Secre’ ante la justicia en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Hallan sin vida a estudiante de la Universidad de Guanajuato

“El Serafín” se queda en prisión: vinculan a proceso presunto integrante del Cártel de Sinaloa buscado por homicidio

Caen cinco presuntos integrantes de “La Birotiza”, brazo armado del Cártel de Los Reyes

Tras la muerte de 12 presos en Sinaloa, Harfuch confirma construcción de un nuevo penal

ENTRETENIMIENTO

Habrá proyección gratis de película del mundo del Señor de los Anillos en CDMX este fin de semana: dónde y a qué hora será

Habrá proyección gratis de película del mundo del Señor de los Anillos en CDMX este fin de semana: dónde y a qué hora será

Día de Muertos 2026: Catedral Metropolitana inicia recorridos nocturnos para descubrir sus secretos más profundos

Qué hacer este sábado 10 de octubre en CDMX: actividades gratis en el Zócalo y cartelera cultural

“Éramos parte de esa normalización”: Mariana Garza sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Chucky llega a la Casa del Terror de Lindavista en CDMX: la tradición que cambia de personaje cada Halloween y puedes visitar gratis

DEPORTES

Fans explotan contra Montse Saldívar por dejar de firmar autógrafos: “Ni Messi es tan mamón”

Fans explotan contra Montse Saldívar por dejar de firmar autógrafos: “Ni Messi es tan mamón”

Pimpinela Escarlata confiesa romance secreto con un luchador casado en La Granja VIP 2026: “Lo conquiste a mi manera”

México brilla en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas 2026 en Nayarit

Claudio Suárez cuenta cómo Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco terminaron a golpes antes de un partido clave para México en Francia 98

Tenista mexicana Renata Zarazúa denuncia amenazas de muerte tras su triunfo en China