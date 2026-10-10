Sheinbaum anuncia suspensión de actividades no esenciales por el huracán Simon: estas son las regiones afectadas

Huracán Simon. REUTERS/Christian Ruano

Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció la suspensión de actividades no esenciales hoy 10 de octubre a partir de las 16:00 horas debido al paso del huracán Simon categoría 4.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, informó que la trayectoria de este fenómeno meteorológico tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán.

PUBLICIDAD

Estados afectados por el huracán Simon

De acuerdo a la publicación de la mandataria mexicana, Simon afectará las poblaciones de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, regiones donde se suspenderán las actividades no esenciales este sábado.

Asimismo, Sheinbaum exhorto a permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios en las zonas de riesgo. “Atendamos las indicaciones de protección civil. Esta tarde, los vientos se intensificarán en Colima y Jalisco”.

Recordó que en la entidad de Guerrero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el 90.57% del servicio eléctrico en menos de 12 horas desde el inicio de las lluvias, siguiendo con la atención en zonas afectadas en Acapulco.

PUBLICIDAD