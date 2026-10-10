Comunidades en Puebla se oponen a perforación de pozo y acusan despojo de agua, Gobierno insiste en que mejorará el suministro

Comunidades en Xoxtla se niegan a la perforación de un pozo: denuncian despojo (@CNI_Mexico)

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El gobierno de Puebla anunció la perforación de un pozo en el municipio de San Miguel Xoxtla, argumentando una mejora en el suministro de agua para los vecinos de la zona, sin embargo, habitantes de la comunidad se han manifestado en contra al considerar que ello traería consigo el despojo de sus aguas.

La comunidad ha acusado que la obra busca trasladar su agua hacia la ciudad de Puebla y denuncia un intento de despojo ligado a proyectos inmobiliarios. En días recientes, durante la madrugada del 7 de octubre, se registró un operativo con decenas de granaderos que resguardaron la maquinaria con la que se busca perforar el pozo y que vecinos intentaron retirar.

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Por su parte, las autoridades del Estado han insistido en que el pozo abastecería de agua a las comunidades aledañas que se han visto afectadas por la escasez del líquido. Además, acusó que circula información errónea “difundida por actores ajenos a esta zona” que ha ocasionado que aumente la inconformidad ante el avance de las obras.

Comunidades denuncian despojo de agua por perforación de pozo

Las comunidades de Xoxtla denunciaron que la perforación del pozo profundo busca extraer agua del territorio para llevarla a la ciudad de Puebla, donde sería utilizada en proyectos de expansión urbana e inversiones privadas.

A través de un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena (CNI), los habitantes sostuvieron que la obra representa un despojo de un recurso que consideran parte de su patrimonio colectivo y del que cientos de comunidades dependen.

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Xoxtla, Puebla (@CNI_Mexico)

Los pobladores aseguran que la decisión de rechazar el pozo fue tomada en asamblea desde hace más de un año —desde que el gobierno del estado de Puebla lo anunció. Reclaman que las autoridades ignoran ese acuerdo comunitario al resguardar con policías la maquinaria de perforación e iniciar los trabajos en el Parque Pavigi, lugar donde se construiría el pozo.

Granaderos se enfrentan con vecinos de Xoxtla

Tras las manifestaciones de los vecinos de la zona para negarse a la perforación, el pasado 7 de octubre, decenas de granaderos llegaron a Xoxtla alrededor de las 3:30 de la madrugada “para proteger a la maquinaria de perforación de pozos con la que se pretende imponer el despojo de agua en la comunidad, tras el cierre de calles por parte de la policía, la comunidad se organizó para detener las obras y exigir el retiro inmediato y definitivo de la maquinaria y de los elementos policiacos”, se lee en el comunicado.

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Los habitantes se concentraron en la zona para impedir el avance de la obra y exigir la salida de policías y trabajadores. Durante la jornada rompieron el cerco instalado por los agentes, quienes habrían usado la fuerza para contener a los pobladores.

El operativo se extendió por más de 16 horas. Cerca de las 18:30 horas, los granaderos se retiraron junto con una parte de la maquinaria, luego de la movilización de habitantes de Xoxtla y comunidades solidarias de la región. Los pobladores permanecen atentos ante el retiro total del equipo de perforación.

La oposición de Xoxtla no surge con el operativo de este martes. La comunidad mantiene desde hace más de un año una decisión colectiva contra el pozo. En sus asambleas, los habitantes fijan una postura: “No a la perforación del pozo profundo en Xoxtla, no al despojo del agua”.

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(Captura de pantalla de un video publicado por ContraMáscaras)

Pobladores vinculan la obra con proyectos inmobiliarios en Puebla

Los habitantes señalan que el agua extraída del pozo sería llevada a la ciudad de Puebla. Relacionan el proyecto con procesos de gentrificación e inversiones privadas que, afirman, buscan ampliar el desarrollo urbano mediante el aprovechamiento de recursos de comunidades cercanas.

El señalamiento incluye a empresarios que tendrían interés en esos proyectos, entre ellos Carlos Slim. La comunidad defiende que el recurso debe permanecer bajo decisión de quienes habitan Xoxtla. “El agua es de los pueblos, no de las empresas ni del mal gobierno”, firmaron el comunicado los pobladores.

El retiro parcial de la maquinaria no cierra el conflicto. Los habitantes advierten que seguirán atentos hasta confirmar que todo el equipo utilizado para perforar salga de manera definitiva de la comunidad.

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Denuncian riesgo de nuevas detenciones contra defensores del agua

El pronunciamiento también alerta sobre investigaciones abiertas contra habitantes vinculados con la defensa del agua. Los pobladores consideran que las carpetas de investigación fueron fabricadas para criminalizar a quienes rechazan la perforación.

La llegada de los granaderos aumenta la preocupación por posibles arrestos. Las organizaciones que respaldan a Xoxtla responsabilizan a los tres niveles de gobierno por cualquier acto de violencia, despojo o persecución contra integrantes de la comunidad.

El Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio exigen el retiro definitivo de la maquinaria, el fin de los actos de despojo y el cierre de las investigaciones contra los defensores del agua.

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