México

Vicente Fox pide cárcel en Brooklyn para Rubén Rocha Moya junto a “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y Nicolás Maduro

El expresidente aseguró que el gobernador de Sinaloa con licencia debería estar preso en Brooklyn junto a integrantes del Cártel de Sinaloa; también criticó a Claudia Sheinbaum y llamó a la oposición a movilizarse rumbo a 2027

El expresidente de México, Vicente Fox, ofrece un discurso desde un pódium durante un evento político. En la escenografía de fondo se lee la frase «Historia del panismo». El video incluye textos sobrepuestos en pantalla y efectos de transición visual a lo largo de su intervención.
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El expresidente de México Vicente Fox Quesada arremetió contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y afirmó que debería estar encarcelado en Estados Unidos junto con Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y otros líderes criminales.

Durante su visita a Culiacán para participar en la presentación del libro Los locos de la democracia, de Eduardo Ortiz Hernández, el exmandatario cuestionó que Rocha Moya continúe fuera de prisión pese a los señalamientos formulados en su contra por autoridades estadounidenses.

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Fox planteó que el mandatario sinaloense debería encontrarse en una prisión de Brooklyn, Nueva York, junto con otros personajes relacionados con el crimen organizado. En su discurso también mencionó a Rafael Caro Quintero, los hermanos Carrillo Fuentes y al exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

“¿Por qué no han mandado al tal Moya Palencia y a Riquelme al calabozo de los blancos, allá en Brooklyn, Nueva York?”, cuestionó Fox, de acuerdo con declaraciones difundidas durante el evento.

El expresidente sostuvo que ahí deberían permanecer “por el resto de sus días” y lanzó críticas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, al que acusó de proteger a políticos señalados por presuntos vínculos con grupos criminales.

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Vicente Fox durante su visita a Sinaloa, donde criticó al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Vicente Fox durante su visita a Sinaloa, donde criticó al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Fox arremete contra Rocha y llama a sacar a Morena en 2027

El mensaje de Fox ocurrió en medio de un discurso político dirigido a la oposición rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego, entre otros cargos, la renovación de la Cámara de Diputados.

Acompañado por integrantes de la oposición en Sinaloa, entre ellos el presidente estatal del PRI, César Emiliano, y la senadora Paloma Sánchez, el expresidente llamó a los ciudadanos a movilizarse para evitar que Morena conserve la mayoría en San Lázaro.

Fox pidió llevar “el mensaje de la esperanza a todos los rincones” de Sinaloa y convocó a los asistentes a “salir a las calles”.

El exmandatario afirmó que el objetivo debe ser recuperar la democracia y la libertad y terminar, según sus palabras, con “este cáncer, con este mal gobierno”.

En otro momento del acto, una persona entre el público gritó “¡Al Peje también!”, en referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fox respondió: “Claro que sí”.

Rubén Rocha Moya - Sinaloa
El expresidente Vicente Fox pidió que Rubén Rocha Moya sea llevado ante la justicia en Estados Unidos. Foto: Facebook / Rubén Rocha Moya

El panista también recordó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificó como un “preso político”, aunque previamente se había informado que enfrentaría su proceso en libertad.

¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?

Las declaraciones de Fox ocurren meses después de que el nombre de Rubén Rocha Moya apareciera en una acusación presentada ante una corte federal de Estados Unidos.

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. De acuerdo con el expediente, los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Entre los señalados también aparecen funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Rocha Moya ha rechazado los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses.

Fox dijo que Rocha Moya debería estar detenido en EEUU con delincuentes como El Mayo Zambada. (Homeland Security)
Fox dijo que Rocha Moya debería estar detenido en EEUU con delincuentes como El Mayo Zambada. (Homeland Security)

Tras conocerse la acusación, el gobernador solicitó licencia el 1 de mayo. Posteriormente regresó al cargo el 21 de agosto, después de 112 días separado de sus funciones, pero al día siguiente presentó una nueva solicitud de licencia por tiempo indefinido, la cual fue aprobada por el Congreso de Sinaloa.

Durante su visita, Fox insistió en que Rocha Moya y otros funcionarios señalados deberían responder ante la justicia estadounidense y utilizó el caso como parte de su crítica al gobierno de Morena.

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