México

Exjefe de la DEA elogia a García Harfuch por captura de ‘El Tanque’, pero pide enviar a Rocha Moya a EEUU: “Sería un gran logro”

Maltz ha sostenido llamados similares desde agosto, cuando pidió una operación de “arresto y deportación” contra el gobernador de Sinaloa con licencia

Derek Maltz felicitó a Omar García Harfuch por la captura del presunto operador del CJNG y reiteró su llamado para que el gobernador de Sinaloa con licencia enfrente la justicia estadounidense. (CUARTOSCURO)
Derek Maltz felicitó a Omar García Harfuch por la captura del presunto operador del CJNG y reiteró su llamado para que el gobernador de Sinaloa con licencia enfrente la justicia estadounidense. (CUARTOSCURO)
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Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, felicitó este 7 de octubre a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la captura de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”.

Sin embargo, el exjefe de la DEA aprovechó el mismo mensaje en su cuenta de X para, una vez más, pedir que el gobierno de México envíe a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y a otros políticos a Estados Unidos para que enfrenten los cargos de los que se les acusa.

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“MÁS GRAN TRABAJO en México. Gracias Omar García Harfuch y a todo el valiente personal que participó en esta importante misión”, escribió Maltz. Después añadió: “Enviar a Rubén Rocha Moya, y a otros políticos corruptos acusados en Estados Unidos por apoyar a los CÁRTELES TERRORISTAS a Estados Unidos para enfrentar la justicia, sería un gran logro”.

(X/@derekmaltz_sr)
(X/@derekmaltz_sr)

Maltz acompañó el mensaje con una infografía. La superior muestra una fotografía de “El Tanque” siendo esposado y escoltado por elementos de la Guardia Nacional, la SSPC y la Marina en una pista aérea.

La inferior, generada con inteligencia artificial, simula la detención de Rocha Moya, esposado y custodiado por agentes identificados con chalecos de HSI, FBI y DEA frente a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Entre ambas secciones aparecen dos flechas rojas con la palabra “Next?” (“¿Siguiente?“).

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(X/@derekmaltz_sr)
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Maltz ha repetido el mismo llamado contra Rocha Moya

La publicación del 7 de octubre no es un hecho aislado. El 22 de agosto, Derek Maltz pidió directamente a García Harfuch coordinar “otra operación de arresto y deportación de alto nivel a Estados Unidos” para que Rocha Moya “rinda cuentas ante la justicia”. Ese mismo día, el gobernador había solicitado una segunda licencia al Congreso de Sinaloa, apenas 32 horas después de reincorporarse al cargo tras 112 días de ausencia.

El 28 y 29 de agosto, Maltz compartió una animación y una imagen generadas con inteligencia artificial que mostraban a Rocha Moya “diciendo” en inglés que pronto se vería en Estados Unidos, en referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence.

En un mensaje en X, Derek Maltz solicita que el gobernador con licencia de Sinaloa sea enviado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
En un mensaje en X, Derek Maltz solicita que el gobernador con licencia de Sinaloa sea enviado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El 7 de septiembre, insistió públicamente en que México “haga lo correcto” y permita que el gobernador sea juzgado bajo las leyes estadounidenses.

El exfuncionario también ha pedido, en publicaciones de julio y septiembre, que México se integre a la Coalición Anticárteles de las Américas y solicite inteligencia, vigilancia y logística militar de Estados Unidos contra los cárteles.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de forma reiterada cualquier intervención militar unilateral bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

El 20 de septiembre, durante el evento “Honestidad y Resultados” en Baja California Sur, Sheinbaum afirmó: “México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”.

Sobre Rocha Moya y otros funcionarios señalados por Estados Unidos de tener presuntos nexos con el narco, la mandataria mexicana ha insistido en que no se les han enviado pruebas que así lo demuestren.

WSJ revela supuesta tensión entre Sheinbaum y García Harfuch por sanciones del Tesoro

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario García Harfuch durante una conferencia. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo/File Photo
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario García Harfuch durante una conferencia. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo/File Photo

La publicación de Maltz ocurre en medio de otra tensión reportada entre el gobierno mexicano y Estados Unidos, según The Wall Street Journal.

El Departamento del Tesoro sancionó la semana pasada a 21 personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Torres, expareja de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila, señalado como operador de una red que habría permitido al cártel actuar con impunidad en Tijuana y Mexicali a cambio de pagos mensuales.

Según el diario, en una reunión ocurrida la semana pasada en Palacio Nacional, Sheinbaum habría reprochado a sus colaboradores —entre ellos García Harfuch— dar por hecho que Estados Unidos contaba con pruebas sólidas contra esos exfuncionarios, y habría calificado las sanciones como parte de un esfuerzo por desestabilizar a su gobierno. Al final, la mandataria autorizó el bloqueo de las cuentas para no tensar la relación bilateral.

El episodio se suma al desacuerdo de México con Estados Unidos por el caso de Rocha Moya. El mismo diario recuerda que Sheinbaum ha rechazado la solicitud de extradición del exgobernador de Sinaloa y ha cuestionado públicamente la falta de pruebas aportadas por Washington en ese expediente.

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