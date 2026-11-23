En la apertura del día, el euro se cotiza en 21,05 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,32% respecto al precio de cierre previo de 20,98 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, los euros experimentaron un avance del 3,33%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en 2,11%.
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El euro presenta una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos cuatro días, reflejando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 14,93%, muy por encima de la volatilidad de referencia del 7,07%, lo que sugiere una situación de inestabilidad en el mercado cambiario.
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