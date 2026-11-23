La representación asiática respondió a una publicación de la sede diplomática estadounidense sobre insumos químicos y solicitó reforzar la cooperación bilateral con México, según un mensaje difundido en X

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La Embajada de Estados Unidos en México publicó en su cuenta de X un mensaje sobre la ruta de los precursores del fentanilo de China a México, y la Embajada de China en México respondió en esa misma red social durante el fin de semana.

El mensaje estadounidense, titulado “De China a México: la ruta de los precursores del fentanilo”, retomó una investigación de Bloomberg Businessweek difundida por El Financiero. De acuerdo con la publicación, una empresa china ofrecía precursores para fabricar fentanilo con la promesa de “entrega 100% segura a México”.

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¿Qué publicó la Embajada de Estados Unidos?

@USEmbassyMEX

En el texto, la representación diplomática indicó que una operación encubierta de la DEA derivó en la detención de dos empleados de la compañía, quienes posteriormente fueron condenados en Estados Unidos. También señaló que el reportaje documenta el suministro de químicos desde China a organizaciones criminales mexicanas.

¿Qué respondió la Embajada de China en México?

@EmbChinaMex

En su mensaje, la sede diplomática china sostuvo que la embajada estadounidense compartió, en días de descanso, un artículo de medios publicado ocho días antes. Entre los puntos planteados, se encuentran los siguientes:

Que el trabajo diplomático implica respetar la soberanía y las preocupaciones del país receptor, además de fomentar la cooperación bilateral y multilateral.

Que, para abordar el problema del fentanilo en Estados Unidos, la postura adecuada es asumir sus propios fallos internos y aplicar políticas viables de gobernanza.

Que Estados Unidos debe apreciar la ayuda humanitaria que recibe de países como China y México y fortalecer la cooperación vigente, en lugar de atribuir responsabilidades a terceros.

Que buscar soluciones externas para problemas internos, a su juicio, no resulta útil.

Una recomendación final a la embajada estadounidense de “tomarse un café y descansar”, seguida de un saludo por el fin de semana.

¿Qué dice el reportaje de Bloomberg Businessweek?

De acuerdo con el reportaje, Yiyi Chen y Qingzhou Wang, empleados de la empresa Hubei Amarvel Biotech, con sede en Wuhan, China, fueron detenidos el 8 de junio de 2023 en Fiyi, a partir de una notificación roja de Interpol. Habían viajado para reunirse con un cliente que, en realidad, era una fuente confidencial de la DEA y que planteaba comprar tres toneladas de precursores químicos.

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Ambos se declararon inocentes y su juicio comenzó el 15 de enero de 2025 en Manhattan. El juez Paul Gardephe sentenció a Wang a 25 años de prisión y a Chen a 15 años, según el medio. Las fechas previstas de liberación son 2035 y 2044, respectivamente.

El texto también describe que los sitios web de Amarvel presentaban uno de los compuestos como intermediario en la preparación de derivados del fentanilo, e incluían capturas del seguimiento de un envío a Culiacán, Sinaloa. Según la publicación, la compañía advertía que utilizaría nombres comunes en los documentos de importación, como aceite de motor, pegamento o pintura.

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Antecedentes: la designación de 2019 y la postura de China

Una infografía detalla el cruce diplomático entre Estados Unidos y China sobre el tráfico de precursores de fentanilo hacia México y los procesos judiciales derivados del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reportaje ubica un punto de inflexión en 2019, cuando China designó todas las variantes del fentanilo como sustancias controladas tras una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping a finales de 2018. Sin embargo, esa medida no bloqueó la venta de la mayoría de los precursores, que podían combinarse para producir opioides.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China sostiene que ha actuado con la mayor buena voluntad y que endureció sus regulaciones, incluida la restricción de exportaciones de ciertos compuestos. Aun así, según el analista John Wojcik, de TRM Labs, el modelo operativo sigue siendo fundamentalmente el mismo.

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En cuanto a las cifras, las muertes por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos cayeron a menos de 40 mil en 2025, alrededor de la mitad del récord de 2022. El reportaje precisa que no está claro si las acciones contra la exportación de precursores contribuyeron a esa baja.

Un intercambio que ya había tenido episodios previos

El cruce diplomático entre Estados Unidos y China por el origen del fentanilo. @EmbChinaMex / @USEmbassyMEX

El 17 de noviembre, la Embajada de China en México acusó a la sede estadounidense de difamarla y sostuvo que la crisis del fentanilo en Estados Unidos no fue causada ni por China ni por México.

Ese mensaje respondía a una publicación de la Embajada de Estados Unidos en la que se afirmaba que el fentanilo no empieza en México y que sus ingredientes vienen principalmente de China. La representación china agregó que China y México mantienen un grupo de trabajo sobre precursores químicos y que han desarrollado cooperación.

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Un cruce similar se registró en febrero de 2025, cuando la sede china publicó una “Declaración Solemne” sobre las retóricas estadounidenses respecto a los precursores del fentanilo.

Fuentes y atribución

Cabe precisar que las posturas descritas corresponden a mensajes difundidos en X por ambas representaciones diplomáticas. Los datos sobre el caso de Chen y Wang provienen del reportaje de Bloomberg Businessweek, basado según ese medio en documentos judiciales y entrevistas.