México

Manzanas acarameladas con chocolate negro: el dulce clásico de octubre

Una manzana crujiente, una capa brillante de caramelo y el amargor del chocolate negro convierten este dulce en una de las mejores recetas para octubre

Tres manzanas acarameladas con chocolate y frutos secos sobre una mesa de madera con pequeñas calabazas, velas encendidas y hojas secas.
Las manzanas acarameladas con chocolate negro son el dulce perfecto para octubre: combinan fruta crujiente, caramelo brillante y una cobertura intensa que puedes preparar en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las manzanas acarameladas forman parte del repertorio de dulces que se disfrutan en ferias, mercados y celebraciones familiares.

La biblioteca de recetas mexicanas las menciona entre las preparaciones dulces de la Ciudad de México, junto con frutas cubiertas, dulces cristalizados y nieves de sabores tradicionales.

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Esta versión combina la acidez de la manzana verde con caramelo suave, chocolate negro y frutos secos. Es una alternativa sencilla para Halloween, una merienda de otoño o una mesa de postres para compartir.

Receta de Manzanas acarameladas con chocolate negro

Las manzanas acarameladas con chocolate negro son piezas enteras de fruta cubiertas con una capa de caramelo y una segunda cobertura de chocolate fundido. El resultado ofrece varias texturas: la manzana firme, el caramelo suave y el chocolate que se endurece al enfriarse.

La clave está en secar muy bien las manzanas y respetar los tiempos de reposo entre cada cobertura. Si la fruta conserva humedad, el caramelo puede resbalar. Si el caramelo aún está caliente, el chocolate puede derretirse o mezclarse con la primera capa.

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Tiempo de preparación

Tiempo activo: 25 minutos

Tiempo de cocción y fundido: 10 minutos

Tiempo de reposo: 35 minutos

Tiempo total: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

  • 12 manzanas verdes firmes, de preferencia Granny Smith
  • 450 g de caramelo blando o caramelos de leche
  • 550 g de chocolate negro, picado
  • 1 taza de nueces, cacahuates o pecanas, picados
  • 12 palitos de madera para brocheta o paleta
  • 1 hoja de papel encerado o papel para hornear

También puedes añadir 1 cucharadita de aceite de coco al chocolate si deseas una cobertura más fluida. Este ingrediente es opcional y no cambia la estructura principal de la receta.

Manzanas rojas y verdes con palillos, cuencos con caramelo y frutos secos, sartén con chocolate y calabazas pequeñas sobre una mesa de madera.
Esta versión combina la acidez de la manzana verde con caramelo suave, chocolate negro y frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Manzanas acarameladas con chocolate negro, paso a paso

  1. Lava las manzanas con agua fría para retirar cualquier residuo de cera o suciedad. Sécalas con una toalla limpia y deja que reposen unos minutos hasta que no tengan humedad visible.
  2. Retira los tallos e inserta 1 palito de madera en el centro de cada manzana. Presiona con firmeza para que el palito quede estable.
  3. Coloca el caramelo blando en una cacerola de fondo grueso. Caliéntalo a fuego bajo hasta que comience a derretirse.
  4. Remueve el caramelo lentamente y evita el fuego alto. Si la temperatura sube demasiado, el caramelo puede endurecerse, quemarse o adquirir un sabor amargo.
  5. Cuando el caramelo tenga una textura lisa, inclina ligeramente la cacerola. Sumerge cada manzana y gírala hasta cubrirla de manera uniforme.
  6. Deja escurrir el exceso de caramelo durante unos segundos. Coloca cada pieza sobre el papel encerado, con el palito hacia arriba.
  7. Deja reposar las manzanas durante 20 a 30 minutos, hasta que la capa de caramelo esté firme al tacto.
  8. Mientras el caramelo se endurece, coloca el chocolate negro picado en un recipiente resistente al calor. Derrítelo a baño María o en el microondas.
  9. Si utilizas microondas, calienta el chocolate en intervalos de 20 segundos. Remueve después de cada intervalo para distribuir el calor.
  10. No cubras las manzanas hasta que el caramelo esté firme. Esta espera permite que las capas permanezcan separadas y evita que la cobertura se desprenda.
  11. Sumerge cada manzana en el chocolate negro. Puedes cubrirla por completo o dejar una franja de caramelo visible.
  12. Sostén la manzana sobre el recipiente durante 10 a 15 segundos para retirar el exceso de chocolate.
  13. Añade los frutos secos mientras el chocolate todavía esté húmedo. Gira la manzana sobre las nueces, cacahuates o pecanas para que se adhieran a la superficie.
  14. Coloca nuevamente las manzanas sobre el papel encerado. Déjalas reposar durante 10 a 15 minutos, hasta que el chocolate se endurezca.
  15. Si quieres una presentación más decorativa, derrite una pequeña cantidad adicional de chocolate y forma líneas finas sobre cada manzana con una cuchara o una manga pastelera.
  16. Sirve las manzanas el mismo día. Para comerlas con mayor facilidad, corta cada pieza en gajos justo antes de servir.
Una mano baña una manzana en caramelo en una cacerola, rodeada de cuencos con frutos secos, chocolate y calabazas sobre madera.
La clave está en secar muy bien las manzanas y respetar los tiempos de reposo entre cada cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 porciones. Cada porción corresponde a 1 manzana acaramelada con chocolate negro.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por pieza:

Calorías: 430 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 22 g

Carbohidratos: 59 g

Azúcares: 49 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Manzanas cubiertas de chocolate y frutos secos con palitos de madera sobre una bandeja negra, rodeadas de calabazas pequeñas y hojas secas.
Esta receta rinde 12 porciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conserva las manzanas en un recipiente hermético, separadas con hojas de papel encerado para evitar que se peguen entre sí.

A temperatura ambiente: 1 día

En refrigeración: hasta 3 días

En congelación: no se recomienda

El refrigerador puede opacar un poco el chocolate y modificar la textura del caramelo.

Antes de servir, deja las manzanas fuera del refrigerador durante 10 minutos. Evita colocarlas cerca de fuentes de calor, porque el caramelo puede ablandarse.

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