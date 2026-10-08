El Búho Pineda: la vez que Abismo Negro aplicó un brutal martinete que mandó a uno de los Gemelos Brenan al hospital

La muerte del réferi en Hidalgo volvió a poner bajo la lupa el peligroso movimiento que en 1998 protagonizó uno de los episodios más dramáticos de AAA con Abismo Negro y los Gemelos Brenan.

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La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, luego de recibir un presunto martinete por parte de El Hijo de Fishman durante una función en Hidalgo, volvió a poner bajo los reflectores una de las maniobras más peligrosas y polémicas de la lucha libre. El caso recuerda inevitablemente uno de los episodios más dramáticos protagonizados por Abismo Negro, quien en 1998 aplicó este movimiento a uno de los Gemelos Brenan durante una función de AAA que terminó con un luchador en estado crítico y conmocionó al público mexicano.

El episodio ocurrió durante Rey de Reyes 1998, cuando la lucha libre de AAA atravesaba uno de sus momentos de mayor exposición mediática. En aquella época, los hermanos Jorge y Antonio Brenan gozaban de gran popularidad gracias a su participación en el programa de televisión Duro y Directo, donde se habían convertido en figuras reconocidas de la farándula mexicana.

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(Ilustración: Jesús Beltrán)

La rivalidad comenzó antes de la función, cuando Pentagón y Abismo Negro acudieron al programa para promocionar el evento. El encuentro entre los luchadores y los conductores fue subiendo de tono hasta convertirse en una confrontación que posteriormente llegó al cuadrilátero.

Los Gemelos Brenan entraron a una jaula contra Abismo Negro y Pentagón

(Captura de pantalla)

El escenario elegido para resolver la rivalidad fue el Toreo de Cuatro Caminos, recinto histórico de la lucha libre mexicana. La noche del 1 de marzo de 1998, el inmueble recibió una función que tenía como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre los Gemelos Brenan y dos de los rudos más importantes de AAA en aquel momento: Abismo Negro y Pentagón.

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Jorge y Antonio aparecieron acompañados por la astróloga Amira, mientras entre el público se encontraban numerosas personalidades del espectáculo. La rivalidad televisiva había conseguido trasladarse al mundo de la lucha libre y la expectativa era enorme.

La batalla dentro de la jaula rápidamente se transformó en una contienda violenta. Los golpes y las trampas fueron aumentando conforme avanzaban los minutos, hasta que ocurrió el momento que cambiaría por completo el desarrollo de la función.

(Captura de pantalla)

Durante la lucha, Antonio Brenan golpeó accidentalmente a su propio hermano con una silla. La confusión dejó expuesto a Jorge y Abismo Negro aprovechó la oportunidad para tomarlo y ejecutar un martinete, una maniobra que en aquel entonces ya era considerada extremadamente peligrosa.

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El impacto provocó que Jorge quedara gravemente afectado y tuviera que recibir atención médica. La escena generó preocupación entre los asistentes, pues el luchador habría presentado convulsiones mientras era auxiliado.

Las imágenes del momento provocaron una fuerte reacción entre los aficionados. Antonio Brenan salió llorando del lugar, mientras la preocupación aumentaba ante el estado de su hermano, quien fue trasladado a un hospital.

Abismo Negro se convirtió en protagonista de la prensa

(Captura de pantalla)

Después de aquella noche, el estado de salud de Jorge Brenan generó enorme interés entre los medios de comunicación. Días después, los hermanos lograron salir del hospital, pero el episodio quedó registrado como uno de los momentos más recordados de la etapa de mayor exposición mediática de Abismo Negro.

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El luchador, quien posteriormente sería identificado como “El Rey del Martinete”, encontró en aquella maniobra una de las características más reconocibles de su personaje. El episodio frente a los Gemelos Brenan contribuyó además a que su nombre trascendiera las páginas especializadas y llegara con fuerza a la prensa de espectáculos.

Ahora, más de dos décadas después, el martinete vuelve a generar conmoción tras la muerte de El Búho durante una función en Hidalgo. En aquel caso, las autoridades investigan lo sucedido y El Hijo de Fishman permanece sujeto al proceso correspondiente.

Dos épocas distintas y dos historias completamente diferentes, pero un mismo movimiento vuelve a aparecer en el centro de la conversación: el martinete, una maniobra que forma parte de la historia de la lucha libre mexicana y que, por su peligrosidad, ha dejado algunos de los episodios más dramáticos sobre un cuadrilátero.

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