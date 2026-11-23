(Presidencia)

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El Gabinete de Seguridad federal visitará la ciudad de Culiacán, Sinaloa, este martes 24 de noviembre para analizar la situación de violencia en el estado luego de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó durante la conferencia de prensa matutina de este lunes que fue por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que las corporaciones de seguridad federal se trasladarán a Culiacán tanto para sostener una reunión en la materia con la gobernadora, Graciela Domínguez Nava, y los equipos que se mantiene desplegados en la entidad.

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Además, explicó que durante su visita llevarán a cabo la primera entrega de patrullas a las corporaciones estatal y municipales de Culiacán y Mazatlán para fortalecer la seguridad tras el aumento de la violencia en los últimos meses, especialmente en la zona turística.

Elementos armados y equipados con indumentaria táctica escoltan a individuos detenidos durante un operativo nocturno. Los custodios suben a las personas por la rampa de acceso hacia el interior de una aeronave de transporte militar, donde toman asiento bajo resguardo de los agentes. Video: Defensa

Y es que, semanas antes, García Harfuch y el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), anunciaron un reforzamiento de las policías estatal y municipales de ambas ciudades sinaloenses con la entrega de equipos especializados para mantener la seguridad.

Es así que Harfuch explicó que en los próximos días comenzará la entrega de más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas para la Policía Estatal, Policía Municipal de Culiacán y de Mazatlán. El reforzamiento contempla lo siguiente:

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30 unidades para la Policía Estatal

30 patrullas para la Policía Municipal de Culiacán y 30 para la de Mazatlán

A mediados de diciembre serán otorgadas 14 camionetas tácticas blindadas (Black Mamba): 6 para la Policía Estatal, 4 para la de Culiacán, y 4 para la de Mazatlán

Foto: Presidencia

10 camionetas blindadas: 4 para la Policía Estatal y cuatro para cada policía municipal

Cada corporación recibirá una unidad Águila equipada con drones de vigilancia, que serán tres en total.

El titular de la SSPC también anunció que, por instrucciones de la presidenta, serán instalados 240 puntos de monitoreo en las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango, en los que también se colocarán 720 cámaras y 30 detectores de placas.

Dichos puntos serán operados por el Centro de Monitoreo Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a partir de mediados del mes de diciembre, a los cuales tendrá acceso la Guardia Nacional (GN), la Defensa y la Secretaría de Marina (Semar).

Foto: SSPC

El funcionario dijo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa con el objetivo de fortalecer las investigaciones.

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Finalmente, aseguró que de manera constante el Gabinete de Seguridad continuará visitando Sinaloa para supervisar las operaciones y evaluar los resultados en materia de seguridad con las autoridades estatales y municipales.

La visita del Gabinete de Seguridad a Sinaloa se realizará cuatro días después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave que cuenta con órdenes de aprehensión en México por delincuencia organizada y contra la salud.

Además, mantiene una orden de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, luego de que fue acusado de seis cargos en el Distrito de Columbia en años pasados.

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La captura de “El Chapo Isidro” desató enfrentamientos entre elementos de la Defensa y sicarios de su grupo criminal, así como narcobloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Vehículos incendiados bloquean la carretera federal mexicana 15 tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", en Guasave, estado de Sinaloa, durante un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México y agencias de inteligencia de Estados Unidos, en Culiacán, México, el 21 de noviembre de 2026. REUTERS/Jose Betanzos

El estado de Sinaloa también mantiene una ola de violencia desde septiembre de 2024, fecha en la que comenzó una disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal.

“El Mayo” acusó que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán y su ahijado, quien lo habría engañado para reunirse con actores políticos con el objetivo de solucionar problemas entre ellos, pero en realidad se trató de una emboscada. El líder criminal dijo que en el mismo sitio, una finca ubicada en Culiacán, fue asesinado Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

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