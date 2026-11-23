La Secretaría de Economía informó que Marcelo Ebrard y Wang Wentao sostuvieron una reunión en Pekín, donde revisaron prioridades bilaterales, aunque no divulgaron integrantes, calendario ni metas específicas del mecanismo previsto. (Greg Baker/Pool Photo vía AP)

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México y China acordaron este lunes crear un grupo de trabajo enfocado en las prioridades económicas bilaterales, de acuerdo con la Secretaría de Economía mexicana, citada por Reuters. El objetivo es analizar formas de impulsar las exportaciones mexicanas hacia el mercado chino.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su homólogo chino, Wang Wentao, en Pekín.

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¿Qué acordaron México y China?

La dependencia federal señala que el país asiático prevé vender este año más de 130 mil millones de dólares al mercado nacional, mientras los envíos mexicanos rondan 10 mil millones de dólares. REUTERS/Raquel Cunha

Según el ministerio, los dos funcionarios revisarán mecanismos para ampliar las ventas de productos mexicanos a China. En la información difundida hasta ahora no se precisan los integrantes del grupo, su calendario de trabajo ni las metas específicas.

Puntos principales del encuentro, de acuerdo con el reporte:

Creación de un grupo de trabajo bilateral sobre prioridades económicas.

Análisis de opciones para aumentar las exportaciones de México a China .

Planteamiento mexicano sobre el desequilibrio comercial entre ambos países.

Solicitud para acelerar protocolos sanitarios pendientes.

El desequilibrio comercial, en cifras

El titular de la dependencia solicitó en Pekín acelerar los trámites pendientes para carne, aguacate, limas, sorgo y mariscos procesados, algunos detenidos desde hace cerca de una década en ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las conversaciones, Ebrard destacó una brecha persistente en el intercambio. Según el ministerio, China prevé exportar este año más de 130 mil millones de dólares en bienes a México, mientras que los envíos mexicanos al país asiático rondan los 10 mil millones de dólares.

El tema no es nuevo. Un análisis de Expansión señala que el déficit comercial de México con China cerró 2025 en cerca de 123,000 millones de dólares, el mayor saldo negativo anual.

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La petición sobre protocolos sanitarios

El canciller mexicano solicitó a las autoridades de Beijing agilizar acuerdos técnicos sanitarios que, en algunos casos, llevan casi diez años sin resolverse y bloquean el acceso de productos agropecuarios al mercado chino.(Revista Chacra)

Ebrard pidió a Pekín agilizar los protocolos sanitarios necesarios para que México exporte productos agrícolas y alimentarios. De acuerdo con el ministerio, algunos de esos trámites llevan cerca de una década estancados.

Los productos mencionados fueron:

Carne de res

Carne de cerdo

Aguacates

Limas

Sorgo

Mariscos procesados

Estos protocolos son los acuerdos técnicos entre autoridades de ambos países que fijan los requisitos para que un producto ingrese a un mercado. Sin ellos, la exportación no puede realizarse.

Antecedente: la reunión Sheinbaum-Xi en APEC

Mientras los nuevos gravámenes de hasta 50% sobre importaciones chinas buscan proteger la industria nacional, el gobierno de Sheinbaum impulsa acuerdos para elevar sus exportaciones al mercado asiático. (Gobierno de México)

El encuentro en Pekín se produjo después de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente chino Xi Jinping. Ese diálogo se realizó el 17 de noviembre en Shenzhen, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del APEC, según la Cancillería china.

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En esa cita, Sheinbaum expresó su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones, y planteó avanzar hacia una relación económica más equilibrada, de acuerdo con medios mexicanos. Antes del viaje, la mandataria había señalado que el comercio no sería el asunto central de la reunión y que el acercamiento con China no afectaría las negociaciones con Washington.

Sheinbaum también aclaró que, por el momento, México no contempla un acuerdo de libre comercio con China, sino mecanismos de colaboración.

Contexto: aranceles y revisión del T-MEC

El anuncio ocurre en un entorno de ajustes en la política comercial mexicana. Desde el 1 de enero de 2026, entró en vigor un aumento de aranceles a 1,463 fracciones arancelarias de países sin tratado de libre comercio con México, entre ellos China, según El País. Medios mexicanos han reportado que esos gravámenes llegan hasta 50% en algunos productos chinos.

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Ebrard ha defendido esas medidas. Según medios nacionales, afirmó que buscan equilibrar las condiciones de competencia para la industria nacional.

China, por su parte, es el segundo socio comercial de México, de acuerdo con un reporte de Banorte.

Qué sigue

Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha detallado públicamente cuándo se instalará el grupo de trabajo ni qué resultados concretos espera en materia de exportaciones. La Secretaría de Economía y las autoridades chinas podrían precisar esos puntos en los próximos días.