Ejercicios que ayudan a aliviar el dolor y prevenir lesiones en el cuello por el uso del celular

Una mujer se toca el cuello con dolor mientras mira su teléfono móvil, evidenciando los efectos de la mala postura y el uso prolongado de dispositivos en la salud cervical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mirar el celular durante horas, con la cabeza inclinada hacia la pantalla, puede generar tensión en el cuello, los hombros y la parte alta de la espalda.

La molestia suele aparecer como rigidez, dolor al girar la cabeza o cansancio muscular.

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Pausas frecuentes, ajustes en la postura y ejercicios suaves de movilidad y fortalecimiento pueden ayudar a reducir la sobrecarga y prevenir que el dolor se vuelva recurrente.

Es por eso que aquí te contamos sobre cuáles son las principales lesiones que puede dejar el hábito de mirar el celular en exceso así como una rutina de ejercicios y estiramientos para disminuir el dolor y prevenir un daño mayor.

Una joven muestra gestos de dolor muscular en el cuello mientras usa su teléfono móvil, reflejando el impacto del tecnoestrés en la salud postural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales lesiones que puede causar el uso excesivo del celular en el cuello

El uso prolongado del celular, sobre todo con la cabeza inclinada hacia adelante, no suele causar una lesión grave por sí solo, pero puede sobrecargar músculos, tendones y articulaciones del cuello.

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El riesgo aumenta si mantienes la misma postura durante horas, sin descansos.

Contractura o distensión muscular cervical: tensión y dolor en nuca, trapecios y hombros. Puede sentirse como rigidez, cansancio muscular o dificultad para girar la cabeza.

Cervicalgia mecánica: dolor asociado con postura mantenida, poca movilidad y carga repetida. A veces se conoce de forma informal como text neck o “cuello de texto”, pero no es un diagnóstico médico único.

Limitación de movilidad: el cuello puede perder temporalmente rango de movimiento; por ejemplo, cuesta voltear al manejar o inclinar la cabeza hacia un lado.

Dolor de cabeza tensional o cervicogénico: la tensión en músculos del cuello y parte alta de la espalda puede acompañarse de dolor que inicia en la nuca y se extiende hacia la cabeza.

Postura de cabeza adelantada y hombros encorvados: no es una lesión en sí misma, pero puede mantener la sobrecarga en cuello, hombros y espalda alta.

Irritación de una raíz nerviosa cervical: es menos frecuente y no debe atribuirse automáticamente al celular. Puede manifestarse con dolor que baja al hombro o brazo, hormigueo, entumecimiento o debilidad. Requiere valoración clínica para descartar otras causas.

El uso del celular puede agravar molestias previas, como desgaste cervical, hernias de disco o compresión nerviosa, pero no conviene asumir que estas condiciones provienen únicamente de la pantalla.

Una persona con mala postura al usar el celular experimenta dolor en cuello, hombros, espalda alta y manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina breve para el cuello si usas mucho el celular

Si sientes dolor o quieres prevenir lesiones en el cuello por usar mucho tiempo el celular, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido recomienda la siguiente rutina de ejercicios.

Haz los movimientos sin forzar y sin provocar dolor agudo. Puedes realizarlos una o dos veces al día, además de pausas durante el uso del celular.

Retracción de mentón: Este ejercicio ayuda a contrarrestar la cabeza adelantada que suele aparecer al mirar la pantalla hacia abajo. Siéntate derecho y mira al frente.

Lleva la cabeza suavemente hacia atrás, como si hicieras una “papada”, sin bajar la mirada.

Mantén 3 a 5 segundos.

Haz 5 a 10 repeticiones. Rotación cervical: No muevas el tronco ni intentes llegar más lejos con un jalón. Mantén hombros relajados.

Gira la cabeza despacio hacia la derecha, hasta donde resulte cómodo.

Sostén 3 a 5 segundos y vuelve al centro.

Repite hacia la izquierda.

Haz 5 a 10 repeticiones por lado. Inclinación lateral: Debe sentirse un estiramiento leve en el lado contrario del cuello, no dolor punzante. Mira al frente.

Acerca una oreja al hombro del mismo lado, sin levantar el hombro.

Mantén 3 a 5 segundos.

Cambia de lado.

Haz 5 repeticiones por lado. Apertura de pecho y activación de omóplatos: El cuello suele cargar tensión cuando los hombros permanecen adelantados durante mucho tiempo. Siéntate o párate erguido.

Lleva los hombros hacia atrás y abajo, como si quisieras juntar los omóplatos.

Mantén 3 a 5 segundos.

Haz 10 repeticiones. Flexión suave: Hazlo con suavidad; evita círculos completos y rápidos de cuello si te causan mareo o molestia. Con la espalda recta, lleva lentamente la barbilla hacia el pecho.

Mantén 3 a 5 segundos y regresa al centro.

Repite 5 veces.

Una infografía de Infobae detalla una rutina de ejercicios de movilidad cervical para aliviar la tensión y contrarrestar la cabeza adelantada por el uso del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma correcta de mirar tu celular para prevenir la sobrecarga en la zona

Sube el celular lo más cerca posible de la altura de los ojos, en vez de bajar la cabeza hacia la pantalla.

Descansa de la misma postura cada 20 a 30 minutos : cambia de posición, camina un poco o realiza dos o tres movimientos de cuello.

Mantén los hombros relajados y evita sacar la barbilla hacia adelante.

Alterna manos al sostener el celular o apóyalo en una mesa o soporte.

Si trabajas también frente a computadora, coloca la pantalla al frente y evita torcer el cuello.

Cuándo buscar atención médica

Consulta a un médico o fisioterapeuta si el dolor dura más de unas semanas, empeora, aparece después de una caída o accidente, o se acompaña de:

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Hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza en brazos o manos.

Dolor que baja por un brazo.

Mareo intenso, problemas de equilibrio o coordinación.

Fiebre, dolor de cabeza intenso o rigidez marcada.

Cambios para caminar o controlar esfínteres.

Levantar el celular hacia la altura de los ojos, alternar posiciones y hacer pausas breves cada 20 a 30 minutos ayuda a reducir la carga estática en el cuello.