Maribel Guardia solicita a la Fiscalía de la CDMX rastrear el presunto video del cuerpo de Julián Figueroa. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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La actriz Maribel Guardia solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar la presunta existencia de un video del cuerpo sin vida de su hijo Julián Figueroa, dentro de una carpeta ministerial que acumula más de 20 procedimientos legales.

El equipo legal de la cantante busca que el Ministerio Público cite a declarar en calidad de testigo al reportero Gabriel Cuevas.

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El comunicador afirmó haber presenciado el material audiovisual en abril de 2023, cuando personas no identificadas intentaron comercializarlo al exterior de la agencia funeraria donde preparaban los restos del artista.

La indagatoria penal iniciada contra Imelda Tuñón comprende presuntos delitos contra la salud y homicidio por el suministro de fármacos controlados previo al fallecimiento del cantante.

Las disputas en tribunales capitalinos incluyen demandas civiles que superan los 3 millones de pesos y controversias por la custodia del menor José Julián.

La actriz califica la presunta grabación como una pesadilla familiar

Maribel Guardia compareció ante medios de comunicación para fijar su postura sobre la posible existencia de las imágenes tomadas en la funeraria. La conductora aseguró que el temor a una filtración existió desde las primeras horas posteriores al deceso de su único hijo.

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“Muy, muy, muy feo, pero no quisiera hablar de eso. Pero es que sí, es la peor de mis pesadillas. De todas las mamás, que le hayan hecho un video a tu hijo. Yo siempre tuve, cuando pasó eso pensé: Dios mío, es que a todos les hacen videos”, declaró la cantante.

La actriz costarricense detalló la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a empleados de servicios periciales o funerarios que vulneran la privacidad de los cuerpos. Su reclamo apuntó a la recurrencia de estas prácticas en el medio artístico.

“A todos los artistas que he visto yo que han pasado, sobre todo cuando les hacen las pruebas. Sí, los graban desnudos y hay unos videos devastadores que creo que es la pesadilla más grande para una mamá”, añadió Maribel Guardia.

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El fallecimiento de Julián Figueroa a los 27 años detonó carpetas de investigación penal en la capital mexicana, donde peritos ministeriales revisan las circunstancias previas a su deceso. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El citatorio ministerial busca verificar la autenticidad del material

La defensa de la actriz descartó emprender acciones legales en contra del periodista de espectáculos. La comparecencia ante el Ministerio Público pretende que el comunicador aporte los datos necesarios para identificar a quienes ofrecieron la grabación.

“Bueno, lo va a hacer la Fiscalía y no es nada contra el reportero, pero pues es para ver si de verdad existe este video”, explicó Maribel Guardia respecto a las diligencias ministeriales programadas en la capital del país.

Por su parte, el abogado Alonso Beceiro solicitó formalmente que el testimonio ministerial ayude a rastrear los dispositivos donde se almacenaron los archivos.

La defensa legal sostiene que cualquier elemento visual del cuerpo inerte debe ser analizado por peritos forenses.

Marco Chacón y el abogado Alonso Beceiro solicitan al Ministerio Público capitalino rastrear el archivo digital para integrarlo a la indagatoria o fincar cargos penales por la captación ilícita de imágenes. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia

El esposo de la actriz, Marco Chacón, confirmó que la petición a las autoridades capitalinas busca agotar todas las líneas de investigación abiertas en la carpeta penal. La familia solicitó determinar si el material contiene indicios sobre las circunstancias exactas del deceso.

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“Se hizo la petición a la Fiscalía de que indaguen y que lo busquen y que lo encuentren, que lo valoren ellos y que lo utilicen para lo que sirva dentro de la investigación”, expresó Marco Chacón.

El representante legal de la familia subrayó que, en caso de no aportar datos útiles a la causa penal, las autoridades deben proceder penalmente contra quienes captaron las imágenes sin autorización familiar.

“Si es que sirve para algo, y si no pues que se deseche y que se busque el responsable porque evidentemente es un video ilícito”, puntualizó Chacón ante los medios de comunicación.

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El esposo de la actriz, Marco Chacón, confirma que la petición a las autoridades capitalinas busca agotar todas las líneas de investigación abiertas. Crédito: IG/marco_chaconf

El reportero ratifica disposición para declarar ante la autoridad

El reportero Gabriel Cuevas sostuvo públicamente su versión sobre los hechos ocurridos afuera del recinto funerario tras la muerte del intérprete.

El comunicador relata que un desconocido lo abordó dentro de un vehículo para mostrarle el archivo digital en una computadora portátil.

“Una persona me sube a su auto y saca la computadora y me dice: ¿Quieres ver esto? Nos están vendiendo este material. El material era un video que yo describí. Yo cuento que vi un video de Julián”, manifiestó el comunicador.

La legislación penal de la Ciudad de México contempla sanciones de prisión para el personal funerario o pericial que registre y comercialice imágenes de restos humanos sin autorización de los familiares. (Ig/maribelguardia)

Cuevas precisó que no adquirió la grabación ni conserva copias en su poder. El periodista recalcó que su intención original al revelar el hecho fue exhibir las malas prácticas del personal funerario en la Ciudad de México.

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“Es lo que yo voy a decir si a mí me buscan porque no mentí. Si mi testimonio puede sumar en algo, lo voy a decir. No me lo ofrecieron a mí, sino a la persona que lo mostró. Yo creo que lo compró. Yo no tengo ningún miedo”, aseguró Cuevas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar si personal de la agencia funeraria incurrió en delitos relacionados con el respeto a los cadáveres y las normas de inhumación.